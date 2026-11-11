Вручение повесток в общественных местах не противоречит законодательству Украины, ведь не все военнообязанные проживают по месту регистрации.

Об этом рассказал сегодня на брифинге экс-начальник Печерского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки Киева полковник Сергей Калугин.

Таким образом он ответил на вопрос, насколько законным является вручение повесток в магазинах, общественном транспорте и других местах.

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Полковник объяснил, что человек может быть зарегистрирован в одном месте, а проживать совсем в другом.

– Могу сказать, что это не запрещено – вручать повестку (в общественных местах, – Ред.). Честно скажу: в качестве примера, не все военнообязанные сидят дома и ждут под дверью, когда кто-то к ним придет и вручит им повестку… Законом не запрещено вручать повестки в общественных местах, — отметил Калугин.

Полковник напомнил, что, согласно ст. 65 Конституции Украины, защита государства, независимости и территориальной целостности Украины является долгом каждого гражданина. А потому, по словам Сергея Калугина, “все военнообязанные на сегодняшний день уже должны были явиться в территориальные центры комплектования и соцподдержки”, предоставить свои данные, пройти медкомиссию и начать службу в рядах украинской армии в случае пригодности.

– Я не считаю, что вручение повесток – это метод наказания, – заявил полковник.

Он уточнил, что сегодня действуют усовершенствованные правила военного учета, согласно которым право вручать повестки имеют также руководители предприятий, учреждений и организаций, где работают военнообязанные.

Отвечая на вопрос, кто вправе вручать повестки на улицах, Калугин заявил, что лучше, чтобы это делалось в присутствии представителей Национальной полиции. По его словам, это поможет установить личность человека.

Полковник также напомнил, что ряд категорий граждан имеют право на отсрочку от мобилизации (согласно ст. 23 закона Украины О мобилизационной подготовке и мобилизации). Это, в частности, такие категории, как:

лица, забронированные на предприятиях, организациях или учреждениях;

родители, на воспитании которых есть несовершеннолетние дети с инвалидностью и определенным перечнем болезней;

граждане, имеющие трех и более несовершеннолетних детей

опекуны лиц, нуждающихся в постоянном уходе в соответствии с выводом врачебной комиссии;

студенты дневной и дуальной формы обучения и другие категории граждан.

Источник: Военное телевидение Украины

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