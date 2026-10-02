От исключений до новых стандартов: в Киеве пройдет 10-й Украинский Женский Конгресс
В столице 22 октября 2026 года состоится юбилейный 10-й Украинский Женский Конгресс (УЖК).
Главная тема мероприятия — От исключений до новых стандартов.
Об этом сообщили на официальном сайте УЖК.
Украинский Женский Конгресс 10 состоится в Киеве: что известно
За 10 лет деятельности платформы роль украинских женщин в обществе претерпела кардинальные изменения. Сейчас женщины с оружием в руках защищают страну в рядах ВСУ, овладевают ранее “мужскими” профессиями, руководят бизнесами, возглавляют общины и принимают стратегические решения.
Ключевая цель юбилейного конгресса – превратить эти общественные трансформации в устоявшиеся правила и нормы.
— Десять лет мы искали женщин, чьи истории казались исключительными. Приглашали их, рассказывали о них, делали их видимыми. И видели, как таких исключений становится все больше. Поэтому на десятом Конгрессе мы не хотим подводить итоги. Нам важнее понять, что сделать, чтобы эти изменения стали необратимыми, — подчеркнула соучредительница и директор УЖК Светлана Войцеховская.
Соучредитель Конгресса, вицеспикер Верховной Рады Украины Елена Кондратюк подчеркнула, что проводить мероприятие во время постоянных обстрелов и военного положения крайне необходимо, ведь именно на женщинах сегодня держится немало процессов в стране.
– Мы все живем в большом напряжении. Война продолжается, мы теряем людей, переживаем обстрелы, переживаем за родных. И в такие моменты легко сказать: сейчас не время говорить о равенстве, представительстве или возможностях. Но я думаю наоборот.
Сейчас очень важно видеть женщин, которые воюют, спасают, работают, держат семьи, общины, бизнесы. Видеть не только то, сколько ответственности они взяли на себя, но и какой ценой это им дается, — отметила Елена Кондратюк.
В свою очередь соучредитель УЖК, народный депутат Мария Ионова обратила внимание на то, что женская ответственность должна трансформироваться в реальные рычаги влияния. Она подчеркнула, что война очень ясно показала, сколько ответственности сегодня берут на себя украинские женщины.
Ионова добавила, что женщины воюют, работают, создают рабочие места, содержат семьи и общины. Но ответственность и влияние – не одно и то же.
Для УЖК важно говорить о том, получают ли женщины вместе с новой ответственностью реальные возможности влиять на решения, определяющие будущее страны.
В центре внимания участников конгресса будут следующие вопросы:
- участие женщин в секторе безопасности и обороны;
- доступ к экономическим возможностям и развитие предпринимательства;
- неоплачиваемый уход за трудом и человеческий капитал;
- роль молодежи, которая взрослеет в условиях полномасштабного вторжения;
- участие женщин в восстановлении и дальнейшем развитии Украины.
В мероприятии примут участие члены правительства, военные, представители бизнеса, общественного сектора, международные партнеры и эксперты.
Для участия в 10 Украинском Женском Конгрессе необходимо пройти предварительную регистрацию, которая продлится до 16 октября.
Фото: Украинский Женский Конгресс