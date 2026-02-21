Морозы до -20 и мокрый снег: какой будет погода в Украине на следующей неделе
На следующей неделе в Украине синоптики прогнозируют значительные температурные колебания: морозы до -20 градусов, мокрый снег и туман.
Об этом Фактам ICTV рассказал синоптик отдела коммуникации по медиа Украинского гидрометеорологического центра Иван Семилит.
Погода в Украине на выходных
По словам синоптика, в ближайшие дни будет преобладать сухая погода благодаря воздействию поля высокого атмосферного давления.
– Следовательно, по выходным, то в следующие несколько дней преимущественно будет такая погода без осадков за счет влияния поля высокого атмосферного давления, – отметил синоптик.
Впрочем, в ночь на 21 февраля на востоке и юго-востоке страны возможен небольшой снег из-за остаточных процессов атмосферного фронта.
Уже днем 22 февраля с запада начнут поступать новые атмосферные фронты.
– Поэтому 22 февраля в дневные часы ожидаем осадки в виде небольшого мокрого снега и дождя на крайнем западе страны, который в ночное время понедельника уже, то есть 23 февраля, распространится на все западные области и большинство северных областей, – пояснил Семилит.
Погода в Украине на следующей неделе
В понедельник, 23 февраля, осадки в виде мокрого снега и дождя прогнозируют почти по всей территории Украины, кроме востока и юго-востока.
На дорогах, за исключением юго-востока, местами будет образовываться гололедица.
Температура воздуха в начале периода будет низкой. В большинстве областей ночью ожидается 10-18 градусов мороза, местами на севере и северо-востоке до минус 20.
Днем колонки термометров будут показывать от минус 1 до минус 9 градусов.
Синоптик объяснил, что ночное похолодание связано с малооблачной погодой под влиянием высокого атмосферного давления, что способствует более интенсивному охлаждению приземного слоя воздуха.
В то же время, на западе и юге страны температуры будут выше: ночью 3-11 градусов мороза, днем — от 2 градусов мороза до 4 градусов тепла, в Крыму — до +8.
С 23 февраля ожидается постепенное потепление. Ночью температура будет колебаться от 1 градуса тепла до 6 мороза, а днем от 2 мороза до 3 тепла, на западе и юге — до +5.
24-25 февраля погодные условия будут формировать поле пониженного атмосферного давления, что обусловит местами небольшой мокрый снег и дождь по всей территории Украины.
Температура ночью составит 0-6 градусов мороза, днем от 3 мороза до 3 тепла. На западе и юге возможно повышение до 5-10 градусов выше нуля.
В дальнейшем, по словам синоптика, существенных погодных аномалий не ожидается.
– В общем, как таких явлений мы не ожидаем. Будут лишь какие-то незначительные, местами будет образовываться гололедица. Больше таких каких-то чрезвычайных опасных или аномальных явлений мы не будем наблюдать в ближайшие дни и в целом на следующей неделе, – подчеркнул он.
Погода в Киеве
Отдельно синоптик рассказал о погоде столицы. 21-22 февраля в Киеве и области будет без осадков, с переменной облачностью.
Ночью температура будет снижаться до 13-15 градусов мороза в столице и до 13-18 по области, местами до минус 20.
Днем 21 февраля ожидается 3-8 градусов мороза.
23 февраля в Киеве прогнозируют снег с дождем и повышение температуры: ночью 4-6 градусов мороза, днем - 1-3 градуса тепла.
24-25 февраля возможны небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя, а температура будет колебаться около нуля.