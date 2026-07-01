В Кривом Роге общественный резонанс вызвала история мобилизации 34-летнего мужчины, который самостоятельно воспитывает 5-летнюю дочь.

О ситуации сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

Мобилизация отца-одиночки: что известно

По его словам, после появления информации в СМИ и соцсетях Дмитрий Лубинец поручил региональному представителю Алексею Урлаткину безотлагательно проверить все обстоятельства ситуации. Официальные запросы были направлены в Покровско-Терновский районный ТЦК, службу по делам детей исполнительного комитета Криворожского городского совета, а также в исполнительные комитеты Терновского и Покровского районных в городе советов.

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Речь идет о том, что в ходе мобилизационных мероприятий мужчину доставили в территориальный центр комплектования (ТЦК), после чего он прошел военно-медицинскую комиссию и был направлен в воинскую часть. В то же время в соцсетях появилась информация, что он мог самостоятельно воспитывать малолетнего ребенка.

— В тот момент, когда его забрали, ребенок находился в детском саду и фактически остался без единого взрослого рядом… Девочка фактически осталась с чужим человеком — директором учреждения, — сообщил Дмитрий Лубинец.

В Днепропетровском ОТЦК и СП заявили, что у мужчины не было действующей оформленной отсрочки на момент получения повестки и он не явился в назначенное время.

Позже мужчина представил решение Саксаганского районного суда Кривого Рога, согласно которому было принято решение о расторжении его брака, определено место жительства малолетней дочери вместе с отцом и установлен факт содержания несовершеннолетнего ребенка, отметили в ТЦК.

Такое решение суда действительно дает основания для отсрочки. Однако после проверки решения суда через ЦПАУ абзац “установлен факт содержания несовершеннолетнего ребенка на иждивении” отсутствовал.

В ТЦК сообщили, что именно из-за этих расхождений комиссия отказала в предоставлении отсрочки.

После общественного резонанса ситуация получила новое развитие. По словам Лубинца, благодаря вмешательству и проверке обстоятельств мобилизованного мужчину отпустили домой для решения вопросов, связанных с ребенком и оформлением документов.

Омбудсмен подчеркнул, что в таких случаях должен сохраняться баланс между потребностями обороны государства и защитой прав ребенка.

Расследование обстоятельств продолжается, в частности в отношении того, кто обеспечивал уход за ребенком и были ли учтены все юридические основания для отсрочки.

Ранее ГБР начало досудебное расследование смерти 29-летнего мужчины после его пребывания в одном из ТЦК и СП на Закарпатье.

Фото: Дмитрий Лубинец

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