Черная пятница — важное событие не только для покупателей, но и для бизнеса. Магазины предлагают скидки, запускают акции и активно рекламируют товары. В главной распродаже года участвуют все — от крупных ритейлеров до небольших продавцов товаров ручной работы.

На первый взгляд кажется, что продавцы просто теряют часть прибыли из-за низких цен. Но на практике распродажа на Черную пятницу помогает магазинам привлечь новых клиентов, увеличить количество заказов и быстрее продать товары со склада. Детальнее об этом — в статье.

Зачем продавцам снижать цены на Черную пятницу

Есть как минимум четыре стимула продавцам принимать участие в Black Friday:

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Увеличить продажи и привлечь больше покупателей. Скидки мотивируют людей быстрее принимать решение о покупке. Многие ждут Черную пятницу, чтобы купить технику, одежду или товары для дома по выгодной цене. Получить много заказов за короткий срок. Даже если прибыль с одного товара станет меньше, общее количество продаж может вырасти. В результате компания получает хорошую выручку. Привлечь новых клиентов. Например, человек впервые заказывает смартфон в интернет-магазине из-за привлекательной скидки. Если ему понравятся сервис, доставка и качество товара, он может вернуться снова. Увеличить средний чек. Продавцы предлагают скидки на комплекты и дополнительные товары. Например, при покупке ноутбука клиент может получить выгодное предложение на мышку или сумку.

Как распродажа помогает освободить склады

Черная пятница дает продавцам возможность быстрее продать товары, которые долго лежат на складе. Это могут быть:

прошлогодние модели техники; остатки коллекций одежды/обуви; тематическая или сезонная продукция.

Например, магазин электроники снижает цену на смартфоны предыдущего поколения перед выходом новинок. Покупатель может заказать хороший гаджет дешевле, а продавец освобождает место для свежего ассортимента.

Хранить непроданные товары не всегда выгодно: бизнес тратит деньги на аренду помещений, учет и обслуживание склада. Некоторые товары со временем теряют актуальность: распродажа помогает вернуть вложенные средства и направить их на новые закупки.

Что еще получает бизнес от Черной пятницы

Распродажа помогает магазинам выделиться среди конкурентов. В этот период покупатели активно сравнивают цены, ищут акции и переходят между сайтами. Яркое предложение может привлечь внимание даже к малоизвестному бренду.

Черная пятница увеличивает посещаемость сайтов и охваты рекламы. Компания получает новых посетителей, собирает данные о спросе и видит, какие товары интересуют аудиторию. Эти сведения пригодятся для будущих рекламных кампаний и планирования закупок.

Черная пятница нужна продавцам для роста продаж, привлечения новых клиентов и обновления ассортимента. Грамотная распродажа помогает бизнесу заработать на большом спросе и подготовиться к новому сезону.

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