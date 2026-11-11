Вопрос вручения повесток в ТЦК сегодня как никогда актуален. Однако процесс вручения повестки имеет свои определенные правила, урегулированные законодательством.

О правилах вручения повесток в ТЦК 2026 — узнавали Факты ICTV.

Постановлением № 560 утвержден Порядок проведения призыва граждан на военную службу по мобилизации, на особый период, который определяет и процедуру вручения повесток военнообязанным и резервистам.

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Как и где вручается повестка

Как рассказал в комментарии Фактам ICTV практикующий юрист в сфере военного права и мобилизации Антон Ревенко, на сегодняшний день ни законами, ни подзаконными актами не указано, что где-то не могут вручать повестки.

Таким образом повестку могут вручать везде. Например, на улицах, остановках, блокпостах, в местах общего доступа и тому подобное.

Повестки имеют право вручать представители ТЦК в пределах административной территории, на которую распространяются их полномочия; органы местных администраций; представители исполнительных органов сельских, поселковых, городских, районных советов; а также имеют право вручать руководители предприятий, учреждений и организаций, отмечает Евгений Промский, юрист-волонтер горячей линии Ассоциации юристов Украины по вопросам, связанным с военной агрессией, ее последствиями и военным положением, адвокат компании АРЕС.

— Указанные лица имеют право вручать повестки, если имеют служебное удостоверение, которое дает им право вручать повестки, — отмечает юрист.

Ревенко отмечает, что повестка считается врученной только с того момента, когда человек ее лично получил и подписал. Именно с этого момента отсчитывается срок, в который военнообязанный должен явиться в ТЦК.

— Если представители ТЦК оставили повестку в почтовом ящике или в дверях, то она не считается врученной, — отметил Антон Ревенко.

Стоит отметить: представители ТЦК не могут задерживать и доставлять человека силой в территориальный центр комплектования. Задержать лицо могут полицейские в случае совершения административного правонарушения военнообязанным.

Повестки по почте

Повестки направляются заказными письмами с четкой отметкой Повестка ТЦК (постановление №1147). Почтальон должен вручить письмо лично адресату. Если человек присутствует, он должен подписаться о получении.

В случае отсутствия человека по адресу, указанному на рекомендованном письме, почтальон вкладывает в абонентский почтовый ящик сообщение о поступлении такого письма (с пометкой Повестка ТЦК). Для дополнительного информирования, почтальон может позвонить адресату по указанному номеру.

Днем, когда лицо считается уведомленным, является:

день получения такого почтового отправления с подтверждением от почтового оператора;

день проставления в почтовом сообщении отметки об отказе получить отправление или день проставления отметки, что лицо по данному адресу не проживает, не зарегистрировано.

Если в течение трех рабочих дней адресат не заберет заказное письмо, почтальон сделает отметку “Адресат отсутствует” и вернет письмо отправителю на следующий рабочий день.

В соответствии с действующим законодательством, считается, что военнообязанный получил повестку, если она была отправлена заказным письмом с уведомлением о вручении. По факту, подтверждение получения повестки не является обязательным.

Правила мобилизации, в соответствии с постановлением №1134, предусматривают существенное сокращение сроков явки по повестке. Ранее военнообязанные имели 14 дней, а теперь этот срок сокращен до 7 дней для жителей областных центров и 10 дней для остальных. Такое решение принято для повышения оперативности мобилизации и укрепления обороноспособности страны.

Можно ли отказаться от повестки

От повестки можно отказаться, если она заполнена с ошибками.

В частности, повестка должна иметь обязательные реквизиты: сведения о военнообязанном; вид повестки; дату, время и адрес, когда и куда необходимо явиться; название органа, печать, подпись руководителя ТЦК.

— Если выдают повестку, которую выписывают при человеке, то есть очень много вопросов к этой повестке. Если человек заметил нарушения, тогда он может отказаться и не подписывать, — сообщил юрист Антон Ревенко.

По словам Ревенко, если повестка не содержит обязательных реквизитов, то это просто лист бумаги, который не имеет юридической силы.

Кроме того, важно учитывать, какую повестку вручают. Если военнообязанному сразу вручают мобилизационное распоряжение для отправки его в учебный центр или в воинскую часть, то это является противоправным действием со стороны ТЦК и СП. В таком случае человек может отказаться от повестки, поскольку первой должна быть повестка для проверки данных.

Евгений Промский в свою очередь отмечает, если военнообязанный отказывается получить повестку, то уполномоченный представитель ТЦК составляет акт отказа и объявляется гражданину.

Акт отказа от получения повестки далее передается руководителю ТЦК, а затем решается вопрос привлечения гражданина к административной ответственности.

Кроме того, в случае отказа от повестки полицейский, присутствующий рядом с представителями ТЦК, может задержать и доставить лицо в ТЦК на основании статей 261 и 262 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Если причиной отказа от повестки были незаконные действия сотрудников ТЦК (отсутствие служебного удостоверения, повестка не подписана, ненадлежащая форма или заполнена на месте, насильственные действия представителей ТЦК), то гражданин может обжаловать в административном или судебном порядке свое задержание.

Можно ли не прийти в ТЦК после получения повестки

Если вы лично получили повестку и поставили подпись, вы обязаны явиться в указанном ТЦК.

— Если лицо отказывается от получения повестки для обновления данных или для прохождения медосмотра, то это на сегодняшний день несет административную ответственность, — указывает юрист Антон Ревенко.

В то же время если военнообязанный получил первую повестку, явился в ТЦК, обновил данные, прошел медосмотр и получил мобилизационное распоряжение для отправки в учебный центр или воинскую часть, куда он в дальнейшем не явился, то это уже уголовная ответственность за уклонение от мобилизации.

Уважительные причины неприбытия по повестке:

препятствие стихийного характера, болезнь гражданина, военные действия на соответствующей территории, лишившие человека возможности лично прибыть в ТЦК;

смерть близкого родственника или близкого родственника жены (супруга).

В случае неприбытия по повестке в ТЦК в срок гражданин должен сообщить о причинах своей неявки — лично или другим методом.

В случае неявки по повестке на уточнение данных или прохождения военно-врачебной комиссии без уважительной причины предусмотрена ответственность по статьям 210 и 210-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях с наложением штрафа от 17 000 до 25 500 грн.

Если же лицо не явилось за боевой повесткой, ему грозит уголовная ответственность по ст. 336 Уголовного кодекса с наказанием в виде лишения свободы.

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