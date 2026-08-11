Украинские военные системно уничтожают российские средства ПВО и РЭБ вблизи Геленджика, где находится резиденция Владимира Путина.

По данным The Moscow Times, со ссылкой на командующего Сил беспилотных систем ВСУ Роберта Бровди, серия ударов началась 7 августа по уничтожению комплекса РЭБ Волна Купол Гарант, который подавлял Starlink в радиусе до 20 км.

После ликвидации РЭБ украинские дроны получили возможность пройти вглубь района. В ночь на 9 августа они поразили российский ЗРК С-400, расположенный примерно в 500 метрах от предыдущей цели. По словам Бровди, удар пришелся на момент, когда комплекс запускал шесть ракет, а пожар продолжался около трех часов.

Сейчас смотрят

Российский зенитный ракетный комплекс С 400 Триумф первоначально создавался как система противовоздушной и противоракетной обороны. Его основное предназначение — выявление и уничтожение воздушных целей, включая самолеты, беспилотники, крылатые и баллистические ракеты.

Однако в ходе полномасштабной войны Россия начала использовать ракеты этого комплекса и для ударов по наземным целям.

Что известно о комплексе С-400 и почему Россия использует его для террора украинских городов, читайте в нашем материале.

ЗРК С-400: что известно

С-400 представляет собой усовершенствованный комплекс советского семейства С-300. На вооружение российской армии комплекс приняли в 2007 году. Его производителем является российский концерн Алмаз-Антей.

С-400 — это не отдельная пусковая установка, а целая система. В ее состав входят командный пункт, радиолокационные средства, пусковые установки, зенитные ракеты и оборудование технического обеспечения.

Особенность комплекса состоит в возможности применять разные типы ракет. Поэтому характеристики С-400, дальность поражения зависят от конкретного боеприпаса.

С-400: технические характеристики

Разработчик приводит для комплекса С-400 следующие характеристики:

максимальная заявленная дальность поражения – до 400 км в зависимости от типа ракеты и условий применения;

цели — самолеты, беспилотники, крылатые и баллистические ракеты и другие воздушные объекты;

состав комплекса – командный пункт, радиолокационные станции, пусковые установки, ракеты и средства технического обеспечения;

пусковая установка является частью комплекса, а не самостоятельной системой;

ракеты С-400 может использовать боеприпасы разных типов с разными дальностью и характеристиками.

Поэтому показатель в 400 км не означает, что любая ракета С-400 способна работать на таком расстоянии. К примеру, для 48Н6ДМ отмечается дальность до 250 км при применении по воздушным целям.

Ракеты С-400: характеристики

Возможности комплекса в значительной степени зависят именно от ракеты. Среди боеприпасов, которые могут применяться комплексами С-400, советские 5В55К и 5В55Р. Для них заявленная дальность поражения воздушных целей составляет до 75 км, а масса боевой части около 133 кг.

Позже Россия разработала новые ракеты, в том числе 48Н6 и 40Н6. Одна из самых известных – 48Н6ДМ. Она имеет боевую часть массой около 180 кг, а заявленная дальность поражения воздушных целей достигает 250 км.

Почему С-400 начали использовать для ударов по земле

Несмотря на то, что С-400 создавали для борьбы с воздушными целями, Россия применяет его ракеты и против наземных объектов.

Зенитная ракета изначально рассчитана на работу по воздушной цели, поэтому при ударе по земле возникают проблемы с точностью. При использовании на большой дальности ракета может терять радиокомандную наводку после достижения радиогоризонта, после чего продолжает движение в направлении района цели.

То есть речь не идет о превращении С-400 в высокоточный комплекс для ударов по земле. Напротив, точность такого применения ниже. Но опасность остается высокой из-за скорости ракеты и мощной боевой части.

48Н6ДМ: дальность и скорость ракеты

Одной из главных характеристик 48Н6ДМ является высокая скорость. При запуске на расстояние около 230 км ракета преодолевает ее через несколько минут. Это существенно сокращает время, которое остается для выявления цели, реагирования и работы систем противовоздушной обороны.

Почему удары С-400 опасны для украинских городов

Отдельно об угрозе таких атак рассказал ветеран российско-украинской войны и активист Олег Симороз. В своем Telegram-канале он объяснил, почему во время некоторых ударов по Киеву сигнал воздушной тревоги может прозвучать с опозданием.

По словам Симороза, одна из причин очень высокая скорость ракеты и небольшое расстояние между местом ее запуска и целью. Если пуск осуществляется примерно с 250-280 км от Киева, ракета, по его оценке, может достичь города менее чем за две минуты.

Через столь короткий промежуток времени система оповещения не всегда успевает пройти все необходимые этапы. При этом, как отмечал ветеран, средства ПВО могут обнаружить ракету и даже предпринять попытку ее перехвата, но предупреждение для населения может иногда поступить уже после первых взрывов.

Симороз также обращал внимание на точность подобных ударов. По его словам, при применении на больших расстояниях ракета может терять точность и падать не непосредственно в определенную точку, а в районе цели.

Однако для населенных пунктов это не означает снижение угрозы до безопасного уровня. Боевая часть ракеты оказывает обломочное действие, поэтому ее использование по городам создает серьезную опасность для гражданского населения.

Именно из-за характера такого применения С-400 Симороз называл удары по населенным пунктам “ракетным террором населения”.

Чем можно сбивать ракеты С-400

По словам Олега Симороза, одним из самых эффективных средств противодействия таким ракетам является американский комплекс Patriot. Однако возможности его применения зависят от наличия ракет-перехватчиков, которые являются дорогостоящими и ограниченными по количеству.

Ветеран также говорил о необходимости уничтожения российских пусковых установок С-400 вблизи украинской границы, а в перспективе и о развитии собственного производства ракет для украинской противовоздушной обороны.

Итак, С-400 — это, прежде всего, дальнобойный зенитный комплекс, а не система, созданная для ударов по городам. Однако Россия использует его отдельные ракеты и против наземных целей. Сочетание высокой скорости, значительной дальности и обломочного действия боевой части делает такие удары опасными, даже несмотря на низкую точность по сравнению с предназначенным для воздушных целей применением.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.