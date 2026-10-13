Наличие отсрочки не означает, что военнообязанный может не сообщать об изменениях персональных данных. Если изменились семейные обстоятельства или появилось новое основание для освобождения от призыва во время мобилизации, необходимо проверить информацию в государственных реестрах и при необходимости оформить отсрочку.

Как обновить данные в ТЦК, если есть отсрочка от мобилизации в 2026 году, можно ли сделать это онлайн через Резерв+ и куда обращаться, если информация не отображается в системе, читайте в материале Фактов ICTV.

Как обновить данные в ТЦК, если есть отсрочка от мобилизации

Уточнить военно-учетные данные можно без личного посещения ТЦК. Для этого предусмотрено приложение Резерв+, в котором можно проверить информацию из реестра Оберіг, обновить военно-учетный документ и подать запрос на исправление ошибок.

Сейчас смотрят

Если речь идет только об обновлении документа, нужно открыть Резерв+ и воспользоваться соответствующей функцией в приложении. После синхронизации с реестром в электронном военно-учетном документе будут отображаться актуальные сведения.

Если у человека уже есть отсрочка, но изменились обстоятельства, дающие право на нее, нужно проверить, внесены ли соответствующие сведения в государственные реестры. Если появилось новое основание для отсрочки, следует подать запрос на ее оформление.

Военнообязанные также должны сообщать об изменениях персональных данных в установленный законодательством срок. По информации Сил обороны Украины, при изменении таких сведений уведомить об этом необходимо в течение семи дней.

Как оформить отсрочку через Резерв+ в 2026 году

Приложение Резерв+ позволяет оформить отсрочку онлайн, если соответствующее основание доступно в сервисе, а необходимая информация содержится в государственных реестрах.

Чтобы подать запрос, нужно:

Авторизоваться в приложении Резерв+. Открыть раздел Сервисы. Выбрать пункт Запрос на отсрочку. Нажать Начать и выбрать соответствующее основание. Проверить персональные данные и отправить запрос. Дождаться уведомления о результате.

Система проверяет сведения в государственных реестрах, в частности в Государственном реестре актов гражданского состояния граждан, реестрах Пенсионного фонда и других информационных системах. Если данные подтверждают право на отсрочку, информация о ней появится в электронном военно-учетном документе.

Например, если у мужчины родился третий ребенок, он может подать запрос на отсрочку как отец трех и более детей в возрасте до 18 лет. Для оформления по этому основанию необходимо соответствовать установленным законом условиям, в том числе требованиям относительно задолженности по уплате алиментов.

В марте 2026 года Минобороны сообщило о запуске онлайн-оформления отсрочки для многодетных родителей независимо от того, в каком браке или вне брака родились дети. Важно, чтобы сведения о детях и отце были корректно внесены в государственные реестры.

Что делать, если Резерв+ не находит данные

Иногда оформить отсрочку онлайн не удается, даже если у человека есть законные основания. Среди причин — отсутствие записей в реестрах, ошибки в персональных данных или расхождения между сведениями в разных документах.

В таком случае нужно выяснить, на каком этапе возникла проблема. Если ошибка содержится в военно-учетных данных в Резерв+, можно воспользоваться функцией Исправить данные онлайн. После внесения изменений в реестры стоит повторно подать запрос на отсрочку.

Если все сведения указаны правильно, но система по-прежнему не подтверждает основание, следует обратиться в ЦНАП с документами, подтверждающими право на отсрочку.

Нужно ли идти в ТЦК, если есть отсрочка

С 1 ноября 2025 года документы для оформления или продления отсрочки в общем порядке принимают через Резерв+ или ЦНАП. ТЦК и СП непосредственно такие заявления от граждан не принимают.

Если оформить отсрочку онлайн не удается, можно обратиться в любой удобный ЦНАП. Администратор примет документы и передаст их на рассмотрение соответствующей комиссии при ТЦК и СП. ЦНАП не принимает решение о предоставлении отсрочки.

При обращении необходимо иметь документы, подтверждающие соответствующее основание. Их перечень зависит от обстоятельств: это могут быть свидетельства о рождении детей, документы о родственных связях и другие подтверждения.

Таким образом, если у военнообязанного уже есть отсрочка, но нужно обновить данные или оформить ее на новом основании, сначала стоит проверить информацию в Резерв+. Если необходимые сведения не подтягиваются, нужно исправить ошибки в соответствующем реестре или подать подтверждающие документы через ЦНАП. Лично идти в ТЦК и СП для подачи заявления на отсрочку в общем порядке не требуется.

Почему Резерв+ не отображает отсрочку

Если в приложении Резерв+ исчезла запись об отсрочке, это еще не означает, что военнообязанный утратил право на нее.

Адвокат Алексей Рогозин объясняет, что причиной могут быть технические сбои, задержка с обновлением сведений или неактуальные данные в государственных реестрах. Проблема также может возникнуть из-за ошибок при внесении информации.

Однако иногда отсутствие отсрочки в приложении связано с тем, что основания для ее предоставления больше не действуют или требуют дополнительного подтверждения. Поэтому важно проверить, сохраняется ли право на отсрочку и правильно ли внесены необходимые сведения.

По словам Алексея Рогозина, каждый случай нужно рассматривать отдельно, учитывая документы и конкретные обстоятельства. От этого зависит, сохраняет ли человек право на отсрочку.

В Резерв+ не отображается отсрочка: что делать

Адвокат Дарья Тарасенко пояснила, что информация об отсрочке или бронировании появляется в Резерв+ после внесения соответствующих сведений в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов Оберіг. Именно из этого реестра приложение получает данные.

Как отмечает адвокат, постановление Кабинета министров Украины № 519 внесло изменения в постановление № 560, которое регулирует порядок предоставления отсрочек от мобилизации.

Согласно обновленным правилам, отсрочки, оформленные на основаниях, предусмотренных пунктами 57–58 постановления № 560, продлеваются автоматически при продлении срока мобилизации. Повторно подавать документы не нужно, если человек по-прежнему соответствует условиям, на основании которых ему предоставили отсрочку.

Продление оформляет районный или городской ТЦК и СП. Для этого в реестр Оберіг вносят обновленные сведения. Дату окончания отсрочки изменяют в соответствии с указом Президента Украины о продлении мобилизации, но только на период, в течение которого сохраняются законные основания для ее предоставления.

Для отсрочек, предусмотренных пунктом 59 постановления № 560, также действует автоматическое продление. В этом случае система получает необходимые сведения путем обмена данными между реестром Оберіг и другими государственными реестрами и базами данных.

Срок такой отсрочки продлевается в соответствии с указом Президента Украины о мобилизации, но не дольше, чем сохраняются основания для ее предоставления.

Как отмечает Дарья Тарасенко, действующее постановление Кабмина не дает однозначного ответа на вопрос, должно ли автоматическое продление происходить без дополнительных действий со стороны военнообязанного или в отдельных случаях требуется его инициатива.

Читайте также Отмена отсрочки от мобилизации: какие ограничения предлагают ввести

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.