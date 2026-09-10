Согласно действующему законодательству Украины, все военнообязанные граждане проходят военно-врачебную комиссию. Наличие определенных заболеваний, в частности болезней позвоночника, может стать основанием для признания лица непригодным к военной службе.

Факты ICTV узнавали у юристов бесплатной юридической помощи, могут ли мобилизовать с грыжей и с другими болезнями позвоночника.

Когда возможна мобилизация с болезнями позвоночника

Перечень заболеваний, при которых лицо могут признать непригодным, определен в положении о военно-врачебной экспертизе.

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Болезни, которые определяют степень пригодности, в частности болезни позвоночника, указанные в ст. 64 в приложении 1 к положению о военно-врачебной экспертизе в ВСУ.

Согласно этой статье лицо могут признать непригодным, если человек страдает от болезней позвоночника и их последствий:

различные виды искривлений позвоночника (сколиоз, кифоз, лордоз);

дегенеративные изменения позвоночника (остеохондроз);

травмы позвоночника и спинного мозга;

воспалительные заболевания позвоночника (туберкулез);

другие заболевания, сопровождающиеся нарушениями функций позвоночника.

Но наличие болезни вовсе не означает, что лицо не пригодно к военной службе. Ведь каждый случай рассматривается в отдельном порядке.

Значение имеет не только наличие болезни, а то, как она влияет на жизнедеятельность человека, вызывает ли нарушение в функциях органов и систем.

В ст. 64 приложения 1 указано, что лица, имеющие значительные нарушения функции, непригодны к военной службе и исключаются из воинского учета.

Но если нарушения умеренные, то лицо признается годным к военной службе в воинских частях обеспечения, ТЦК, учебных и медицинских подразделениях.

— Если же болезни позвоночника провоцируют незначительные нарушения функции, то такие лица признаются годными, — отмечают юристы.

Могут ли мобилизовать военнообязанного с грыжей позвоночника

Мобилизуют ли с грыжей, также зависит от степени нарушения функций. В порядке указано, что лица, перенесшие хирургическое лечение, в частности по удалению или лечению грыж межпозвоночных дисков, признаются непригодными на срок 6-12 месяцев. Они нуждаются в лечении, отпуске или освобождении от выполнения служебных обязанностей.

Пригодными к военной службе признаются лица, имеющие изолированные явления, сопровождающиеся поражением не более двух межпозвонковых дисков, или тел позвонков в одном или двух отделах позвоночника, деформирующим спондилезом или межпозвонкового остеохондроза.

Единичные грыжи Шморля и протрузии межпозвонковых дисков, которые не вызывают серьезных нарушений функций, являются основанием для признания лица годным к военной службе.

Грыжи межпозвоночных дисков могут вызвать дегенеративно-дистрофические изменения в позвоночнике и межпозвоночных суставах. То есть кроме основной болезни человек может страдать болезнями периферической нервной системы. В частности поражением черепных нервов, нервных корешков, сплетений миопатий и недугов нервно-мышечного соединения.

Чтобы определить, насколько серьезные нарушения нервных сплетений вызывает грыжа, нужно обращаться к неврологу, который должен сделать заключение на основе МРТ и других исследований.

— Военно-врачебная комиссия определяет пригодность к службе на основе медицинского осмотра, в соответствии со ст. 23 закона Украины О мобилизационной подготовке и мобилизации, — отмечают юристы.

Именно при осмотре определяется категория лиц, имеющих право на отсрочку.

— Чтобы иметь право на отсрочку по болезни, лицо должно подтвердить это право и предоставить справку к акту осмотра медико-социальной экспертной комиссии по форме, определенной Минздравом, — говорят юристы.

С какими болезнями позвоночника лицо непригодно к военной службе

В разделе ХIII этого порядка есть расшифровка, какие болезни относятся к тем, что серьезно нарушают функции или не нарушают их. В этом разделе указано, что к болезням позвоночника, в соответствии с которыми лицо могут признать непригодным к военной службе, относятся:

инфекционный спондилит с частыми обострениями в течение года и стойкой потерей трудоспособности;

травматическая спондилопатия и спондилолизный спондилолистез третьей четвертой степени, который сопровождается постоянным болевым синдромом;

деформирующий спонтилез и межпозвонковый остеохондроз шейного отдела позвоночника, который провоцирует функциональную нестабильность второй и третьей стадии, когда происходит смещение тел позвонков более чем на 3 мм;

деформирующий спондилез и межпозвонковый остеохондроз грудного отдела позвоночника, сопровождающийся глубокими пара или тетрапарезами, которые нарушают функции сфинктеров и сопровождается синдромом бокового амиотрофического склероза;

если у лица фиксированное искривление позвоночника, в частности кифосколиоз четвертой степени, который провоцирует резкую деформацию грудной клетки (горб или другое) также признаются непригодными к военной службе.

Но лица, у которых остеохондроз позвоночника, кифоз или сколиоз третьей степени, вызывающие умеренную деформацию грудной клетки и незначительно нарушающие дыхание, признаются годными в отделах ТЦК и обеспечения. Также годными к службе в отделах обеспечения признаются лица с инфекционным спондилитом и его нечастыми обострениями (реже одного раза в год).

Деформирующий спондилез второй степени и межпозвонковый остеохондроз, без устойчивого клинического эффекта, которые не требуют стационарного лечения более двух раз в год, дают основание признать лицо годным к военной службе в подразделениях обеспечения ТЦК или в учебных пунктах.

В положении отмечается, что характер патологических изменений в позвоночнике должен быть подтвержден многоосевыми нагрузками, рентгенологическими исследованиями, а также прохождением КТ и МРТ. Степень сколиоза в соответствии с этим положением определяется согласно рентгенограммам, выполненным в вертикальном и горизонтальном положениях, на основании измерения углов искривления.

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