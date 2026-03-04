Детские выплаты по уходу за ребенком до 1 года и по программе еЯсла: кому уже перечислили
- В Украине стартовали выплаты детского пособия.
- По программе єЯсла ежемесячная выплата составляет 8 тыс. грн.
- Выплата пособия по уходу за ребенком до 1 года — 7 тыс. грн.
В Украине стартовали детские выплаты по уходу за ребенком до 1 года и по программе єЯсла.
В Ощадбанке детские выплаты можно получить на спецсчета, которые уже доступны для открытия.
Об этом 4 марта сообщила первый вице-премьер — министр экономики Украины Юлия Свириденко.
Свириденко о детских выплатах
По словам Юлии Свириденко, средства по программе єЯсла уже начали поступать для 1 370 человек.
Речь идет о ежемесячном пособии в размере 8 тыс. гривен, которое могут получать родители или опекуны после того, как ребенку исполнится один год и они вернутся на работу.
Эти деньги разрешено использовать для оплаты услуг няни, ассистента или детского сада.
Также государство уже перечислило пособие по уходу за ребенком до 1 года для более 46 тыс. семей.
С начала 2026 года размер такого ежемесячного пособия составляет 7 тыс. гривен.
Свириденко отметила, что правительство работает над тем, чтобы подача заявок на получение детских выплат была максимально простой, понятной и удобной для семей.
В частности, планируется расширить возможности подачи заявок через приложение Дія.
Другие выплаты для семей
Кроме этих программ, в Украине также действуют другие формы государственной поддержки для семей с детьми.
В частности, семьи могут получить:
- единовременную выплату 50 тыс. гривен при рождении ребенка;
- помощь в связи с беременностью и родами.
Верховная Рада приняла соответствующие изменения в законодательство в 2026 году, чтобы усилить поддержку семей и создать условия для совмещения воспитания детей с работой.