Многие сталкивались с ситуацией, когда во время остановки патрульной полиции получали штраф за, казалось бы, незначительную царапину или трещину на лобовом стекле. На первый взгляд, такие действия правоохранителей кажутся обоснованными.

Факты ICTV узнавали у юристов Безоплатной правовой помощи, предусмотрен ли в Украине штраф за трещину на лобовом стекле.

Почему штрафуют водителей

Юристы отмечают, что полицейские, выписывающие штраф, часто ссылаются на приказ №710, который запрещает эксплуатацию транспортных средств с повреждениями, влияющими на осмотр водителя.

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В приказе об утверждении требований к проверке конструкции и технического состояния колесного транспорта указано (п. 4.6), что на ветровом стекле транспортного средства не разрешается наличие сколов или трещин со стороны водителя. В других зонах ветрового стекла все же допускаются незначительные повреждения, указанные в таблице 5 приказа:

трещина, если ее максимальная длина не превышает 50 мм;

разрешены повреждения в виде кратера, если его максимальный диаметр не превышает 10 мм;

повреждения в виде подковы, если максимальный диаметр этого повреждения не превышает 1 см;

повреждения в виде звезды, но ее максимальный диаметр не должен превышать 20 мм.

Какой штраф за трещину на лобовом стекле в Украине

В приказе указано, что комбинированные повреждения одного или нескольких видов не допускаются. То есть, если трещина идет по диагонали стекла и имеет большие размеры, то водителя могут наказать.

На основании этого приказа, полиция квалифицирует наличие трещин или сколов на лобовом стекле как нарушение ч. 1 ст. 121 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП).

Сумма штрафа за трещину на лобовом стекле — 340 гривен.

Можно ли обжаловать штраф за трещину на лобовом стекле

Но юристы БПП отмечают, что в п.п. 31.4 ПДД есть четкий перечень технических неисправностей и случаев, когда запрещается эксплуатация транспортных средств. Трещина на стекле не относится к технической неисправности машины, при которой запрещается ее эксплуатация. Трещина всего лишь указывает на повреждение стекла, а не о технической неисправности автомобиля.

— В правилах дорожного движения нет прямого запрета на эксплуатацию транспортного средства с трещинами на лобовом стекле, если они не препятствуют обзору водителя, — отмечают юристы.

Юристы подчеркивают, что понятия “техническая неисправность” и “повреждение” не являются тождественными. Статья 121 КУоАП предусматривает ответственность именно за технические неисправности, которые непосредственно влияют на безопасность движения. Трещины на стекле же являются скорее повреждением, а не неисправностью.

Поэтому, если вас оштрафовали за трещину на лобовом стекле, у вас есть право обжаловать это решение в суде.

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