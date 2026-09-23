В Киеве возникли перебои в работе части интернет-провайдеров после очередного вражеского удара. Из-за атаки были повреждены дата-центры, где размещено оборудование провайдеров.

О проблемах со связью сообщили, в частности, Павутина и UTELS.

В Павутине рассказали о масштабной аварии после обстрела. Из-за повреждения одного из дата-центров часть абонентов может остаться без интернета. Специалисты работают над восстановлением сети.

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В UTELS также сообщили о повреждении дата-центра в Киеве, где размещено основное оборудование провайдера. Сейчас оно обесточено, поэтому у части абонентов возникли перебои в работе сети или полностью отсутствуют услуги. Аварийные бригады уже работают над восстановлением оборудования и сети.

Что такое дата-центр и почему повреждение такого объекта может оставить людей без интернета, читайте в материале Фактов ICTV.

Дата-центр: что это простыми словами

Дата-центр — это специально оборудованное помещение или комплекс помещений, где установлены серверы и сетевое оборудование. Его также называют центром обработки данных (ЦОД).

Если объяснять совсем просто, дата-центр можно назвать домом для серверов. Именно там работает оборудование, которое хранит, обрабатывает и передает большие объемы информации.

На серверах могут храниться данные и работать различные цифровые сервисы. Для интернет-провайдера это, в частности, оборудование, необходимое для работы его сети и подключения абонентов к интернету.

Дата-центр: как работает

Чтобы серверы могли работать круглосуточно, для них нужны стабильное электроснабжение, охлаждение и защита.

Серверное оборудование потребляет много электроэнергии и выделяет тепло. Поэтому в дата-центрах устанавливают специальные системы охлаждения, которые поддерживают необходимую температуру и влажность.

Дата-центры оборудуют системами бесперебойного питания и резервными источниками электроэнергии. Это необходимо для того, чтобы оборудование продолжало работать даже в случае проблем с внешней электросетью.

Отдельно предусматриваются системы пожаротушения, видеонаблюдения и контроля доступа. Ведь выход из строя серверного оборудования или потеря данных может иметь серьезные последствия для компаний и сервисов, которые от него зависят.

Дата-центр: какие услуги предоставляет

Дата-центры используют не только интернет-провайдеры. Они нужны компаниям и организациям, которые работают с большими объемами информации и цифровыми сервисами.

Там могут размещаться серверы бизнеса, государственных учреждений, онлайн-сервисов, банков, логистических компаний и других организаций.

Компания может установить собственные серверы в дата-центре или арендовать готовое оборудование. В таком случае она получает специально оборудованное место, где серверы могут работать круглосуточно, а техническую инфраструктуру обеспечивает оператор дата-центра.

То есть главная задача дата-центра — обеспечить условия, при которых серверное и сетевое оборудование может стабильно хранить, обрабатывать и передавать данные.

Для обычного пользователя работа дата-центра обычно незаметна. Но когда его оборудование повреждается или обесточивается, последствия могут ощутить тысячи людей, например в виде перебоев с интернетом.

Почему повреждение дата-центра может оставить без интернета

Для работы интернет-провайдера требуется большое количество оборудования, которое обеспечивает передачу данных между сетью оператора и пользователями.

Часть этого оборудования может размещаться именно в дата-центрах. Если такой объект поврежден или его оборудование обесточено, отдельные элементы сети перестают работать.

В результате абоненты, подключенные через эту инфраструктуру, могут потерять доступ к интернету или столкнуться с перебоями связи.

Именно поэтому после повреждения дата-центра провайдеру недостаточно просто отремонтировать кабель в конкретном доме. Специалистам необходимо восстановить работу оборудования и всей связанной с ним сетевой инфраструктуры.

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