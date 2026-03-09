Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о присуждении Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко.

Документ опубликован на сайте Офиса президента Украины.

Стали известны лауреаты Шевченковской премии

Согласно представлению Комитета по Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко, лауреатов определили в десяти категориях.

Среди лауреатов — 91-летний писатель, публицист, политик и дипломат Юрий Щербак.

Он получил главную художественную награду страны за политический триллер-антиутопию Книга итогов и пророчеств Мёртвая память. Голоса и крики.

Награду также присудили 35-летнему режиссёру Павлу Острикову за дебютный полнометражный фильм Ты — Космос.

Картина стала одним из хитов второй половины 2025 года и собрала в украинском прокате 60,6 млн грн.

Лауреатом стал и 49-летний писатель и военнослужащий Павел Белянский с позывным Паштет.

Он получил премию за автобиографическую книгу о войне в Украине Биться нельзя отступить.

Согласно указу президента, размер Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко в 2026 году составляет 484 тыс. 480 грн.

Лауреаты Шевченковской премии 2026 года:

Фотоискусство. Фотохудожница Елена Гром — за фотопроект Вкрадена Весна.

Концертно-исполнительское искусство. Дирижер и художественный руководитель Академического хора им. П. Майбороды Украинского радио Юлия Ткач — за медиапроект За крок до Перемоги, художественные циклы Постаті, Зустріч епох, концертные программы и фондовые записи 2020–2025 годов.

Творческое кураторство культурно-художественных проектов. Куратор Валерий Сахарук — за культурно-художественный проект 30×30. Сучасне українське мистецтво.

Творческое кураторство культурно-художественных проектов. Татьяна Гаук, Елена Грозовская, Михаил Куливник и другие — за выставочный проект Алла Горська. Боривітер.

Литературоведение и искусствоведение. Киновед Сергей Трымбач — за книгу Іван Миколайчук. Містерії долі.

Литературоведение и искусствоведение. Искусствовед Олеся Авраменко — за ряд научно-популярных искусствоведческих произведений из авторской серии Accent: книги Білокур, Приходько, Тістол, Паркомуна.

Публицистика и журналистика. Журналист Олег Криштопа — за документальный роман Радіо Афродіта.

Киноискусство. Режиссёр и автор сценария Павел Остриков — за фильм Ти — Космос.

Проза. Писатель Павел Белянский — за роман Битись не можна відступити.

Проза. Писатель Юрий Щербак — за политический триллер-антиутопию Книга підсумків і пророцтв Мертва пам’ять. Голоси і крики.

Театральное искусство. Режиссёр Оксана Дмитриева — за спектакли Вертеп, Жираф Монс Харьковского государственного академического театра кукол им. В. А. Афанасьева, Буря Национального академического украинского драматического театра имени Марии Заньковецкой и Медея Ивано-Франковского национального академического театра имени Ивана Франко.

Декоративно-прикладное искусство. Мастер художественного стекла Игорь Мациевский — за художественный проект Народжені у вогні (серия художественных работ украинского стекла).

Визуальные искусства. Назар Билык — за мемориал украинским разведчикам: серии скульптур Збурений простір и Сплав.

Напомним, в прошлом году лауреатов Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко определили в семи номинациях из восьми. Полный перечень прошлогодних лауреатов опубликован в новости Фактов ICTV.

