Следующая неделя в Украине пройдет под влиянием антициклона, поэтому погода будет стабильной, сухой и постепенное повышение температуры.

Осадков в большинстве регионов не прогнозируют, а дневные показатели будут все больше напоминать настоящую весну.

Об этом фактам ICTV эксклюзивно рассказала синоптикиня Украинского гидрометцентра Наталья Птуха.

Сейчас смотрят

Какая будет погода в Украине на следующей неделе

По ее словам, в ближайшие дни погодные условия будут оставаться спокойными.

Синоптикиня объяснила, что погоду в Украине будет определять поле повышенного атмосферного давления.

– Начиная уже с завтрашнего дня в большинстве регионов будет поле повышенного атмосферного давления, то есть антициклон. Он обеспечит сухую, спокойную погоду… ни о каких осадках в ближайшей синоптической перспективе речь не идет, – сказала Птуха.

В то же время на севере и северо-востоке страны местами возможна гололедица.

Это связано с сохранением снежного покрова и ночными морозами.

– Там могут быть такие значения: снег днем ​​тает, но ночью, за счет температуры ниже нуля, может подмерзать эта влага, – объяснила синоптика.

Ветер в течение следующих дней будет слабым — около 3–8 метров в секунду и не будет создавать дискомфорта. Ночные температуры могут опускаться до небольших морозов.

– В ближайшие несколько дней температура ночью еще 0–5 мороза, но в день уже в большинстве регионов плюс 3… плюс 8, – рассказала Птуха.

На западе страны потепление будет ощущаться быстрее от 7 до 15 градусов тепла.

Начиная с 8 марта, по прогнозу синоптиков, в большинстве областей днем ​​будет +7…+12 °C, а 10–11 марта температура повысится еще больше.

– В дневные часы 10–11 марта вообще плюс 9… плюс 15 в Украине. Закарпатье, Прикарпатье местами до 16–18 тепла, – отметила она.

Погода в Киеве

В столице погодные условия будут подобны общеукраинским.

– У нас осадков в течение ближайших дней и практически на следующей неделе не ожидаем… Киевщина будет находиться практически в центре антициклона, поэтому много будет солнца, – сказала Птуха.

По ее словам, ночные температуры в Киеве до 9 марта будут оставаться близкими к нулю, а днем ​​будут постепенно расти.

Синоптикиня напомнила, что март является переходным месяцем, поэтому погодные условия могут быть изменчивыми.

– Март – это переходный месяц между сезонами. Он может быть достаточно разным и контрастным… для него характерна изменчивость, – объяснила она.

Несмотря на это, первая половина месяца пока выглядит спокойной.

В то же время синоптики советуют следить за гидрологическими предупреждениями.

Из-за весеннего половодья на реке Южный Буг и его притоках в Винницкой, Черкасской и Одесской областях 6-9 марта возможно повышение уровня воды на 10-30 сантиметров, что соответствует первому уровню опасности.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.