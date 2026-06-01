В июне 2026 года в Украине продолжают действовать обновленные социальные выплаты на детей. Часть пособий была пересмотрена с учетом показателей госбюджета на 2026 год: прожиточный минимум на одного человека составляет 3 209 грн, для детей до 6 лет — 2 817 грн, а для детей от 6 до 18 лет — 3 512 грн.

Социальные выплаты на детей с 1 июня

После рождения ребенка семья имеет право на единовременную государственную помощь в размере 50 тыс. грн. Также в 2026 году действует ежемесячное пособие по уходу за ребенком до достижения им одного года — 7 тыс. грн в месяц. Если речь идет о ребенке с инвалидностью, размер выплаты составляет 10 500 грн ежемесячно.

Незастрахованные беременные женщины могут получить пособия по беременности и родам. Она назначается за период 70 календарных дней до родов и 56 дней после них, а в случае осложненных родов или рождения двух и более детей – 70 дней после родов.

Для женщин, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы, выплата предусмотрена за 180 календарных дней.

Остается действующая программа Пакунок малюка. Родители могут получить натуральную помощь или выбрать денежную компенсацию. В 2026 году ее размер составляет 8 451 грн, то есть три прожиточных минимума для детей до 6 лет. Обратиться за компенсацией можно не позднее 12 месяцев со дня рождения ребенка.

Также продолжает работать программа єЯсла. Она предусмотрена для родителей или законных представителей, которые выходят на работу по достижении ребенком одного года. Размер пособия составляет 8 тыс. грн ежемесячно, а для семей, которые воспитывают ребенка с инвалидностью, — 12 тыс. грн.

Выплата назначается с месяца, следующего по достижению ребенком одного года, и может предоставляться до трехлетнего возраста.

Помощь одиноким матерям в июне 2026 года по-прежнему зависит от дохода семьи. Максимальный размер привязан к прожиточному минимуму для ребенка соответствующего возраста: 2 817 грн — для детей до 6 лет и 3 512 грн — для детей от 6 до 18 лет.

Минимальный гарантированный размер алиментов в 2026 году составляет 1 408,50 грн для детей до 6 лет и 1 756 грн для детей от 6 до 18 лет. Максимальный размер может достигать 28 170 грн и 35 120 грн соответственно.

Попечители также могут получать пособие на детей. Размер зависит от возраста ребенка и составляет 2,5 прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста, а для ребенка с инвалидностью – 3,5 прожиточного минимума. Если ребенок получает пенсию, алименты, стипендию или другую помощь, выплачивается разница между установленным размером и фактически полученными суммами.

Социальная помощь детям с инвалидностью в 2026 году стартует от 1 816,50 грн и может увеличиваться в зависимости от группы, возраста ребенка и потребности в уходе.

Для многодетных семей сохраняется ежемесячная выплата 2 100 грн на третьего и каждого последующего ребенка до достижения им шестилетнего возраста.

Отдельно действует помощь на проживание для детей из числа ВПЛ – 3 тыс. грн ежемесячно. В 2026 году для части семей правила были обновлены: выплаты детям могут назначаться независимо от дохода родителей, но при условии соответствия другим критериям программы.

По данным, обнародованным в конце апреля, срок подачи заявлений для получения выплат с февраля был продлен до 1 июня 2026 года.

Кроме того, продолжает работать программа Муниципальная няня, которая предусматривает компенсацию затрат на услуги няни для отдельных категорий семей. В 2026 году компенсация рассчитывается с учетом почасового размера минимальной зарплаты.

Также государство предусматривает отдельную выплату в размере 50 тыс. грн на каждого ребенка, который вернулся с временно оккупированных территорий или после депортации.

