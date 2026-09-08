Прошлой зимой Киев оказался в одних из самых сложных условий в Украине. Российские удары по энергетической и тепловой инфраструктуре оставили отдельные дома без отопления более чем на неделю.

Из-за сильных морозов перемерзали системы и теплоноситель, а повреждения теплосетей затрудняли восстановление теплоснабжения.

В этом году столица готовится к зиме с учетом такого сценария. Основной упор сделали на резервных источниках тепла и электроэнергии, которые должны помочь городу пережить повреждения больших энергетических объектов.

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Как идет подготовка, когда начнется отопительный сезон в Киеве 2026 и что успели сделать, читайте в материале Фактов ICTV.

Отопительный сезон 2026 в Киеве: готова ли столица к зиме

Подготовка к отопительному сезону 2026-2027 в Киеве продолжается. По словам мэра столицы Виталия Кличко, в настоящее время выполнена большая часть запланированных работ.

Часть из них уже завершили на 90% и более, в то время как масштабные объекты требуют гораздо больше времени. Основные работы город рассчитывает завершить к началу отопительного сезона, а проекты, для которых необходимо производить оборудование, до конца года.

Кличко объясняет, что полностью перестроить огромную централизованную систему теплоснабжения за несколько месяцев невозможно. Поэтому город параллельно создает альтернативные мощности.

Когенерация в Киеве: сколько мощностей уже работает

Одно из ключевых направлений — когенерация. Такие установки одновременно производят электроэнергию и тепло, а их можно размещать ближе к районам, которые они обеспечивают.

К концу 2026 года Киев планирует создать 200 МВт когенерационных мощностей. Оборудование уже завозится и монтируется.

По словам Кличко, 57,6 МВт электрической мощности уже выдается в общую энергосистему Украины.

Эти проекты город реализует своими силами. Они должны уменьшить зависимость от больших генерирующих объектов и иметь дополнительный источник энергии при их повреждении.

Резервное питание для водоснабжения

Еще одно направление — защита системы водоснабжения от перебоев с электроэнергией.

Киев планирует создать 40 МВт резервной генерации. В настоящее время уже построены три дизельные электростанции общей мощностью 16,7 МВт. Остальные мощности планируют завершить до конца года. Это направление город также финансирует самостоятельно.

Резервное тепло: сколько мощностей создают

Среди наиболее масштабных проектов — создание резервной системы теплоснабжения.

Для замещения мощностей киевских ТЭЦ требуется около 2,1 ГВт. Город уже законтрактовал оборудование и приступил к работе на объектах общей мощностью более 1000 МВт.

Еще над объектами на 564 МВт работает Агентство восстановления. Эти мощности не должны полностью заменить централизованное отопление. Их задача — дать Киеву резерв в случае повреждения основных источников тепла.

Мобильные котельные в Киеве

Отдельно столица наращивает парк мобильных котельных. Их можно доставить к конкретному объекту, если из-за повреждения сети или котельной он останется без тепла.

Такой резерв нужен для локальных аварий, когда нет необходимости ждать полного восстановления крупной централизованной системы.

Отопительный сезон в Киеве: дата

Дата начала отопительного сезона в Киеве 2026-2027 пока не определена. По правилам, предусмотренным постановлением Кабинета Министров №830, решение о начале отопления принимается, когда в течение трех суток средняя суточная температура воздуха не превышает +8 °C.

Если холод придет раньше, отопление запустят раньше. Если температура будет выше, старт сезона отложат.

В этом году будут дополнительно учитываться состояние энергосистемы и тепловой инфраструктуры. Для столицы важно, насколько существенной будет ситуация с обстрелами и получат ли повреждения котельные, ТЭЦ и теплосети.

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