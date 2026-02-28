Аварийная световая сигнализация служит важным инструментом для предупреждения других участников дорожного движения об опасности или внештатной ситуации. Ее основная функция — привлечь внимание и предупредить о потенциальной угрозе, тем самым повышая безопасность на дороге.

Факты ICTV узнавали, нужно ли включать аварийку при движении задним ходом.

Нужно ли в Украине включать аварийку при движении задним ходом

Аварийную сигнализацию на практике часто используют не по назначению. Самый распространенный пример — включение аварийки во время стоянки в запрещенных местах, чтобы создать впечатление вынужденной остановки и избежать штрафа. Однако настоящая вынужденная остановка — это прекращение движения из-за поломки, опасности или другого непредвиденного обстоятельства, а не остановка по личным причинам.

Еще одна распространенная ситуация — использование аварийки как сигнала благодарности другим водителям, хотя это не предусмотрено законодательством.

В соответствии с пунктом 9.9 Правил дорожного движения, аварийная сигнализация включается исключительно в таких случаях:

при вынужденной остановке на проезжей части;

во время остановки по требованию полиции;

в случае ослепления фарами встречного транспорта;

при технической неисправности во время движения;

на буксируемом транспортном средстве;

на авто, перевозящем организованную группу детей со знаком «Дети»;

во время остановки колонны транспортных средств;

в случае ДТП.

При дорожно-транспортном происшествии нужно не только включить аварийку, но и установить знак аварийной остановки (п. 9.10 ПДД).

Когда автомобиль не оборудован аварийной сигнализацией или она неисправна, водитель обязан установить позади авто знак аварийной остановки — особенно в ситуациях, предусмотренных пунктом 9.11 ПДД: при поломке, буксировке, перевозке детей или при остановке в местах с ограниченной обзорностью менее 100 м хотя бы в одном направлении.

Правила дорожного движения не содержат требования обязательно включать аварийку при движении задним ходом. Однако они обязывают использовать указатели поворота в зависимости от направления маневра (слева или справа).

ПДД не обязывают водителей включать аварийную сигнализацию при движении назад. В то же время, если водитель считает это целесообразным для лучшего информирования других участников движения и повышения безопасности — он имеет право это сделать.

Могут ли оштрафовать за включенную аварийку при движении задним ходом

Включенная аварийная сигнализация при движении задним ходом не является основанием для наложения штрафа. Ведь в правилах дорожного движения указано, что этот сигнал может использоваться для предупреждения возникновения опасной ситуации или аварии на дороге.

Но за неправильное использование аварийной сигнализации предусмотрено предупреждение или штраф в размере 510 грн (ч. 2 ст. 122, ст. 125 КУоАП). Если же нарушение привело к созданию аварийной ситуации, санкции более строгие — штраф 1445 грн или лишение водительских прав на срок от 6 месяцев до года.

Аварийная световая сигнализация — это не средство для избежания штрафа или благодарности другим водителям. Она должна использоваться исключительно в определенных Правилами дорожного движения случаях. Несоблюдение этих правил может иметь серьезные последствия — как финансовые, так и правовые.

