Нейроофтальмология: когда причина нарушения зрения находится за пределами глаза
Диагностика заболеваний зрительного нерва, зрительных путей и нервной системы при снижении зрения, двоении в глазах и нарушениях поля зрения.
Васюта Вера Анатольевна — Доктор медицинских наук, доцент кафедры нейрохирургии, научный консультант Немецкой глазной клиники.
Мы смотрим глазами, но видим благодаря мозгу
Зрение является результатом сложного взаимодействия глаза, зрительного нерва, зрительных путей и головного мозга. Именно поэтому причиной ухудшения зрения далеко не всегда являются заболевания глаз.
Снижение зрения, двоение в глазах, выпадение поля зрения или нарушение восприятия цветов могут быть связаны с патологией зрительного нерва, глазодвигательных нервов, зрительных путей или различных структур головного мозга.
Диагностикой и оценкой подобных состояний занимается нейроофтальмология — направление медицины, объединяющее офтальмологию, неврологию и нейрохирургию.
Когда нужна консультация нейроофтальмолога
Поводом для обращения могут быть:
- необъяснимое снижение зрения;
- двоение в глазах;
- выпадение участков поля зрения;
- нарушение цветовосприятия;
- темные пятна перед глазами;
- ограничение движений глаз;
- нистагм;
- опущение верхнего века;
- изменение реакции зрачков на свет.
Нейроофтальмологическое обследование также может потребоваться пациентам с заболеваниями зрительного нерва, рассеянным склерозом, заболеваниями гипофиза, последствиями черепно-мозговых травм и другими неврологическими заболеваниями.
Какие заболевания помогает выявить нейроофтальмолог
- неврит зрительного нерва;
- атрофия зрительного нерва;
- отек диска зрительного нерва;
- поражения зрительных путей;
- нарушения зрения при рассеянном склерозе;
- поражения глазодвигательных нервов;
- сосудистые заболевания нервной системы;
- компрессия зрительного нерва и хиазмы;
- последствия черепно-мозговой травмы;
- нарушения зрения при заболеваниях гипофиза.
Современные методы диагностики
Компьютерная периметрия
Позволяет исследовать поле зрения и выявить его дефекты даже на ранних стадиях заболевания.
Оптическая когерентная томография (ОКТ)
Дает возможность детально оценить состояние сетчатки, слоя нервных волокон и диска зрительного нерва.
ОКТ-ангиография
Используется для оценки сосудистой сети сетчатки и зрительного нерва без применения контрастных препаратов.
Фоторегистрация глазного дна
Позволяет объективно фиксировать изменения и отслеживать их динамику.
Зрительные вызванные потенциалы (ЗВП)
Электрофизиологический метод оценки проведения зрительного сигнала от глаза к коре головного мозга.
Комплексный подход к диагностике
Нейроофтальмологическая оценка включает не только проведение обследований, но и анализ жалоб пациента, истории заболевания, результатов офтальмологического осмотра и дополнительных исследований.
При необходимости могут быть рекомендованы магнитно-резонансная томография, лабораторные исследования и консультации специалистов смежных направлений.
Почему ранняя диагностика имеет значение
Многие заболевания зрительного нерва и центральной нервной системы на начальных этапах проявляются только зрительными симптомами.
Необъяснимое снижение зрения, двоение в глазах или выпадение поля зрения требуют внимательного обследования. Своевременная диагностика помогает установить причину нарушений и определить дальнейшую тактику лечения.
Об авторе
Вера Анатольевна Васюта:
- доктор медицинских наук, доцент кафедры нейрохирургии;
- научный консультант Немецкой глазной клиники;
- специализируется на диагностике заболеваний зрительного нерва, зрительных путей и нейроофтальмологических нарушений.
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Фото: Немецкая офтальмологическая клиника