Зима неумолимо приближается, а вместе с ней растет необходимость заранее позаботиться о тепле в доме. Россия продолжает наносить удары по энергетической инфраструктуре Украины, поэтому во время отопительного сезона стоит быть готовыми к возможным перебоям с электроэнергией, отоплением и водоснабжением.

Факты ICTV узнавали, как подготовить жилье к зиме и что стоит иметь дома на случай отключений.

Как подготовить жилье к холодам

В ГСЧС дали несколько практических советов, как подготовить себя и жилье к холодам. Речь идет не только о дополнительных источниках света или обогрева, но и о простых способах дольше сохранять тепло в помещении.

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Прежде всего стоит позаботиться об аккумуляторных лампочках. Они заряжаются, когда есть электричество, а после его отключения продолжают работать благодаря встроенному аккумулятору. В зависимости от модели освещения хватает на несколько часов.

Для комфортного сна во время отключения отопления можно использовать электроплед из флисового материала или с начесом. Такие модели работают от сети, а отдельные варианты можно подключать к зарядной станции или повербанку. Плотная ткань также помогает дольше удерживать тепло.

При использовании электропледа стоит соблюдать правила безопасности. Нельзя засыпать с включенным устройством, складывать его во время работы или использовать поврежденный либо влажный плед.

Что нужно подготовить дома к зиме

Еще один способ уменьшить потери тепла — фольгированное термоодеяло. Его можно разместить под простыней. Материал отражает тепло тела обратно, благодаря чему оно дольше не теряется.

Такое одеяло нужно использовать в соответствии с рекомендациями производителя и держать подальше от открытого огня, свечей и нагревательных приборов.

Для освещения без электросети подойдет самоклеящаяся светодиодная лента с питанием через USB. Ее можно подключить к повербанку и разместить, например, под шкафчиками или вдоль стены. При этом ленту не стоит накрывать или располагать рядом с легковоспламеняющимися материалами. Если она сильно нагревается, использование нужно прекратить.

Согреться перед сном поможет резиновая или силиконовая грелка. Ее можно положить под одеяло возле ног, предварительно завернув в ткань. Для наполнения рекомендуют использовать горячую, но не кипящую воду, примерно 60–70 °C. Перед использованием стоит проверить, герметична ли грелка, и не прикладывать ее непосредственно к коже, чтобы не получить ожог.

Для холодного времени года также можно подготовить стельки с подогревом. Они бывают одноразовыми химическими или электрическими, которые работают от USB или аккумулятора. Использовать их нужно в соответствии с инструкцией. Поврежденные стельки применять не стоит, а при чрезмерном нагревании их нужно сразу снять.

Как подготовить дом к зиме и уменьшить потери тепла

Сохранить теплый напиток дольше поможет термокружка с закрытым клапаном. Она не только замедляет охлаждение, но и снижает риск случайно пролить горячую жидкость. Наполнять кружку до самого верха не нужно, а после наливания следует убедиться, что клапан надежно закрыт.

Отдельное внимание стоит уделить окнам. Теплоотражающую пленку можно наклеить на стекло, а также на стену за батареей. Она помогает уменьшить теплопотери и направить тепло от радиатора в комнату. При этом пленка не должна перекрывать циркуляцию воздуха или закрывать сам обогреватель.

Удержать тепло в доме помогут и силиконовые уплотнители. Их используют для закрытия щелей в окнах и входных дверях, через которые в помещение попадает холодный воздух. При этом вентиляционные отверстия категорически нельзя закрывать уплотнителями.

Еще один момент, о котором стоит позаботиться, — влажность. В неотапливаемой квартире или доме влажность повышается, из-за чего находиться в помещении становится менее комфортно. Влагопоглотители в гранулах помогают убрать лишнюю влагу и снизить риск появления плесени.

Самый распространенный бытовой влагопоглотитель — это пластиковый контейнер или подвесной пакет с гранулами хлорида кальция. Это вещество впитывает влагу из воздуха. В процессе гранулы постепенно растворяются, а вода накапливается в нижней части контейнера.

Есть и другие варианты, например силикагель в виде мелких шариков. Но для квартиры обычно продаются именно готовые бытовые влагопоглотители с гранулами или таблетками.

Такие средства нужно держать подальше от детей и домашних животных, а их содержимое не должно попадать на кожу или в глаза. Использовать и утилизировать влагопоглотитель нужно в соответствии с инструкцией производителя.

Если заранее позаботиться о тепле, освещении и безопасности, пережить возможные отключения электроэнергии или отопления будет значительно проще. Поэтому подготовку жилья к холодам лучше не откладывать до первого серьезного похолодания.

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