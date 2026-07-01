Справка о семейном положении: можно ли получить в 2026 году
Справка о семейном положении использовалась для оформления документов за границей, вступления в брак или решения других юридических вопросов. Однако далеко не все знают, что в Украине такую справку органы ЗАГС больше не выдают.
Где взять документы вместо справки о семейном положении и куда обращаться читайте в нашем материале.
Какие документы выдают вместо справки о семейном положении и где их взять
Справка о семейном положении в Украине больше не выдается. Ее отменили еще в 2007 году, поэтому отделы государственной регистрации актов гражданского состояния (ЗАГС) не оформляют такой документ. В 2019 году перестали выдавать и справки о составе семьи.
Однако это не означает, что украинцы остались без возможности подтвердить необходимую информацию. Вместо этих справок сегодня используются другие документы, в частности выписки из Государственного реестра актов гражданского состояния граждан или документы, выдаваемые в зависимости от конкретной ситуации.
В Министерстве юстиции объяснили, какие документы могут заменить справку о семейном положении, где их получить и в каких случаях они нужны.
Документы вместо справки о семейном положении: как получить
Отделы государственной регистрации актов гражданского состояния (ЗАГС) не выдают отдельной справки о семейном положении.
Вместо этого они могут оформить выписку из Государственного реестра актов гражданского состояния граждан. Именно этот документ во многих случаях заменяет прежнюю справку и содержит информацию о государственной регистрации брака, его расторжении, изменении имени, рождении или смерти.
В Минюсте объясняют, что выписка может содержать как отдельные сведения о конкретной актовой записи, так и полную информацию, если это необходимо.
Выписка из Государственного реестра актов гражданского состояния представляет документ, подтверждающий сведения, содержащиеся в государственном реестре.
Ее могут потребовать в разных ситуациях, в частности:
- при оформлении наследства;
- для подтверждения родственных связей;
- при смене фамилии или имени;
- для оформления документов за границей;
- в случаях, когда необходимо подтвердить факт регистрации или расторжения брака.
В отличие от обычного свидетельства о браке, выписка содержит дополнительные сведения.
Кто может получить выписку о браке и другие документы
Получить выписку о браке или другой выписке из Реестра может человек, которому уже исполнилось 16 лет. Он имеет право получить информацию о себе и близких родственниках, если подтвердит родственные связи соответствующими документами.
Более того, выписки могут получать представители по доверенности, отдельные государственные органы, нотариусы, а в некоторых случаях даже банки и финансовые учреждения, но только с письменного согласия человека.
Для получения выписки следует обратиться в:
- любое отделение ЗАГС независимо от места жительства;
- Центра предоставления административных услуг (ЦПАУ);
- через портал Дія.
То есть получать документ не обязательно по месту регистрации. Подать заявление можно в удобном отделении на подконтрольной Украине территории.
Для получения выписки нужно подать заявление и указать сведения, по которым работники смогут найти актовую запись.
Обычно достаточно указать:
- фамилия, имя и отчество;
- дату и место рождения;
- реквизиты свидетельства, если они известны;
- или регистрационный номер актовой записи.
Также нужно предъявить паспорт.
Сколько стоит получить выписку о браке
По информации Министерства юстиции, выдача выписки из Государственного реестра актов гражданского состояния платная. На сегодня стоимость услуги составляет 73 грн.
В то же время, отдельные категории граждан и государственные органы могут получить документ бесплатно. Это, в частности, суды, правоохранительные органы, нотариусы, дипломатические учреждения, а также люди, оформляющие отдельные виды государственной помощи или обращающиеся за выпиской в предусмотренных законом случаях.
Справка о семейном положении для женитьбы за границей
Отдельно стоит упомянуть ситуацию, когда украинцы планируют жениться за пределами Украины. Во многих странах будущих молодоженов просят подтвердить, что они не состоят в зарегистрированном браке. Именно поэтому люди часто ищут справку о семейном положении для женитьбы за границей.
Как сообщили в Генеральном консульстве Украины в Мюнхене, это подтверждение можно оформить непосредственно в консульском учреждении.
Речь идет не о справке от украинского ЗАГСа, а о нотариально удостоверенном заявлении, в котором гражданин подтверждает, что на момент обращения не состоит в зарегистрированном браке.
Оформить документ можно в день обращения, но только по предварительной онлайн-записи.
Для оформления нотариального заявления необходимо лично прибыть в Генеральное консульство Украины.
С собой необходимо иметь:
- действующий загранпаспорт гражданина Украины;
- справку о месте жительства в Германии (Meldebescheinigung или Aufenthaltsbescheinigung);
- копию свидетельства о рождении;
- документы о предыдущем браке или его расторжении, если человек ранее был в браке.
Если такие документы выданы иностранным государством, они должны быть легализованы в соответствии с требованиями страны, апостиль (если это нужно) и перевод на украинский язык, выполненный присяжным переводчиком.
Справка о семейном положении в Дія
Справка о семейном положении в Дія не формируется. Но вместо нее можно получить выписку о браке. Получить выписку о браке через Дія можно онлайн, без обращения в отдел ЗАГСа. Для этого нужно проделать несколько простых шагов.
Сначала необходимо зайти на портал Дія и нажать кнопку Подать заявление. После этого нужно авторизироваться в кабинете гражданина или создать аккаунт, если его еще нет.
Далее следует заполнить электронную форму для получения выписки из Государственного реестра актов гражданского состояния граждан о государственной регистрации брака. В заявлении следует указать необходимые данные и проверить правильность внесенной информации.
После оформления заявки пользователь может выбрать удобный способ получения документа:
- в ближайшем отделении Укрпочты;
- с помощью курьерской доставки Укрпочты.
Последним этапом является оплата услуги. Выдача выписки о браке через Дія платная, стоимость документа составляет 73 грн. После оплаты заявление передают на обработку, а готовый документ можно получить избранным способом.