Права и обязанности мобилизованных: эксперт рассказал, что предусмотрено в 2026 году
В Украине идет полномасштабная война, действует военное положение и всеобщая мобилизация. Соответственно, мужчин в возрасте от 18 до 60 лет могут призвать на военную службу.
Военнообязанные, которых мобилизовали на службу, имеют свои определенные права и обязанности. Поэтому Факты ICTV спросили у юриста и выяснили, какие же права и обязанности имеют мобилизованные в 2026 году.
Какие права имеют мобилизованные в 2026 году
Мобилизованные являются военнослужащими, соответственно они пользуются такими же правами и обязанностями, как и военнослужащие, проходящие срочную службу или по контракту.
Об этом Фактам ICTV рассказал управляющий партнер Адвокатского объединения Чудовский и партнеры Игорь Чудовский.
Также Игорь Чудовский рассказывает о денежном обеспечении мобилизованных.
— Государство гарантирует военнослужащим достаточное материальное (продовольственное, вещевое) и денежное обеспечение. Кроме того, в условиях военного положения военнослужащим выплачивается дополнительное вознаграждение в размере 30 тыс. грн в расчете на месяц, — говорит эксперт.
Военнослужащим, которые принимают непосредственное участие в боевых действиях или обеспечивают проведение мероприятий в отношении национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии, находясь непосредственно в районах боевых действий,— размер дополнительного вознаграждения увеличивается до 100 тыс. грн в расчете на месяц, пропорционально времени участия в таких действиях.
— Во время увольнения после принятия решения о демобилизации, мобилизованные получают единоразовую денежную помощь в размере 4% месячного денежного обеспечения за каждый полный календарный месяц службы, но не менее 25% месячного денежного обеспечения, — говорит Игорь Чудовский.
Что же касается военнослужащих, которые погибли на войне, то их семьям выплачивается одноразовая денежная помощь в размере 15 млн грн, которая распределяется равными долями на всех получателей.
Право на отпуск
Мобилизованные имеют право на отпуск в соответствии с Законом Украины О социальном и правовом статусе военнослужащих и членов их семей.
Во время военного положения мобилизованным предоставляют такие отпуска:
- по семейным обстоятельствам и по другим уважительным причинам с сохранением денежного обеспечения продолжительностью не более 10 календарных дней без учета времени, необходимого для проезда, но не более чем двое суток в один конец;
- по состоянию здоровья в связи с болезнью или для лечения после тяжелого ранения по заключению военно-врачебной комиссии.
— Также мобилизованные имеют право на медицинскую помощь в военных госпиталях (в случае отсутствия по месту прохождения службы военно-медицинских учреждений здравоохранения медицинская помощь оказывается государственными или коммунальными учреждениями здравоохранения за счет Министерства обороны Украины), — добавляет адвокат.
Что касается предыдущего места работы
Мобилизованные имеют право на сохранение места работы, должности.
— Также мобилизованные имеют право на зачисление времени пребывания на военной службе в страховой стаж, — говорит эксперт.
Выплата военной пенсии на время службы
Лицам, получающим военную пенсию, в случае призыва на военную службу во время мобилизации выплата пенсий не прекращается. После увольнения со службы выплата пенсий осуществляется с учетом дополнительной выслуги лет (ч. 3 ст. 2 Закона Украины О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц).
Освобождение от начисления штрафных санкций за невыполнение финансовых обязательств и процентов по кредитам
— Штрафные санкции, пеня за невыполнение обязательств перед предприятиями, учреждениями и организациями всех форм собственности, в том числе банками и физическими лицами, а также проценты за пользование кредитом не начисляются мобилизованным, которые принимали или принимают участие в боевых действиях в Донецкой и Луганской областях (ч. 15 ст. 14 Закона Украины О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей), — сообщает Игорь Чудовский.
Льготы
Кроме того, мобилизованные лица в случае наличия оснований могут получить статус участника боевых действий, который будет предоставлять льготы и гарантии, предусмотренные ст. 12 Закона Украины О статусе ветеранов войны, гарантии их социальной защиты и других нормативно-правовых актах.
В частности, речь идет о льготах на жилищно-коммунальные услуги, проезд, санаторно-курортное лечение, получение земельных участков, жилья и тому подобное.
Обязанности мобилизованных 2026
Также на военнослужащих возлагаются определенные обязанности:
- защищать отечество, в том числе выполнять задачи обороны Украины, защиты ее суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности (статья 65 Конституции Украины, Устава внутренней службы Вооруженных Сил Украины, утвержденного Законом Украины от 24 марта 1999 года № 548-XIV);
- не причинять вреда природе, культурному наследию (статья 66 Конституции Украины);
- платить налоги и сборы (статья 67 Конституции Украины);
- соблюдать Конституцию Украины и законы Украины (статья 68 Конституции Украины);
- соблюдать воинскую дисциплину (Дисциплинарный устав Вооруженных Сил Украины, утвержденный Законом Украины от 24 марта 1999 года № 551-XIV);
- соблюдать предусмотренные законодательством обязательства во время пребывания в командировке (пункт146 Раздела V Положения о прохождении гражданами Украины военной службы в Вооруженных Силах Украины, утвержденного Указом Президента Украины от 10 декабря 2008 года №1153).