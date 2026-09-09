Украинское правительство изменило подход к воздушным тревогам, разделив их по уровню опасности. Желтый уровень объявляют при атаке дронов, а красный, когда имеется повышенная угроза ракетного или комбинированного удара.

Новые правила должны дать возможность бизнесу и общественному транспорту работать при меньшей угрозе, но с обязательным соблюдением требований безопасности. При красном уровне работа должна прекращаться, а люди переходить к укрытиям.

Работает ли Сильпо во время тревоги в 2026 году, читайте в материале Фактов ICTV.

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Работает ли Сильпо во время воздушной тревоги

Покупатели в последнее время отмечают изменения в работе супермаркетов Сильпо во время воздушных тревог. Если ранее отдельные магазины продолжали обслуживать клиентов, сейчас сеть закрывает торговые залы после объявления опасности.

При этом единого правила для всех магазинов нет. В службе поддержки Сильпо объяснили, что при воздушной тревоге магазины обычно закрываются, но окончательное решение принимает управляющий конкретного супермаркета.

Если в магазине объявляется воздушная тревога, его могут закрыть для покупателей. В таком случае кассы прекращают обслуживание, а людей просят покинуть торговый зал.

В Киеве и области покупатели заметили соответствующие предупреждения в магазинах. О подобных изменениях сообщали и жители Днепра. По их словам некоторые супермаркеты после объявления тревоги прекращают работу и выводят посетителей.

Поэтому ответ на вопрос, работает ли Сильпо во время тревоги в 2026 году, преимущественно нет, но конкретный порядок зависит от решения магазина.

Работает ли Сильпо в торговых центрах во время тревоги

Для супермаркетов, расположенных в торгово-развлекательных центрах, действует еще один фактор. В Сильпо объяснили, если магазин находится в ТЦ, он работает или закрывается в соответствии с решением администрации самого торгового центра.

Именно поэтому правила для двух магазинов сети в разных локациях могут отличаться.

Почему изменились правила работы Сильпо

Вопросы безопасности магазинов во время атак обострились после ударов по торговым объектам.

Один из таких случаев произошел в Кривом Роге. Во время российской атаки дронами был поражен торговый центр, погибли люди, в том числе дети. Работавший в этом ТЦ магазин Сильпо оказался в центре внимания правоохранителей.

22 августа 2026 стало известно, что директору Сильпо сообщили о подозрении. Следствие проверяет, в частности, обстоятельства работы магазина во время воздушной тревоги и вопросы доступа людей к укрытию.

Закрывается ли Сильпо во время тревоги

Итак, в 2026 году магазины Сильпо обычно закрываются во время воздушной тревоги, однако автоматического правила для всей сети нет. Для отдельного супермаркета решение принимает его управляющий, а для магазина в ТЦ важно решение администрации торгового центра.

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