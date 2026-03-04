В Украине стартовали детские выплаты по уходу за ребенком до 1 года и по программе єЯсла.

В Ощадбанке детские выплаты можно получить на спецсчета, которые уже доступны для открытия.

Об этом 4 марта сообщила первый вице-премьер — министр экономики Украины Юлия Свириденко.

Свириденко о детских выплатах

По словам Юлии Свириденко, средства по программе єЯсла уже начали поступать для 1 370 человек.

Речь идет о ежемесячном пособии в размере 8 тыс. гривен, которое могут получать родители или опекуны после того, как ребенку исполнится один год и они вернутся на работу.

Эти деньги разрешено использовать для оплаты услуг няни, ассистента или детского сада.

Также государство уже перечислило пособие по уходу за ребенком до 1 года для более 46 тыс. семей.

С начала 2026 года размер такого ежемесячного пособия составляет 7 тыс. гривен.

Свириденко отметила, что правительство работает над тем, чтобы подача заявок на получение детских выплат была максимально простой, понятной и удобной для семей.

В частности, планируется расширить возможности подачи заявок через приложение Дія.

Другие выплаты для семей

Кроме этих программ, в Украине также действуют другие формы государственной поддержки для семей с детьми.

В частности, семьи могут получить:

единовременную выплату 50 тыс. гривен при рождении ребенка;

помощь в связи с беременностью и родами.

Верховная Рада приняла соответствующие изменения в законодательство в 2026 году, чтобы усилить поддержку семей и создать условия для совмещения воспитания детей с работой.

