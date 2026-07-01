Справка о семейном положении использовалась для оформления документов за границей, вступления в брак или решения других юридических вопросов. Однако далеко не все знают, что в Украине такую ​​справку органы ЗАГС больше не выдают.

Где взять документы вместо справки о семейном положении и куда обращаться читайте в нашем материале.

Какие документы выдают вместо справки о семейном положении и где их взять

Справка о семейном положении в Украине больше не выдается. Ее отменили еще в 2007 году, поэтому отделы государственной регистрации актов гражданского состояния (ЗАГС) не оформляют такой документ. В 2019 году перестали выдавать и справки о составе семьи.

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Однако это не означает, что украинцы остались без возможности подтвердить необходимую информацию. Вместо этих справок сегодня используются другие документы, в частности выписки из Государственного реестра актов гражданского состояния граждан или документы, выдаваемые в зависимости от конкретной ситуации.

В Министерстве юстиции объяснили, какие документы могут заменить справку о семейном положении, где их получить и в каких случаях они нужны.

Документы вместо справки о семейном положении: как получить

Отделы государственной регистрации актов гражданского состояния (ЗАГС) не выдают отдельной справки о семейном положении.

Вместо этого они могут оформить выписку из Государственного реестра актов гражданского состояния граждан. Именно этот документ во многих случаях заменяет прежнюю справку и содержит информацию о государственной регистрации брака, его расторжении, изменении имени, рождении или смерти.

В Минюсте объясняют, что выписка может содержать как отдельные сведения о конкретной актовой записи, так и полную информацию, если это необходимо.

Выписка из Государственного реестра актов гражданского состояния представляет документ, подтверждающий сведения, содержащиеся в государственном реестре.

Ее могут потребовать в разных ситуациях, в частности:

при оформлении наследства;

для подтверждения родственных связей;

при смене фамилии или имени;

для оформления документов за границей;

в случаях, когда необходимо подтвердить факт регистрации или расторжения брака.

В отличие от обычного свидетельства о браке, выписка содержит дополнительные сведения.

Кто может получить выписку о браке и другие документы

Получить выписку о браке или другой выписке из Реестра может человек, которому уже исполнилось 16 лет. Он имеет право получить информацию о себе и близких родственниках, если подтвердит родственные связи соответствующими документами.

Более того, выписки могут получать представители по доверенности, отдельные государственные органы, нотариусы, а в некоторых случаях даже банки и финансовые учреждения, но только с письменного согласия человека.

Для получения выписки следует обратиться в:

любое отделение ЗАГС независимо от места жительства;

Центра предоставления административных услуг (ЦПАУ);

через портал Дія.

То есть получать документ не обязательно по месту регистрации. Подать заявление можно в удобном отделении на подконтрольной Украине территории.

Для получения выписки нужно подать заявление и указать сведения, по которым работники смогут найти актовую запись.

Обычно достаточно указать:

фамилия, имя и отчество;

дату и место рождения;

реквизиты свидетельства, если они известны;

или регистрационный номер актовой записи.

Также нужно предъявить паспорт.

Сколько стоит получить выписку о браке

По информации Министерства юстиции, выдача выписки из Государственного реестра актов гражданского состояния платная. На сегодня стоимость услуги составляет 73 грн.

В то же время, отдельные категории граждан и государственные органы могут получить документ бесплатно. Это, в частности, суды, правоохранительные органы, нотариусы, дипломатические учреждения, а также люди, оформляющие отдельные виды государственной помощи или обращающиеся за выпиской в ​​предусмотренных законом случаях.

Справка о семейном положении для женитьбы за границей

Отдельно стоит упомянуть ситуацию, когда украинцы планируют жениться за пределами Украины. Во многих странах будущих молодоженов просят подтвердить, что они не состоят в зарегистрированном браке. Именно поэтому люди часто ищут справку о семейном положении для женитьбы за границей.

Как сообщили в Генеральном консульстве Украины в Мюнхене, это подтверждение можно оформить непосредственно в консульском учреждении.

Речь идет не о справке от украинского ЗАГСа, а о нотариально удостоверенном заявлении, в котором гражданин подтверждает, что на момент обращения не состоит в зарегистрированном браке.

Оформить документ можно в день обращения, но только по предварительной онлайн-записи.

Для оформления нотариального заявления необходимо лично прибыть в Генеральное консульство Украины.

С собой необходимо иметь:

действующий загранпаспорт гражданина Украины;

справку о месте жительства в Германии (Meldebescheinigung или Aufenthaltsbescheinigung);

копию свидетельства о рождении;

документы о предыдущем браке или его расторжении, если человек ранее был в браке.

Если такие документы выданы иностранным государством, они должны быть легализованы в соответствии с требованиями страны, апостиль (если это нужно) и перевод на украинский язык, выполненный присяжным переводчиком.

Справка о семейном положении в Дія

Справка о семейном положении в Дія не формируется. Но вместо нее можно получить выписку о браке. Получить выписку о браке через Дія можно онлайн, без обращения в отдел ЗАГСа. Для этого нужно проделать несколько простых шагов.

Сначала необходимо зайти на портал Дія и нажать кнопку Подать заявление. После этого нужно авторизироваться в кабинете гражданина или создать аккаунт, если его еще нет.

Далее следует заполнить электронную форму для получения выписки из Государственного реестра актов гражданского состояния граждан о государственной регистрации брака. В заявлении следует указать необходимые данные и проверить правильность внесенной информации.

После оформления заявки пользователь может выбрать удобный способ получения документа:

в ближайшем отделении Укрпочты;

с помощью курьерской доставки Укрпочты.

Последним этапом является оплата услуги. Выдача выписки о браке через Дія платная, стоимость документа составляет 73 грн. После оплаты заявление передают на обработку, а готовый документ можно получить избранным способом.

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