Диагностика заболеваний зрительного нерва, зрительных путей и нервной системы при снижении зрения, двоении в глазах и нарушениях поля зрения.

Васюта Вера Анатольевна — Доктор медицинских наук, доцент кафедры нейрохирургии, научный консультант Немецкой глазной клиники.

Мы смотрим глазами, но видим благодаря мозгу

Зрение является результатом сложного взаимодействия глаза, зрительного нерва, зрительных путей и головного мозга. Именно поэтому причиной ухудшения зрения далеко не всегда являются заболевания глаз.

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Снижение зрения, двоение в глазах, выпадение поля зрения или нарушение восприятия цветов могут быть связаны с патологией зрительного нерва, глазодвигательных нервов, зрительных путей или различных структур головного мозга.

Диагностикой и оценкой подобных состояний занимается нейроофтальмология — направление медицины, объединяющее офтальмологию, неврологию и нейрохирургию.

Когда нужна консультация нейроофтальмолога

Поводом для обращения могут быть:

необъяснимое снижение зрения;

двоение в глазах;

выпадение участков поля зрения;

нарушение цветовосприятия;

темные пятна перед глазами;

ограничение движений глаз;

нистагм;

опущение верхнего века;

изменение реакции зрачков на свет.

Нейроофтальмологическое обследование также может потребоваться пациентам с заболеваниями зрительного нерва, рассеянным склерозом, заболеваниями гипофиза, последствиями черепно-мозговых травм и другими неврологическими заболеваниями.

Какие заболевания помогает выявить нейроофтальмолог

неврит зрительного нерва;

атрофия зрительного нерва;

отек диска зрительного нерва;

поражения зрительных путей;

нарушения зрения при рассеянном склерозе;

поражения глазодвигательных нервов;

сосудистые заболевания нервной системы;

компрессия зрительного нерва и хиазмы;

последствия черепно-мозговой травмы;

нарушения зрения при заболеваниях гипофиза.

Современные методы диагностики

Компьютерная периметрия

Позволяет исследовать поле зрения и выявить его дефекты даже на ранних стадиях заболевания.

Оптическая когерентная томография (ОКТ)

Дает возможность детально оценить состояние сетчатки, слоя нервных волокон и диска зрительного нерва.

ОКТ-ангиография

Используется для оценки сосудистой сети сетчатки и зрительного нерва без применения контрастных препаратов.

Фоторегистрация глазного дна

Позволяет объективно фиксировать изменения и отслеживать их динамику.

Зрительные вызванные потенциалы (ЗВП)

Электрофизиологический метод оценки проведения зрительного сигнала от глаза к коре головного мозга.

Комплексный подход к диагностике

Нейроофтальмологическая оценка включает не только проведение обследований, но и анализ жалоб пациента, истории заболевания, результатов офтальмологического осмотра и дополнительных исследований.

При необходимости могут быть рекомендованы магнитно-резонансная томография, лабораторные исследования и консультации специалистов смежных направлений.

Почему ранняя диагностика имеет значение

Многие заболевания зрительного нерва и центральной нервной системы на начальных этапах проявляются только зрительными симптомами.

Необъяснимое снижение зрения, двоение в глазах или выпадение поля зрения требуют внимательного обследования. Своевременная диагностика помогает установить причину нарушений и определить дальнейшую тактику лечения.

Об авторе

Вера Анатольевна Васюта:

доктор медицинских наук, доцент кафедры нейрохирургии;

научный консультант Немецкой глазной клиники;

специализируется на диагностике заболеваний зрительного нерва, зрительных путей и нейроофтальмологических нарушений.

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Фото: Немецкая офтальмологическая клиника

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