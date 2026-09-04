В Украине идет полномасштабная война, действует военное положение и всеобщая мобилизация. Соответственно, мужчин в возрасте от 18 до 60 лет могут призвать на военную службу.

Военнообязанные, которых мобилизовали на службу, имеют свои определенные права и обязанности. Поэтому Факты ICTV спросили у юриста и выяснили, какие же права и обязанности имеют мобилизованные в 2026 году.

Какие права имеют мобилизованные в 2026 году

Мобилизованные являются военнослужащими, соответственно они пользуются такими же правами и обязанностями, как и военнослужащие, проходящие срочную службу или по контракту.

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Об этом Фактам ICTV рассказал управляющий партнер Адвокатского объединения Чудовский и партнеры Игорь Чудовский.

Также Игорь Чудовский рассказывает о денежном обеспечении мобилизованных.

— Государство гарантирует военнослужащим достаточное материальное (продовольственное, вещевое) и денежное обеспечение. Кроме того, в условиях военного положения военнослужащим выплачивается дополнительное вознаграждение в размере 30 тыс. грн в расчете на месяц, — говорит эксперт.

Военнослужащим, которые принимают непосредственное участие в боевых действиях или обеспечивают проведение мероприятий в отношении национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии, находясь непосредственно в районах боевых действий,— размер дополнительного вознаграждения увеличивается до 100 тыс. грн в расчете на месяц, пропорционально времени участия в таких действиях.

— Во время увольнения после принятия решения о демобилизации, мобилизованные получают единоразовую денежную помощь в размере 4% месячного денежного обеспечения за каждый полный календарный месяц службы, но не менее 25% месячного денежного обеспечения, — говорит Игорь Чудовский.

Что же касается военнослужащих, которые погибли на войне, то их семьям выплачивается одноразовая денежная помощь в размере 15 млн грн, которая распределяется равными долями на всех получателей.

Право на отпуск

Мобилизованные имеют право на отпуск в соответствии с Законом Украины О социальном и правовом статусе военнослужащих и членов их семей.

Во время военного положения мобилизованным предоставляют такие отпуска:

по семейным обстоятельствам и по другим уважительным причинам с сохранением денежного обеспечения продолжительностью не более 10 календарных дней без учета времени, необходимого для проезда, но не более чем двое суток в один конец;

по состоянию здоровья в связи с болезнью или для лечения после тяжелого ранения по заключению военно-врачебной комиссии.

— Также мобилизованные имеют право на медицинскую помощь в военных госпиталях (в случае отсутствия по месту прохождения службы военно-медицинских учреждений здравоохранения медицинская помощь оказывается государственными или коммунальными учреждениями здравоохранения за счет Министерства обороны Украины), — добавляет адвокат.

Что касается предыдущего места работы

Мобилизованные имеют право на сохранение места работы, должности.

— Также мобилизованные имеют право на зачисление времени пребывания на военной службе в страховой стаж, — говорит эксперт.

Выплата военной пенсии на время службы

Лицам, получающим военную пенсию, в случае призыва на военную службу во время мобилизации выплата пенсий не прекращается. После увольнения со службы выплата пенсий осуществляется с учетом дополнительной выслуги лет (ч. 3 ст. 2 Закона Украины О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц).

Освобождение от начисления штрафных санкций за невыполнение финансовых обязательств и процентов по кредитам

— Штрафные санкции, пеня за невыполнение обязательств перед предприятиями, учреждениями и организациями всех форм собственности, в том числе банками и физическими лицами, а также проценты за пользование кредитом не начисляются мобилизованным, которые принимали или принимают участие в боевых действиях в Донецкой и Луганской областях (ч. 15 ст. 14 Закона Украины О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей), — сообщает Игорь Чудовский.

Льготы

Кроме того, мобилизованные лица в случае наличия оснований могут получить статус участника боевых действий, который будет предоставлять льготы и гарантии, предусмотренные ст. 12 Закона Украины О статусе ветеранов войны, гарантии их социальной защиты и других нормативно-правовых актах.

В частности, речь идет о льготах на жилищно-коммунальные услуги, проезд, санаторно-курортное лечение, получение земельных участков, жилья и тому подобное.

Обязанности мобилизованных 2026

Также на военнослужащих возлагаются определенные обязанности:

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