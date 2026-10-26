Диагностика заболеваний зрительного нерва, зрительных путей и нервной системы при снижении зрения, двоении в глазах и нарушениях поля зрения.

Васюта Вера Анатольевна — Доктор медицинских наук, доцент кафедры нейрохирургии, научный консультант Немецкой глазной клиники.

Мы смотрим глазами, но видим благодаря мозгу

Зрение является результатом сложного взаимодействия глаза, зрительного нерва, зрительных путей и головного мозга. Именно поэтому причиной ухудшения зрения далеко не всегда являются заболевания глаз.

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Снижение зрения, двоение в глазах, выпадение поля зрения или нарушение восприятия цветов могут быть связаны с патологией зрительного нерва, глазодвигательных нервов, зрительных путей или различных структур головного мозга.

Диагностикой и оценкой подобных состояний занимается нейроофтальмология — направление медицины, объединяющее офтальмологию, неврологию и нейрохирургию.

Когда нужна консультация нейроофтальмолога

Поводом для обращения могут быть:

  • необъяснимое снижение зрения;
  • двоение в глазах;
  • выпадение участков поля зрения;
  • нарушение цветовосприятия;
  • темные пятна перед глазами;
  • ограничение движений глаз;
  • нистагм;
  • опущение верхнего века;
  • изменение реакции зрачков на свет.

Нейроофтальмологическое обследование также может потребоваться пациентам с заболеваниями зрительного нерва, рассеянным склерозом, заболеваниями гипофиза, последствиями черепно-мозговых травм и другими неврологическими заболеваниями.

Какие заболевания помогает выявить нейроофтальмолог

  • неврит зрительного нерва;
  • атрофия зрительного нерва;
  • отек диска зрительного нерва;
  • поражения зрительных путей;
  • нарушения зрения при рассеянном склерозе;
  • поражения глазодвигательных нервов;
  • сосудистые заболевания нервной системы;
  • компрессия зрительного нерва и хиазмы;
  • последствия черепно-мозговой травмы;
  • нарушения зрения при заболеваниях гипофиза.
Нейроофтальмология: почему причина нарушений зрения скрывается вне глаза Фото 1

Фото: Немецкая офтальмологическая клиника

Современные методы диагностики

Компьютерная периметрия

Позволяет исследовать поле зрения и выявить его дефекты даже на ранних стадиях заболевания.

Оптическая когерентная томография (ОКТ)

Дает возможность детально оценить состояние сетчатки, слоя нервных волокон и диска зрительного нерва.

ОКТ-ангиография

Используется для оценки сосудистой сети сетчатки и зрительного нерва без применения контрастных препаратов.

Фоторегистрация глазного дна

Позволяет объективно фиксировать изменения и отслеживать их динамику.

Зрительные вызванные потенциалы (ЗВП)

Электрофизиологический метод оценки проведения зрительного сигнала от глаза к коре головного мозга.

Комплексный подход к диагностике

Нейроофтальмологическая оценка включает не только проведение обследований, но и анализ жалоб пациента, истории заболевания, результатов офтальмологического осмотра и дополнительных исследований.

При необходимости могут быть рекомендованы магнитно-резонансная томография, лабораторные исследования и консультации специалистов смежных направлений.

Почему ранняя диагностика имеет значение

Многие заболевания зрительного нерва и центральной нервной системы на начальных этапах проявляются только зрительными симптомами.

Необъяснимое снижение зрения, двоение в глазах или выпадение поля зрения требуют внимательного обследования. Своевременная диагностика помогает установить причину нарушений и определить дальнейшую тактику лечения.

Об авторе

Вера Анатольевна Васюта:

  • доктор медицинских наук, доцент кафедры нейрохирургии;
  • научный консультант Немецкой глазной клиники;
  • специализируется на диагностике заболеваний зрительного нерва,  зрительных путей и нейроофтальмологических нарушений.

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Фото: Немецкая офтальмологическая клиника

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