Многие интересуются вопросом, работает ли Укрпочта во время воздушной тревоги. Ведь предоставлять услуги без интернета, компьютера и света в нынешних условиях – это масштабный вызов для работников стационарных отделений.

Как в условиях военного положения работает Укрпочта и закрываются ли отделения во время воздушной тревоги – читайте в материале на Фактах ICTV.

Работает ли Укрпочта во время воздушной тревоги

Укрпочта отмечает, что в случае объявления воздушной тревоги работа всех отделений в Украине прекращается до уведомления об отбое. Всем клиентам сообщают об опасности, просят покинуть почтовое отделение связи и пройти к укрытию.

Сейчас смотрят

Во всех отделениях указаны адреса ближайших укрытий, которыми можно воспользоваться. В свою очередь сотрудникам Укрпочты необходимо соблюдать меры по хранению материальных ценностей компании: закрыть помещение, приняв надлежащие меры безопасности, закрыть окна и двери, выключить все электроприборы.

Но самое главное – ни в коем случае не пренебрегать личной безопасностью. Поэтому каждый работник должен максимально оперативно добраться до хранилища и находиться там, пока не минует угроза.

Что известно о новых тревогах

В Украине изменяют подход к воздушным тревогам и вводят два уровня опасности. Это должно позволить не останавливать работу предприятий в регионах, где при дроновой атаке есть возможность обеспечить безопасность людей.

При желтом уровне, который будут объявляться в случае атаки беспилотников, бизнес сможет работать. Однако для этого работники и посетители должны иметь доступ к укрытию, а предприятие соблюдать установленные требования безопасности.

Красный уровень будет свидетельствовать о значительно более высокой угрозе, в частности ракетной или комбинированной атаке. В таком случае работу предприятий должны прекращать, а людей переводить в укрытия.

Введение новой системы не означает, что все магазины или предприятия будут автоматически работать при атаке дронов. Решение будет зависеть от особенностей конкретного объекта, уровня угрозы и возможности обеспечения безопасности работников и клиентов.

Это важно для крупных торговых центров и складских комплексов, где администрация должна оценивать риски и определять порядок работы во время тревоги.

Для бизнеса также предусмотрено переходный период, чтобы предприятия могли обустроить или обеспечить доступ к укрытиям для работников и посетителей.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.