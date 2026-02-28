В ближайшие дни в Украине будет преобладать сухая и относительно теплая погода, однако местами возможны туманы и гололед.

Подробный прогноз в комментарии Фактom ICTV озвучил синоптик отдела коммуникации со СМИ Украинского гидрометеорологического центра Иван Семилит.

Какая будет погода в Украине на следующей неделе — читайте в нашем материале.

Какая будет погода в Украине

По словам синоптика, в течение четырех суток в Украине будет сохраняться область высокого атмосферного давления, поэтому существенных осадков не прогнозируется.

– В целом, в ближайшие даже четыре суток можно сказать, что у нас будет погода без осадков за счет того, что в небе у нас в атмосфере будет преобладать поле высокого атмосферного давления, из-за чего у нас осадков не ожидается, – отметил Семилит.

Синоптик добавил, что будет наблюдаться переменная облачность с периодическими солнечными прояснениями.

Туман и гололед

28 февраля ночью и утром в большинстве центральных областей, а также в Сумской и Харьковской областях возможен туман.

В то же время на дорогах страны, кроме юга и Закарпатья, местами будет образовываться гололед.

– Поэтому здесь стоит быть внимательными и осторожными, – предупредил синоптик.

Скорость ветра составит 5–10 м/с. В восточных и южных регионах ожидается северо-восточное направление ветра, в других – юго-западное.

Температура воздуха

Ночью в течение ближайших трех суток температура будет колебаться от +1 до -6 градусов, а в Карпатах и на востоке местами понизится до -7…-12.

Днем воздух прогреется до 0…+7 градусов, на западе и юге — до +6…+13.

2 марта ночью ожидается от +2 до -4 градусов, днем +2…+7, а в южных регионах и на Закарпатье — до +8…+13.

Небольшие осадки в начале марта

3–4 марта погодная ситуация несколько изменится из-за прохождения атмосферного фронта.

– 3 марта и в северных областях местами мы ожидаем небольшой дождь и снег, а во всех других областях пока без осадков, – сообщил Семилит.

В то же время значительного снегопада или образования снежного покрова не прогнозируют.

– Как такого большого накопления снега мы не ожидаем… Просто люди будут видеть, что он будет пролетать, – пояснил синоптик.

В период с 5 по 9 марта возможны небольшие осадки, однако 7–9 марта будет преобладать сухая погода.

Температура ночью будет колебаться от -2 до +4 градусов, днем — +1…+8, в западных и южных областях — до +7…+12.

Погода в Киеве

В столице в ближайшие дни сохранится антициклональный характер погоды — переменная облачность и преимущественно без осадков.

– Только, например, 3 марта местами небольшие осадки, преимущественно в виде дождя, мы будем ожидать в дневные часы 3 марта, – отметил Семилит.

Ночью 28 февраля и 1 марта в Киеве возможна гололедица.

Температура ночью в ближайшие дни составит -3…-5 градусов с постепенным повышением до 0. Днем ожидается +4…+6 градусов.

В целом, по словам синоптика, первая неделя марта будет относительно теплее предыдущей, с преобладанием плюсовых температур в дневные часы и без значительных снегопадов.

