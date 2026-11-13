Несмотря на войну, постоянные обстрелы и сложные условия жизни, украинцы стараются находить поводы для радости и хотя бы ненадолго отвлекаться от повседневных забот. Один из способов сделать это — подготовка к зимним праздникам, создание уюта дома и ожидание рождественской атмосферы в городах.

Факты ICTV узнавали, когда в Киеве установят главную елку страны в 2026 году, какой ее планируют сделать и что известно о праздничном оформлении в этом году.

Новогодняя елка в Киеве 2026: что известно о дизайне праздничного дерева

Подготовка к зимним праздникам в столице уже началась. Компания Folk Ukraine, которая на протяжении многих лет занимается организацией и оформлением главной елки Киева, разработала новую концепцию праздничной локации.

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Как сообщил РБК-Украина директор компании Folk Ukraine Игорь Добруцкий, организаторы предложили городской администрации концепцию под названием Свет внутри.

По его словам, в этот раз команда хочет создать не слишком яркую и масштабную праздничную локацию, а пространство, которое поможет людям почувствовать тепло, уют и приближение Рождества. При разработке оформления организаторы учли нынешние обстоятельства в стране.

Именно поэтому главная идея концепции Свет внутри — напомнить о внутреннем свете, надежде и возможности находить радость даже в непростые времена.

Когда установят елку в Киеве в 2026 году

Пока окончательного решения относительно праздничного оформления нет. Разработанную Folk Ukraine концепцию уже передали на рассмотрение городской администрации. По словам Игоря Добруцкого, организаторы ожидают ответ по предложенному варианту в течение 10–15 дней.

Пока команда не раскрывает подробностей будущего оформления. В частности, неизвестно, какие цвета используют для украшения дерева, какими будут декоративные элементы и как именно обустроят пространство вокруг него.

Традиционным местом установки главной елки столицы остается Софийская площадь. Ее обустраивают за счет меценатов, без привлечения бюджетных средств на праздничное оформление.

Торжественное открытие главной елки в Киеве и зажжение огней обычно проходит 6 декабря, в День святого Николая. Сохранят ли эту дату в 2026 году, станет известно после утверждения концепции и объявления организаторами окончательного плана.

Какой была главная елка Киева в прошлом году

В сезоне 2025–2026 годов главную елку столицы оформили в белых и голубых цветах. Праздничное дерево украсили голубыми гирляндами, а белый цвет выбрали как символ нового начала и чистого листа.

На локации также обустроили фотозоны с декоративными сердечками. Посетители могли забрать такие украшения за донат в поддержку Вооруженных сил Украины.

При этом масштабных новогодних и рождественских мероприятий с участием городской администрации не проводили. От массовых празднований отказались по соображениям безопасности.

В этом году организаторы также планируют учитывать военные реалии. Поэтому главный акцент новой концепции сделан не на масштабных развлечениях, а на создании уютной рождественской атмосферы для киевлян и гостей столицы.

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