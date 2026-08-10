Из-за полноценной войны наша страна подвергается значительным разрушениям. Российские войска разрушают инфраструктуру, обстреливает украинские города и села.

Но хуже всего то, что наша страна претерпевает значительные человеческие потери. В таких случаях государство поддерживает семьи жертв, оплачивая помощь и пенсии. Как начисляется пенсия по потере кормильца-военнослужащего – читайте в материале.

Когда начисляется пенсия по потере кормильца-военнослужащего

Адвокат Мариан Сащук отмечает, что пенсия в случае потери кормильца (военнослужащего) назначается, если он умер в течение периода службы или не позднее, чем через три месяца после его увольнения или позже этого периода, но в результате травмы, контузии или заболеваний, полученных в течение периода службы.

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Кто имеет право на пенсию

По словам адвоката, право на пенсию имеют члены семьи, которые содержались кормильцем. Для детей пенсия в связи с потерей кормильца назначается независимо от того, поддерживались ли они.

От чего зависит количество пенсии

Сумма платежей зависит от причины смерти кормильца. Если кормилец был убит в результате исполнения военной службы, пенсию назначают:

в сумме 70% денег кормильца, если право на пенсию является одним из недееспособных членов семьи;

в сумме 50% кормильца для каждого недееспособного члена семьи, если два или более члена семьи с ограниченными возможностями (кроме родителей, жены или мужа) имеют право на пенсию;

если кормильщик убит в результате аварии, не связанной с выполнением военной службы, пенсия рассчитывается в размере 30% денежного обеспечения кормильца.

Как начисляется пенсия по потере кормильца-военнослужащего

Пенсия начисляется после того, как вы напишете и подадите заявление на пенсию в уполномоченные органы правоохранительных органов (министерств или департаментов), в которых военнослужащий служил до смерти.

Пенсии семьям погибших Защитников: размер выплат в 2026 году

С 1 марта 2026 года для членов семей погибших Защитников и Защитниц Украины увеличили гарантированный минимальный размер пенсионных и социальных выплат. Речь идет об адресной помощи, которая устанавливается в случаях, когда основной размер пенсии или государственной социальной помощи не достигает установленного правительством уровня.

В Пенсионном фонде Украины объяснили, как производится такой перерасчет, кому принадлежит адресная помощь и от чего зависит ее фактический размер.

Как пересчитывают выплаты семьям погибших военных

В 2026 году были внесены изменения в постановление Кабмина №674 О дополнительной социальной защите отдельных категорий лиц. Они предполагают повышение гарантированного уровня выплат членам семей погибших военнослужащих.

Перерасчет Пенсионный фонд производит автоматически. То есть получателям не нужно обращаться в органы ПФУ с заявлением или подавать дополнительные документы. Размер выплаты определяется на основании информации, уже содержащейся в пенсионном деле.

При этом учитывается не только основная величина пенсии. При определении суммы принимают во внимание пенсию в связи с потерей кормильца или государственной социальной помощи, а также предусмотрены надбавки, повышение, индексацию и другие доплаты.

В то же время, пенсия за особые заслуги перед Украиной при определении права на адресную доплату не учитывается.

Какой минимальный размер выплат установлен с 1 марта

С марта 2026 года предусмотрены два гарантированных уровня выплат — в зависимости от того, кому назначена пенсия или социальная помощь.

Если выплата принадлежит одному члену семьи, а ее общий размер после учета предусмотренных составляющих меньше 12 810 грн, устанавливается адресная помощь. Ее сумма равна разнице между фактическим размером выплаты и 12 810 грн.

Например, если пенсия со всеми надбавками и доплатами составляет 11 000 грн, адресная помощь будет равна 1 810 грн. В результате человек будет получать 12 810 грн.

Другой гарантированный уровень предусмотрен в случаях, когда выплаты назначены двум или более членам семьи. Для каждого из них совокупный размер соответствующей выплаты должен быть доведен до 10 020 грн за счет адресной помощи, если основная сумма меньше.

Исключение составляют нетрудоспособные родители и супруги погибшего — для них действуют отдельные гарантии.

Кто имеет право на адресную помощь

Доплата предусмотрена для членов семей военнослужащих, принимавших участие в мероприятиях по защите Украины, в частности в антитеррористической операции, а также в мероприятиях по обеспечению национальной безопасности и обороны.

Право распространяется на семьи лиц, погибших или умерших при выполнении задач по защите государства, а также на случаи, когда смерть наступила из-за ранения, контузии, увечья или заболевания, которое связано с исполнением воинского долга.

Отдельно предусмотрена помощь для членов семей военнослужащих, пропавших без вести во время защиты Украины.

Какие гарантии предусмотрены для родителей и супругов

Некоторые правила установлены для нетрудоспособных родителей погибшего Защитника или Защитницы. Адресная помощь может устанавливаться каждому отдельно.

Так же отдельная гарантия действует для супруга погибшего. Адресная помощь назначается им независимо от того, есть ли другие члены семьи, которые также получают соответствующие выплаты.

Право на такую ​​поддержку имеют и дети, которым в соответствии с законодательством предоставлен статус члена семьи погибшего (умершего) Защитника или Защитницы Украины.

Таким образом сам факт наличия нескольких получателей в семье не означает, что гарантированная сумма автоматически делится между всеми. Порядок зависит от категории члена семьи и вида выплаты, которую он получает.

Что будет с размерами выплат в 2027 году

Установленные с марта 2026 суммы 12 810 грн и 10 020 грн не останутся неизменными.

Начиная с 2027 года, они будут ежегодно пересматриваться с 1 марта. Размер повышения будет определяться в соответствии с механизмом индексации, установленным правительством, с применением коэффициента увеличения, предусмотренного законодательством об общеобязательном государственном пенсионном страховании.

Для получателей это означает, что в случае недостаточного размера основной пенсии или социальной помощи, Пенсионный фонд должен обеспечивать соответствующий гарантированный уровень за счет адресной доплаты.

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