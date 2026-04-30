Чтобы поездка за границу оставила у вас только приятные воспоминания, к перевозке лекарственных препаратов стоит отнестись предельно внимательно.

Какие препараты разрешено провозить через границу

Даже те препараты, которые разрешено продавать без рецептов, могут быть запрещены для вывоза из страны. Однако есть определенный список лекарств, которые можно брать для собственного использования.

Чтобы избежать неприятных ситуаций, стоит знать, какие препараты разрешено перевозить через границу, а какие запрещено.

К перевозке через украинскую границу разрешены обычные лекарства, в том числе:

антибиотики;

инсулин;

ингаляторы для астматиков;

противоаллергические препараты.

Эти лекарства не запрещается провозить в адекватном количестве в ручной клади. Травяные сборы можно перевозить через границу только в промышленной упаковке.

Также допускается перевозка следующих средств:

болеутоляющие лекарства;

сердечно-сосудистые препараты;

желчегонные препараты;

средства против укачивания в транспорте;

репелленты;

материал для перевязок – бинты, вата;

лейкопластыри;

шприцы одноразовые;

контрацептивы барьерные, например, презервативы;

капли для глаз;

кремы для защиты от солнца и для ухода после загара.

Можно перевозить рецептурные препараты, но только при наличии действующего рецепта. При этом их количество не должно превышать указанное в рецепте. Также можно везти витамины, БАДы и жизненно необходимые препараты.

Какие лекарства запрещено перевозить через границу

Государственная таможенная служба сообщает, что (начиная с 29 декабря 2023 года) гражданам разрешено ввозить в Украину лекарственные средства, в том числе содержащие наркотические средства или психотропные вещества, не только на основании рецепта на лекарственное средство, как было раньше, но и на основании информационной справки.

Нельзя перевозить через границу психотропные и наркотические лекарства. Речь идет о тех препаратах, которые отпускаются по рецептам, написанным на бланках строгой отчетности.

В Постановлении №770 Кабинета Министров Украины обозначен Перечень наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров. Полный перечень запрещенных лекарственных, наркотических и психотропных веществ можно просмотреть в документе.

Список №3 постановления гласит, что запрещенными являются растения, содержащие наркотические средства и психотропные вещества, оборот которых допускается для промышленных целей. К ним относятся:

растения вида мак снотворный;

растения рода конопля.

В ряде стран не допускают к ввозу:

валокордин;

корвалол;

лекарства, содержащие повышенное количество спирта.

Во все страны ЕС категорически запрещено ввозить медикаменты, которые имеют в составе кодеин или эфедрин.

В частности, эти вещества содержатся в таких препаратах, как Нурофен Плюс, Кетанов и Бронхолитин. Они широко используются в Украине и на первый взгляд не должны быть запрещенными.

Важно: список запрещенных препаратов в других странах может отличаться. Бывает, что возникают проблемы даже с безобидными, на первый взгляд, таблетками от кашля, из-за того, что в них содержится кодеин либо эфедрин.

Если вы сомневаетесь, разрешен ли препарат к перевозке, то в первую очередь:

Изучите инструкцию с лекарственным составом. Уделите предельное внимание действующему веществу. Задекларируйте препарат, если у вас есть хоть малейшие сомнения.

Считается, что примерно 90% лекарственных средств, которые приобретают по рецепту, подлежат обязательному декларированию.

Какое количество лекарств можно перевозить через границу

Что касается ввоза в Украину, можно ввезти пять упаковок каждого наименования лекарственного средства на одного человека. Их можно провозить либо в ручной клади, либо в сопроводительном багаже.

Исключение составляют лекарственные средства, содержащие наркотические или психотропные вещества или другие препараты в количестве превышающем разрешенное. Тогда это количество должно быть указано в рецепте врача.

Рецепт именно на это лекарственное средство, должно быть выдано непосредственно на имя человека и удостоверенное печатью врача или учреждения здравоохранения.

Такое же правило касается:

гомеопатии;

лекарства для контроля веса и снижения аппетита;

БАДов.

Как перевозить жидкие лекарственные препараты

Лекарственные средства в жидком виде разрешено перевозить в флаконах объемом, не превышающим 100 мл в ручной клади или несопровождаемом багаже.

Каждый флакон должен быть упакован в прозрачный герметичный пакет. Однако, определенные нюансы могут возникнуть у авиаперевозчиков, поэтому их лучше уточнить заранее.

Какие документы нужны для перевозки лекарств через границу

Если вы собрались выехать за границу в процессе прохождения лечебного курса, не допускающего перерывов, а препараты содержат неразрешенные к провозу вещества, вам понадобится иметь при себе следующие документы:

копия медицинской карты;

рецепт с подписью и печатью врача;

чек из аптеки, в которой были приобретены лекарственные препараты;

справка с указанным диагнозом и расписанной схемой приема препаратов.

В некоторых случаях может понадобиться перевод сопроводительных медицинских документов на другой язык.

Если вы отправитесь в другое государство и должны везти с собой лекарства, тогда нужно выяснять, нужен ли перевод медицинских документов. Потому что в каждой стране могут действовать свои правила. В некоторых странах нужен рецепт на английском языке, а в других такого требования нет. Поэтому необходимо узнавать таможенные правила именно страны назначения.

Медицинские документы должны быть заверены печатью медицинского учреждения и подписаны главным и лечащим врачом.

Важно: такие препараты непременно письменно декларируют на таможне. При соблюдении всех этих условий вы имеете полное право перевозить необходимые лекарства в указанных количествах.

