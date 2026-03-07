Когда отмечают родительские субботы в 2026 году: календарь поминальных дней
Родительские субботы в 2026 году – это особые дни в православном календаре, когда верующие молятся за умерших родственников и всех почивших христиан.
В эти дни в храмах совершают заупокойные богослужения, а люди вспоминают своих предков и посещают кладбища.
Подробнее о календаре поминальных дней на 2026 год, датах родительских суббот, их значении и традициях читайте в материале.
Родительские субботы 2026 – даты
В православном календаре есть несколько дней всеобщего поминовения умерших.
Родительские субботы в 2026 году приходятся на следующие даты:
- 14 февраля — Вселенская мясопустная родительская суббота
- 7 марта — вторая суббота Великого поста
- 14 марта — третья суббота Великого поста
- 21 марта — четвертая суббота Великого поста
- 30 мая — Троицкая родительская суббота
- 31 октября — Дмитровская родительская суббота
Эти дни входят в календарь поминальных дней 2026 года.
Что означают родительские субботы
Родительские субботы — это установленные церковью дни общей молитвы за умерших. Название происходит от древней традиции молиться за своих родителей и предков, но на самом деле в эти дни вспоминают всех усопших христиан.
Во время богослужений в храмах совершают панихиды и читают молитвы за упокой. Верующие подают записки с именами умерших, ставят свечи и молятся за их покой.
Традиции поминальных дней
В Украине родительские субботы имеют и церковное, и народное значение. В эти дни традиционно:
- ходят в храм на богослужение;
- подают записки с именами умерших;
- зажигают свечи за упокой;
- посещают кладбища;
- убирают могилы родных.
Распространенной традицией является приготовление кануна – блюда, символизирующего воскресение и вечную жизнь. Также принято раздавать еду или милостыню нуждающимся “за поминовение души”.
Что нужно сделать в родительскую субботу
Церковь подчеркивает, что главное в поминальные дни – молитва за умерших.
В родительские субботы верующим советуют:
- посетить храм и помолиться за усопших;
- подать записки с именами умерших родственников;
- поставить свечу за упокой;
- вспомнить усопших в домашней молитве;
- сделать доброе дело или помочь нуждающимся.
Именно молитва и память о близких считаются главным содержанием этих дней.
Кроме родительских суббот, в православной традиции есть и другие дни, когда принято поминать умерших, в частности Радоница (поминальные дни после Пасхи) и отдельные семейные даты памяти.
Такие дни напоминают о важности молитвы за предков и сохранения духовной связи между поколениями.