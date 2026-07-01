В связи с началом полномасштабной войны многие украинские семьи потеряли кормильцев. Однако государством предусмотрены пенсии, которые назначаются семьям в таком случае.

Кто может получить пенсию и как она назначается в условиях войны — читайте в материале Фактов ICTV.

Какие пенсии предусмотрены семьям, которые потеряли кормильца

Сейчас существует три программы, которые гарантируют пенсионные выплаты.

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Итак, сегодня можно получить:

выплаты пенсии в случае потери кормильца;

программа пенсий в случае потери кормильца для семей погибших военнослужащих;

пенсии по потере кормильца для родственников пропавших без вести людей.

Семьи пропавших без вести получают право на пенсию через месяц со дня внесения полицией информации о пропаже в Единый реестр досудебных расследований.

Нужно лично подать заявление с необходимыми документами в территориальный орган Пенсионного фонда Украины.

Также можно подать заявление через портал электронных услуг ПФУ.

Такая пенсия назначается нетрудоспособным членам семьи, находившимся на иждивении кормильца.

Кто может получить пенсию в случае потери кормильца

Пенсия в связи с потерей кормильца назначается нетрудоспособным членам семьи умершего, которые были на его иждивении, при наличии у кормильца на день смерти страхового стажа.

При этом детям пенсия в связи с потерей кормильца назначается независимо от того, были ли они на его иждивении.

Нетрудоспособными членами семьи считаются:

муж (жена), отец, мать, если они являются лицами с инвалидностью или достигли пенсионного возраста;

дети умершего, не достигшие 18 лет или старше, если они стали лицами с инвалидностью до достижения совершеннолетия;

муж (жена), а в случае их отсутствия – один из родителей, брат или сестра, дедушка или бабушка умершего независимо от возраста и трудоспособности.

Таким членам семьи пенсия назначается на весь период, в течение которого они считаются нетрудоспособными.

Кстати, семья кормильца, для которых его помощь была основным источником дохода, но которые и сами получают пенсию, имеют право перейти на пенсию в связи с потерей кормильца.

В свою очередь усыновленные дети имеют право на пенсию в связи с потерей наравне с родными детьми.

При этом родители или жена умершего, которые не были на его иждивении, имеют право на пенсию, если утратили источник дохода.

В свою очередь право на пенсию по потере кормильца за умершего военнослужащего могут получить родители и супруга, если они достигли пенсионного возраста независимо от наличия у них страхового стажа или являются лицами с инвалидностью.

Размер такой пенсионной выплаты составляет от 30% до 70% от денежного обеспечения умершего военнослужащего и зависит от количества лиц, имеющих право на пенсию, и причины смерти.

Если военнослужащий погиб при выполнении служебных обязанностей, тогда право на пенсию по потере кормильца имеют родители и жена (муж) не ранее, чем через п’ять лет до достижения возраста, дающего право на назначение пенсии по возрасту, независимо от продолжительности страхового стажа.

Размер пенсии

На размер пенсии влияет несколько факторов — необходимо посчитать размер пенсии по возрасту умершего кормильца, учитывая его стаж и заработок.

Так, пенсия в связи с потерей кормильца назначается в размере:

на одно нетрудоспособное лицо – 50% пенсии по возрасту умершего кормильца;

на двух и более нетрудоспособных членов семьи – 100% пенсии по возрасту умершего кормильца, распределяемой между ними равными частями.

Как получить пенсию

При наличии всех необходимых документов для назначения пенсии можно обратиться в любой сервисный центр ПФУ независимо от региона.

Место прописки и фактического проживания для назначения пенсии не имеют значения, поскольку Пенсионный фонд владеет Реестром застрахованных лиц, где хранится информация о каждом человеке, которая официально работала.

Также можно подать заявление через портал электронных услуг ПФУ — portal.pfu.gov.ua — в разделе Назначение пенсии.

К заявлению необходимо обязательно приложить документы:

заявление;

документы о месте жительства (регистрации) лица;

индивидуальные сведения о застрахованном лице за период с 01 июля 2000 года;

документ о присвоении регистрационного номера учетной карточки плательщика налогов или свидетельство об общеобязательном государственном социальном страховании лица, которому назначается пенсия, и умершего кормильца;

свидетельство о рождении или паспорт лица, которому назначается пенсия;

справка о составе семьи умершего кормильца (при наличии);

копии документов, удостоверяющих родственные отношения члена семьи с умершим кормильцем (при наличии);

свидетельство о смерти кормильца или решение суда о признании его без вести пропавшим;

документы о возрасте умершего кормильца семьи при отсутствии таких данных в свидетельстве о смерти или решении суда о признании кормильца без вести пропавшим или объявления его умершим;

справки общеобразовательных учебных заведений системы общего среднего образования, профессионально-технических, высших учебных заведений об обучении по дневной форме обучения;

справка о том, что муж (жена), а в случае их отсутствия – один из родителей, дедушка, бабушка, брат или сестра умершего кормильца независимо от возраста и трудоспособности не работают и заняты уходом за ребенком (детьми) умершего кормильца до достижения им (ими) восьми лет;

документ о пребывании членов семьи (кроме детей) на иждивении умершего кормильца;

экспертное заключение об установлении причинной связи смерти кормильца с воздействием ионизирующего излучения и других вредных факторов вследствие аварии на Чернобыльской АЭС (кроме жен (мужей), которые потеряли кормильца из числа участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, отнесенных к категории 1, и обратились за назначением пенсии в связи с потерей кормильца);

документ, полученный от воинской части или районного (городского) военного комиссариата или иного военного учреждения, удостоверяющий дату и причину смерти военнослужащего;

документы о стаже.

Какой размер пенсии установили в 2026 году

В ПФУ сообщили, что с 1 марта 2026 года в Украине увеличили минимальный размер пенсий в связи с потерей кормильца для семей погибших и пропавших без вести военнослужащих. Постановление №674 принял Кабинет Министров в рамках ежегодной индексации социальных выплат.

Размер пенсии по случаю потери кормильца определяется индивидуально, однако закон также гарантирует минимальный уровень выплат.

До мартовской индексации минимальная пенсия для таких получателей составила 7 800 грн. После пересмотра социальных стандартов эта сумма существенно выросла.

Теперь минимальный размер пенсии для одного нетрудоспособного члена семьи составляет 12 810 грн в месяц.

Если выплаты назначаются сразу двум или более членам семьи погибшего или пропавшего без вести военного (кроме родителей, мужа или жены и детей), минимальная гарантированная сумма составляет 10 020 грн для каждого получателя.

Таким образом, после индексации государство значительно повысило гарантированный уровень материальной поддержки для семей военнослужащих, погибших или пропавших без вести во время защиты Украины.

Источник: Пенсионный фонд Украины

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