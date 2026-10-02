В столице 22 октября 2026 года состоится юбилейный 10-й Украинский Женский Конгресс (УЖК).

Главная тема мероприятия — От исключений до новых стандартов.

Об этом сообщили на официальном сайте УЖК.

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За 10 лет деятельности платформы роль украинских женщин в обществе претерпела кардинальные изменения. Сейчас женщины с оружием в руках защищают страну в рядах ВСУ, овладевают ранее “мужскими” профессиями, руководят бизнесами, возглавляют общины и принимают стратегические решения.

Ключевая цель юбилейного конгресса – превратить эти общественные трансформации в устоявшиеся правила и нормы.

— Десять лет мы искали женщин, чьи истории казались исключительными. Приглашали их, рассказывали о них, делали их видимыми. И видели, как таких исключений становится все больше. Поэтому на десятом Конгрессе мы не хотим подводить итоги. Нам важнее понять, что сделать, чтобы эти изменения стали необратимыми, — подчеркнула соучредительница и директор УЖК Светлана Войцеховская.

Соучредитель Конгресса, вицеспикер Верховной Рады Украины Елена Кондратюк подчеркнула, что проводить мероприятие во время постоянных обстрелов и военного положения крайне необходимо, ведь именно на женщинах сегодня держится немало процессов в стране.

– Мы все живем в большом напряжении. Война продолжается, мы теряем людей, переживаем обстрелы, переживаем за родных. И в такие моменты легко сказать: сейчас не время говорить о равенстве, представительстве или возможностях. Но я думаю наоборот.

Сейчас очень важно видеть женщин, которые воюют, спасают, работают, держат семьи, общины, бизнесы. Видеть не только то, сколько ответственности они взяли на себя, но и какой ценой это им дается, — отметила Елена Кондратюк.

В свою очередь соучредитель УЖК, народный депутат Мария Ионова обратила внимание на то, что женская ответственность должна трансформироваться в реальные рычаги влияния. Она подчеркнула, что война очень ясно показала, сколько ответственности сегодня берут на себя украинские женщины.

Ионова добавила, что женщины воюют, работают, создают рабочие места, содержат семьи и общины. Но ответственность и влияние – не одно и то же.

Для УЖК важно говорить о том, получают ли женщины вместе с новой ответственностью реальные возможности влиять на решения, определяющие будущее страны.

В центре внимания участников конгресса будут следующие вопросы:

участие женщин в секторе безопасности и обороны;

доступ к экономическим возможностям и развитие предпринимательства;

неоплачиваемый уход за трудом и человеческий капитал;

роль молодежи, которая взрослеет в условиях полномасштабного вторжения;

участие женщин в восстановлении и дальнейшем развитии Украины.

В мероприятии примут участие члены правительства, военные, представители бизнеса, общественного сектора, международные партнеры и эксперты.

Для участия в 10 Украинском Женском Конгрессе необходимо пройти предварительную регистрацию, которая продлится до 16 октября.

Фото: Украинский Женский Конгресс

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