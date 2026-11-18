В условиях частых отключений электричества каждый киловатт-час на счету, особенно когда речь идет о поддержании связи и доступа к информации. Одним из способов продлить работу устройств во время отключения света является использование повербанков.

Факты ICTV узнавали, как долго будет работать wi-fi роутер от повербанка.

Сколько потребляет роутер

Чтобы выбрать повербанк, который сможет обеспечить достаточное время работы роутера, необходимо знать его энергопотребление. Слишком маленький повербанк быстро разрядится, а слишком большой будет лишним грузом.

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Зная емкость повербанка и потребление роутера, можно рассчитать, сколько времени роутер сможет работать от него. Это поможет планировать время работы и подзарядки устройств.

Потребление электроэнергии роутером зависит от нескольких факторов:

Модель роутера. Более мощные и функциональные модели, как правило, потребляют больше энергии.

Более мощные и функциональные модели, как правило, потребляют больше энергии. Количество подключенных устройств. Чем больше устройств подключено к роутеру, тем выше будет его энергопотребление.

Чем больше устройств подключено к роутеру, тем выше будет его энергопотребление. Интенсивность использования. Во время активного использования (скачивание больших файлов, онлайн-игры и т. п.) потребление энергии может увеличиться.

В среднем роутеры потребляют от 2 до 20 Вт. Это довольно мало, по сравнению с другими бытовыми приборами, но если оставить роутер включенным круглосуточно, то за год накопится определенное количество электроэнергии.

Как рассчитать электропотребление роутера

Определите мощность роутера. Ее можно найти в технической документации к устройству или на его корпусе.

Посчитайте суточное потребление. Мощность (Вт) умножаем на количество часов работы в сутки (обычно 24).

Рассчитайте месячное потребление. Для этого суточное потребление умножаем на количество дней в месяце (обычно 30).

Рассчитайте годовое потребление. Для этого месячное потребление умножаем на 12.

Пример:

Роутер потребляет 10 Вт.

Суточное потребление — 10 Вт * 24 часа = 240 Вт⋅ч.

Месячное потребление — 240 Вт⋅ч * 30 дней = 7200 Вт⋅ч = 7,2 кВт⋅ч.

Годовое потребление — 7,2 кВт⋅ч * 12 месяцев = 86,4 кВт⋅ч.

Как снизить потребление роутера

Если вы уходите из дома на длительное время, можно выключить роутер. Некоторые модели роутеров имеют функцию автоматического перехода в режим сна при отсутствии активности. Новые версии прошивки могут содержать оптимизации, которые снижают энергопотребление.

Несмотря на то, что потребление роутера относительно невелико, стоит помнить о том, что даже небольшие энергозатраты множатся на количество устройств в доме. Поэтому, если вы хотите снизить свои расходы на электроэнергию, обратите внимание на энергопотребление всех ваших устройств.

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