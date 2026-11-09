Грузовые перевозки без бумаг: Кабмин одобрил законопроект об электронных ТТН
- Правительство одобрило законопроект об обязательном переходе на электронную товарно-транспортную накладную (э-ТТН) для внутренних грузоперевозок.
- Документ, который передают Верховной Раде, должен уменьшить расходы бизнеса, цифровизировать проверки и усилить габаритно-весовой контроль на дорогах с 1 июня 2027 года.
Кабинет министров Украины одобрил законопроект, предусматривающий обязательный переход на электронную товарно-транспортную накладную (е-ТТН) для внутренних грузовых перевозок. Документ передают на рассмотрение Верховной Раде.
Об этом сообщает премьер-министр Украины Сергей Корецкий.
Правительство одобрило законопроект об обязательных е-ТТН
Согласно законопроекту, электронная товарно-транспортная накладная станет основным документом для перевозки грузов внутри страны.
Документ предусматривает ряд изменений:
- каждая операция будет подтверждаться квалифицированной электронной подписью (КЭП).
- оформление бумажной накладной будет разрешаться только при наличии технических проблем, однако даже в этом случае ее данные обязательно должны быть внесены в электронную систему в течение того же дня;
- инспекторы будут контролировать е-ТТН непосредственно при проверках на дорогах, поэтому наличие бумажной копии будет ненужным.
Сейчас система е-ТТН уже функционирует в Украине, а бизнес пользуется ею на добровольной основе. Теперь же правительство предлагает закрепить этот подход на законодательном уровне. Ожидается, что новые обязательные правила будут работать с 1 июня 2027 года.
Внедрение обязательных е-ТТН должно создать преимущества как для коммерческого сектора, так и для государства.
В частности, для бизнеса это означает уменьшение бумажного документооборота, сокращение расходов на логистику и ускорение финансовых расчетов между заказчиком, перевозчиком и получателем груза.
Как отмечается, государство сможет вести прозрачный учет в сфере грузоперевозок и эффективно бороться с “серым” рынком.
Отдельным немаловажным аспектом является защита дорожного покрытия. В электронной накладной обязательно будут фиксироваться вес и габариты грузового транспорта. Это позволит легче обнаруживать перегруженные автомобили, разрушающие автодороги Украины.