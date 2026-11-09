Кабинет министров Украины одобрил законопроект, предусматривающий обязательный переход на электронную товарно-транспортную накладную (е-ТТН) для внутренних грузовых перевозок. Документ передают на рассмотрение Верховной Раде.

Об этом сообщает премьер-министр Украины Сергей Корецкий.

Правительство одобрило законопроект об обязательных е-ТТН

Согласно законопроекту, электронная товарно-транспортная накладная станет основным документом для перевозки грузов внутри страны.

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Документ предусматривает ряд изменений:

каждая операция будет подтверждаться квалифицированной электронной подписью (КЭП).

оформление бумажной накладной будет разрешаться только при наличии технических проблем, однако даже в этом случае ее данные обязательно должны быть внесены в электронную систему в течение того же дня;

инспекторы будут контролировать е-ТТН непосредственно при проверках на дорогах, поэтому наличие бумажной копии будет ненужным.

Сейчас система е-ТТН уже функционирует в Украине, а бизнес пользуется ею на добровольной основе. Теперь же правительство предлагает закрепить этот подход на законодательном уровне. Ожидается, что новые обязательные правила будут работать с 1 июня 2027 года.

Внедрение обязательных е-ТТН должно создать преимущества как для коммерческого сектора, так и для государства.

В частности, для бизнеса это означает уменьшение бумажного документооборота, сокращение расходов на логистику и ускорение финансовых расчетов между заказчиком, перевозчиком и получателем груза.

Как отмечается, государство сможет вести прозрачный учет в сфере грузоперевозок и эффективно бороться с “серым” рынком.

Отдельным немаловажным аспектом является защита дорожного покрытия. В электронной накладной обязательно будут фиксироваться вес и габариты грузового транспорта. Это позволит легче обнаруживать перегруженные автомобили, разрушающие автодороги Украины.

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