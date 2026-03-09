История ветерана Сергея Колумбета — это пример того, как после тяжелого ранения и ампутации воин смог найти себя в гражданской жизни и создать собственное дело с нуля.

Пройдя путь от добровольца 93 бригады Холодный Яр до предпринимателя, он сумел трансформировать боевой опыт в бизнес-стратегию.

Война, ранение, реабилитация

Сергей отправился защищать страну в 2014 году — тогда он воевал в окрестностях Донецкого аэропорта. Впоследствии демобилизовался и пробовал себя в различных хозяйственных направлениях: работал на пилораме, выращивал овощи и мечтал о собственной теплице.

Полномасштабное вторжение застало его на заработках в Польше, однако Сергей Колумбет сразу вернулся в Украину, присоединился к 79 десантно-штурмовой бригаде и вернулся воевать в Донецкую область.

Там он получил ранение, которое кардинально изменило его жизнь. Сергей пережил высокую ампутацию и почти 11 месяцев лечения, реабилитации и протезирования.

– Когда я лежал на лечении, было ощущение, что это конец. Казалось, что я больше не смогу выполнять физическую работу. Руки опустились, – вспоминает Колумбет.

Однако именно во время восстановления в центре Superhumans он встретил ветерана, который вдохновил его на развитие собственного бизнеса через обучение.

Миллион на развитие собственного дела

Поворотным моментом стало решение присоединиться к образовательно-грантовой программе Жить навстречу, которую реализует банк ПУМБ в сотрудничестве с Future Development Agency и KSE Graduate Business School.

Сергей настолько поверил в эту возможность, что даже уволился с работы, чтобы полностью посвятить себя учебе.

Программа помогла ему освоить основы маркетинга, работу с искусственным интеллектом и финансовое планирование.

Результатом настойчивости стала успешная защита бизнес-плана: Сергей вместе с партнером, также ветераном Сергеем Вагиным, выиграл грант в 1 млн грн. Эти средства стали стартовым капиталом для запуска предприятия.

Бизнес Виннат: орехи и социальная миссия

Свой проект ветеран назвал Виннат. Это предприятие с полным циклом переработки грецкого ореха. Команда не просто перепродает сырье, а занимается очисткой ядра и готовит к запуску производство масла холодного отжима.

Это стратегическое направление, ведь такое масло сохраняет все полезные свойства и имеет более высокую маржинальность. Даже скорлупу здесь используют как вторичный продукт, что делает производство безотходным.

Кроме экономических показателей, для Сергея важна социальная составляющая. Первым работником в команде стал человек с инвалидностью и статусом ВПЛ.

Предприниматель убежден, что должен создавать рабочие места именно для тех, кому труднее всего на рынке труда. Несмотря на бытовые трудности, проблемы с энергоснабжением и передвижением на протезе, Сергей продолжает развивать компанию и готовится к выходу на большие объемы продаж.

– Я горжусь тем, что начал. И тем, что могу трудоустраивать собратьев и людей с инвалидностью. Если я могу – значит, могут и они. У всех есть страх, что не получится. Но я всегда говорю: а если получится? А если через десять лет твоя компания станет стабильной и прибыльной? Надо пробовать, – такой совет Сергей Колумбет дает тем, кто также хочет найти себя в гражданской жизни и не решается сделать первый шаг.

