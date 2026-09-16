Для внутренне перемещенных лиц в Украине действует государственный механизм компенсации расходов на жилищно-коммунальные услуги и энергоносители. В ПФУ рассказали, что речь идет о поддержке заведений, предприятий, учреждений и ФЛП, которые бесплатно размещают переселенцев.

В июне 2026 года Кабинет Министров Украины изменил правила предоставления такой компенсации. В частности, продлен срок временной выплаты для ВПЛ, которые еще не имеют всех необходимых документов, расширен перечень подтверждений уничтожения жилья и сделана более прозрачной процедура принятия решений Пенсионным фондом.

Факты ICTV разобрались, кто имеет право на получение компенсации за коммунальные услуги ВПЛ, что именно покрывает выплата и как получить компенсацию за коммунальные услуги ВПЛ.

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Размер компенсации за коммунальные услуги ВПЛ

Правила предоставления компенсации определяет постановление № 616. Оно предусматривает компенсацию расходов на жилищно-коммунальные услуги и энергоносители в случае бесплатного временного размещения внутренне перемещенных лиц.

Компенсация охватывает стоимость потребленных жилищно-коммунальных услуг в пределах установленных социальных норм и нормативов.

Также учитываются расходы на приобретение:

сжиженного газа;

твердого печного бытового топлива;

жидкого печного бытового топлива.

Эти расходы компенсируются в пределах установленных норм.

Компенсацию назначают на шесть месяцев с месяца подачи заявления. После завершения этого периода Пенсионный фонд Украины проверяет право на дальнейшую выплату и при наличии оснований самостоятельно назначает компенсацию на следующие шесть месяцев.

Отдельно предусмотрена временная компенсация для случаев, когда внутренне перемещенное лицо не имеет хотя бы одного из необходимых документов.

Ранее такая выплата назначалась максимум на два месяца с даты подачи заявления. Постановление Кабмина № 715 продлило этот срок до трех месяцев.

После завершения временного периода Пенсионный фонд проверяет, есть ли основания для назначения компенсации в общем порядке.

Кто имеет право на получение компенсации за коммунальные услуги ВПЛ

Эта компенсация назначается не непосредственно переселенцам. Ее получают юридические лица и физические лица-предприниматели, которые бесплатно размещают ВПЛ.

Право на выплату имеют:

заведения, учреждения, предприятия и организации независимо от формы собственности;

физические лица-предприниматели.

Компенсация предоставляется за размещение ВПЛ, которые переместились с территорий, где ведутся или велись боевые действия или которые временно оккупированы, если у них нет другого жилья за пределами этих территорий.

Основанием также может быть уничтожение или непригодность жилья для проживания. При этом соответствующая информация должна быть внесена в государственный реестр поврежденного и уничтоженного имущества.

После внесения изменений постановлением № 715 перечень документов для подтверждения уничтожения жилья расширили. Теперь учитываются, в частности, акты дистанционного обследования уничтоженного объекта недвижимости.

Когда компенсацию за размещение ВПЛ не выплачивают

В ПФУ напомнили, что право на компенсацию зависит не только от факта размещения внутренне перемещенного лица. Существуют случаи, когда выплату не назначают.

Это касается ситуаций, когда ВПЛ уже получает по другому адресу:

компенсацию по другой государственной программе;

субсидию на жилищно-коммунальные услуги;

льготу на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Не назначают выплату и в случае получения государственной субсидии на оплату стоимости найма жилья в рамках экспериментального проекта, предусмотренного постановлением № 1225.

Еще одно основание — пребывание ВПЛ за пределами Украины более 30 календарных дней подряд на дату подачи заявления.

Компенсацию также не предоставляют, если установлено, что переселенец более 30 календарных дней подряд не проживал по адресу, по которому заявлена компенсация.

Основанием для отказа может стать и недостоверная информация в заявлении, если она влияет на право на выплату или ее размер.

Что изменилось в правилах компенсации для ВПЛ

Постановление Кабмина № 715 изменило не только сроки временной компенсации. Обновления также касаются контроля за назначением выплат и доступа заявителей к информации.

В электронном кабинете Пенсионного фонда должна отображаться подробная информация о компенсации. В частности, там можно будет увидеть перечень ВПЛ, которым назначена выплата.

Если в компенсации отказано, в электронном кабинете будет указано основание такого решения.

Также предусмотрено отображение:

расчета размера компенсации;

начисленных сумм;

выплаченных средств;

информации по календарным месяцам и периодам начисления.

Места временного проживания ВПЛ: какие правила действуют

Постановлением Кабмина № 728 от 4 июня 2026 года также обновлены правила функционирования мест временного проживания внутренне перемещенных лиц.

Перед включением помещения в перечень мест временного проживания должен проводиться обязательный мониторинг.

Также уточнен порядок заключения и продления договоров пользования такими помещениями, а также условия их расторжения.

Для людей, которые не имеют документов, удостоверяющих личность, срок временного проживания увеличен до 90 календарных дней.

Обновленные правила также определяют права и обязанности администраций мест временного проживания и их жителей.

Отдельное внимание уделено трудоустройству и социальной адаптации трудоспособных людей, которые проживают в таких местах. Кроме того, обновлен чек-лист для мониторинга их состояния и обустройства.

Как получить компенсацию за коммунальные услуги ВПЛ

Заявление подают в электронной форме через личный кабинет на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины.

Для этого используется квалифицированная электронная подпись. Также можно воспользоваться другим средством электронной идентификации, которое позволяет установить личность заявителя.

После получения заявления Пенсионный фонд проверяет право на компенсацию и определяет ее размер в соответствии с установленным порядком.

При этом важно не путать эту выплату с денежной помощью для ВПЛ. Компенсация предназначена для юридических лиц и ФЛП, которые бесплатно размещают переселенцев, чтобы компенсировать их расходы на коммунальные услуги и топливо.

Обновленные правила должны учитывать местные органы исполнительной власти, органы местного самоуправления, а также учреждения, предприятия и организации, которые размещают внутренне перемещенных лиц или предоставляют им соответствующую поддержку.

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