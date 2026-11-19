Во Львовской области открыли 20-й центр ментального здоровья всеукраинской сети Повернення, основанной Виктором и Еленой Пинчуками. Ежегодно более 4 тыс. военнослужащих, ветеранов и членов их семей смогут получать здесь безвозмездную психологическую, психиатрическую и психосоциальную помощь.

Проект Повернення – пример успешного партнерства между частным сектором и государством, в рамках которого благотворители создают современные, комфортные и безбарьерные центры ментального здоровья на базе государственных и коммунальных медицинских учреждений.

Во Львовской области заработал центр Повернення

В центре Повернення обустроены четыре кабинета для индивидуальной терапии, две комнаты для групповых занятий, двухместная палата дневного стационара с многофункциональными медицинскими кроватями, манипуляционный кабинет, рецепция с зоной ожидания и инклюзивные санузлы.

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Особое внимание уделено безбарьерности пространства: в центре предусмотрены широкие дверные проемы, отсутствуют пороги, использовано антискользящее напольное покрытие, а санузлы адаптированы для людей, пользующихся колесными креслами.

— Мы развиваем сеть центров Повернення по всей Украине, чтобы военные, ветераны и их семьи имели доступ к профессиональной помощи рядом с домом и могли обратиться за ней своевременно, не дожидаясь, пока состояние существенно ухудшится. Нарушение сна, постоянная тревога, эмоциональное истощение или трудности в отношениях – это уже достаточные причины обратиться к специалисту. К сожалению, страх осуждения и предубеждения до сих пор сдерживают многих людей от такого шага. Поэтому для нас важно не только обеспечить доступ к безвозмездной помощи, но и изменить отношение к заботе о ментальном здоровье. Обращаться за поддержкой должно быть также естественно, как и заботиться о физическом здоровье, — рассказала Светлана Гриценко, руководитель проекта Повернення.

В рамках проекта Повернення центр снабжен современным оборудованием и материалами для терапевтической работы. В частности, установлена ​​система психологической разгрузки и управления стрессом Shiftwave System (США). Для занятий используют материалы для арт-терапии, метафорические ассоциативные карты, психологические игры, антистрессовые и тактильные средства. Профессиональную библиотеку центра пополнили 40 книг по психологии, психиатрии и психотерапии.

С посетителями работает мультидисциплинарная команда: психиатры, клинический психолог, врач-психотерапевт и медсестры. При необходимости присоединяются специалист по сопровождению ветеранов и работник больницы. Помощь оказывают бесплатно в амбулаторном формате.

Специалисты работают с последствиями стресса, тревожными и депрессивными состояниями, посттравматическим стрессовым расстройством, трудностями адаптации, психосоматическими, органическими и психотическими расстройствами. Применяют доказательные методы, в частности, когнитивно-поведенческую и травмоориентированную терапию, техники стабилизации и саморегуляции, психоэдукцию.

Проводят индивидуальные и групповые консультации, занятия по арт-терапии, а также консультируют онлайн. В работе придерживаются принципов конфиденциальности, уважения прав человека, эмпатийного подхода и недопущения стигматизации.

— Последствия боевого опыта могут проявляться расстройствами сна, повышенной тревожностью, навязчивыми воспоминаниями, нарушениями памяти и внимания. В особом внимании нуждаются люди после минно-взрывных травм, которые могут сопровождаться нарушениями когнитивных функций и эмоционально-поведенческими изменениями.

В нашем центре мультидисциплинарная команда специалистов обеспечивает комплексную оценку состояния пациентов, индивидуальный подход к лечению, психиатрическое сопровождение, психотерапию и психологическую поддержку. Важной частью восстановления является также работа с семьями, ведь последствия боевого опыта влияют не только на военных, но и на их отношения с близкими и качество жизни всей семьи, — отметила Ольга Китура, заведующая центром ментального здоровья Повернення на Львовщине.

Сегодня всеукраинская сеть Повернення объединяет 20 центров ментального здоровья. Они работают в Виннице, Днепре, Житомире, Ивано-Франковске, Киеве и Киевской области, Кременчуге, Кропивницком, Луцке, Львове, Одессе, Полтаве, Ровно, Тернополе, Ужгороде, Хмельницком, Черновцах, Черкассах и Чернигове, а также на базе одного из медицинских учреждений Национальной гвардии Украины.

На первом этапе проекта запланировано открытие не менее 25 центров по всей Украине, которые ежегодно смогут оказывать поддержку более 100 тыс. военных, ветеранов и членов их семей.

Контакты центра Повернення во Львовской области:

Адрес: г. Винники, ул. Ивасюка, 31

г. Винники, ул. Ивасюка, 31 Телефон для обращений: +380 66 107 70 97

+380 66 107 70 97 Электронная почта: lviv@povernennya.org

Фото: Центр ментального здоровья Повернення

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