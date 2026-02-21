Морозы до -20 и мокрый снег: какой будет погода в Украине на следующей неделе

На следующей неделе в Украине синоптики прогнозируют значительные температурные колебания: морозы до -20 градусов, мокрый снег и туман.

Об этом Фактам ICTV рассказал синоптик отдела коммуникации по медиа Украинского гидрометеорологического центра Иван Семилит.

Погода в Украине на выходных

По словам синоптика, в ближайшие дни будет преобладать сухая погода благодаря воздействию поля высокого атмосферного давления.

Сейчас смотрят

– Следовательно, по выходным, то в следующие несколько дней преимущественно будет такая погода без осадков за счет влияния поля высокого атмосферного давления, – отметил синоптик.

Впрочем, в ночь на 21 февраля на востоке и юго-востоке страны возможен небольшой снег из-за остаточных процессов атмосферного фронта.

Уже днем ​​22 февраля с запада начнут поступать новые атмосферные фронты.

– Поэтому 22 февраля в дневные часы ожидаем осадки в виде небольшого мокрого снега и дождя на крайнем западе страны, который в ночное время понедельника уже, то есть 23 февраля, распространится на все западные области и большинство северных областей, – пояснил Семилит.

Погода в Украине на следующей неделе

В понедельник, 23 февраля, осадки в виде мокрого снега и дождя прогнозируют почти по всей территории Украины, кроме востока и юго-востока.

На дорогах, за исключением юго-востока, местами будет образовываться гололедица.

Температура воздуха в начале периода будет низкой. В большинстве областей ночью ожидается 10-18 градусов мороза, местами на севере и северо-востоке до минус 20.

Днем колонки термометров будут показывать от минус 1 до минус 9 градусов.

Синоптик объяснил, что ночное похолодание связано с малооблачной погодой под влиянием высокого атмосферного давления, что способствует более интенсивному охлаждению приземного слоя воздуха.

В то же время, на западе и юге страны температуры будут выше: ночью 3-11 градусов мороза, днем ​​— от 2 градусов мороза до 4 градусов тепла, в Крыму — до +8.

С 23 февраля ожидается постепенное потепление. Ночью температура будет колебаться от 1 градуса тепла до 6 мороза, а днем ​​от 2 мороза до 3 тепла, на западе и юге — до +5.