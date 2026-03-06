Сколько стран в НАТО в 2026 году
НАТО, или North Atlantic Treaty Organisation (NATO) — это международная организация, которая была создана для коллективной обороны стран Западной Европы и Северной Америки.
Сколько стран в НАТО, какой перечень всех стран в 2026 году — в материале на Фактах ICTV.
Что такое НАТО
НАТО (NATO) Организация Североатлантического договора была создана 4 апреля 1949 года. Тогда в состав входило 12 стран Европы и Северной Америки. Но в результате десяти раундов расширения (в 1952, 1955, 1982, 1999, 2004, 2009, 2017, 2020, 2023 и 2024 годах) в НАТО вступили еще 20 стран.
В 2026 году членами НАТО являются 32 государства (это союзники НАТО), которые есть суверенными государствами. Задача этих стран, в рамках НАТО, участвовать в обсуждении политических вопросов и вопросов безопасности, а также принимать коллективные решения на основе консенсуса.
НАТО стремится к мирному разрешению споров и придерживается ценностей верховенства права, индивидуальной свободы и демократии.
Вступить в НАТО может любое европейское государство, которое способно продвигать принципы Североатлантического Договора и осуществлять вклад в поддержание безопасности в Североатлантическом регионе, согласно статье 10 этого договора.
Решение о вступлении новых членов в НАТО утверждается Североатлантическим советом.
Североатлантический совет — это высший политический орган НАТО. Все решения в блоке принимаются на основе консенсуса. Каждая страна-член НАТО имеет право вето.
Страны НАТО 2026: перечень
Список стран НАТО в 2026 году выглядит следующим образом:
- Албания — дата вступления 1 апреля 2009 года;
- Бельгия — дата вступления 4 апреля 1949 года;
- Болгария — дата вступления 29 марта 2004 года;
- Греция — дата вступления 18 февраля 1952 года;
- Дания — дата вступления 4 апреля 1949 года;
- Эстония — дата вступления 29 марта 2004 года;
- Великобритания — дата вступления 4 апреля 1949 года;
- Исландия — дата вступления 4 апреля 1949 года;
- Испания — дата вступления 30 мая 1982 года;
- Италия — дата вступления 4 апреля 1949 года;
- Канада — дата вступления 4 апреля 1949 года;
- Латвия — дата вступления 29 марта 2004 года;
- Литва — дата вступления 29 марта 2004 года;
- Люксембург — дата вступления 4 апреля 1949 года;
- Нидерланды — дата вступления 4 апреля 1949 года;
- Германия — дата вступления 9 мая 1955 года;
- Норвегия — дата вступления 4 апреля 1949 года;
- Северная Македония — дата вступления 27 марта 2020 года;
- Польша — дата вступления 12 марта 1999 года;
- Португалия — дата вступления 4 апреля 1949 года;
- Румыния — дата вступления 29 марта 2004 года;
- Словакия — дата вступления 29 марта 2004 года;
- Словения — дата вступления 29 марта 2004 года;
- США — дата вступления 4 апреля 1949 года;
- Турция — дата вступления 18 февраля 1952 года;
- Венгрия — дата вступления 12 марта 1999 года;
- Финляндия — дата вступления 4 апреля 2023 года;
- Франция — дата вступления 4 апреля 1949 года;
- Хорватия — дата вступления 1 апреля 2009 года;
- Чехия — дата вступления 12 марта 1999 года;
- Черногория — дата вступления 5 июня 2017 года;
- Швеция — дата вступления 7 марта 2024 года.
Украина также претендует на членство в НАТО.
Отметим, что любое государство-член НАТО имеет право выхода из блока.
