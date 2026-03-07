Родительские субботы в 2026 году – это особые дни в православном календаре, когда верующие молятся за умерших родственников и всех почивших христиан.

В эти дни в храмах совершают заупокойные богослужения, а люди вспоминают своих предков и посещают кладбища.

Подробнее о календаре поминальных дней на 2026 год, датах родительских суббот, их значении и традициях читайте в материале.

Родительские субботы 2026 – даты

В православном календаре есть несколько дней всеобщего поминовения умерших.

Родительские субботы в 2026 году приходятся на следующие даты:

14 февраля — Вселенская мясопустная родительская суббота

7 марта — вторая суббота Великого поста

14 марта — третья суббота Великого поста

21 марта — четвертая суббота Великого поста

30 мая — Троицкая родительская суббота

31 октября — Дмитровская родительская суббота

Эти дни входят в календарь поминальных дней 2026 года.

Что означают родительские субботы

Родительские субботы — это установленные церковью дни общей молитвы за умерших. Название происходит от древней традиции молиться за своих родителей и предков, но на самом деле в эти дни вспоминают всех усопших христиан.

Во время богослужений в храмах совершают панихиды и читают молитвы за упокой. Верующие подают записки с именами умерших, ставят свечи и молятся за их покой.

Традиции поминальных дней

В Украине родительские субботы имеют и церковное, и народное значение. В эти дни традиционно:

ходят в храм на богослужение;

подают записки с именами умерших;

зажигают свечи за упокой;

посещают кладбища;

убирают могилы родных.

Распространенной традицией является приготовление кануна – блюда, символизирующего воскресение и вечную жизнь. Также принято раздавать еду или милостыню нуждающимся “за поминовение души”.

Что нужно сделать в родительскую субботу

Церковь подчеркивает, что главное в поминальные дни – молитва за умерших.

В родительские субботы верующим советуют:

посетить храм и помолиться за усопших;

подать записки с именами умерших родственников;

поставить свечу за упокой;

вспомнить усопших в домашней молитве;

сделать доброе дело или помочь нуждающимся.

Именно молитва и память о близких считаются главным содержанием этих дней.

Кроме родительских суббот, в православной традиции есть и другие дни, когда принято поминать умерших, в частности Радоница (поминальные дни после Пасхи) и отдельные семейные даты памяти.

Такие дни напоминают о важности молитвы за предков и сохранения духовной связи между поколениями.

