Телевизор может работать в доме по несколько часов ежедневно, поэтому его потребление влияет на общие расходы электроэнергии. Количество использованных киловатт зависит от диагонали экрана, типа матрицы, яркости и продолжительности просмотра.

Факты ICTV рассказывают, сколько электроэнергии потребляет телевизор за час, как рассчитать стоимость его работы и нужно ли отключать устройство от розетки.

Сколько электроэнергии потребляет телевизор за час

В среднем мощность современных телевизоров составляет от 20 до 200 Вт и более. Чтобы рассчитать потребление, нужно перевести ватты в киловатты. Например, телевизор мощностью 100 Вт за час работы расходует 0,1 кВт·ч электроэнергии.

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Количество электроэнергии, которое использует телевизор, зависит от его характеристик и условий эксплуатации. В первую очередь значение имеют диагональ экрана, тип матрицы, технология подсветки и настройки яркости. Обычно модели с большим экраном потребляют больше электроэнергии, чем компактные устройства.

На потребление также влияют режим изображения, включенные дополнительные функции и продолжительность работы. Например, высокая яркость экрана увеличивает нагрузку на устройство. Поэтому даже два телевизора одинакового размера могут иметь разные показатели потребления электроэнергии.

Сколько электроэнергии потребляет телевизор 32 дюйма

Телевизор с диагональю 32 дюйма относится к моделям сравнительно небольшой мощности. В среднем он потребляет 25-40 Вт за час работы, то есть 0,025-0,04 кВт·ч.

Если смотреть телевизор пять часов в день, потребление составит:

за час — 0,025-0,04 кВт·ч;

за день — 0,125-0,2 кВт·ч;

за 30 дней — 3,75-6 кВт·ч.

Таким образом, за месяц телевизор на 32 дюйма при таком режиме просмотра израсходует примерно 4-6 кВт·ч электроэнергии.

Сколько электроэнергии потребляет телевизор 43 дюйма

Для телевизоров с диагональю 43 дюйма ориентировочная мощность составляет 40-80 Вт. Это соответствует 0,04-0,08 кВт·ч за час работы.

Если устройство работает пять часов ежедневно, получим такие показатели:

за час — 0,04-0,08 кВт·ч;

за день — 0,2-0,4 кВт·ч;

за 30 дней — 6-12 кВт·ч.

Таким образом, телевизор на 43 дюйма за месяц потребляет примерно 6-12 кВт·ч, если ежедневно работает по пять часов.

Сколько электроэнергии потребляет телевизор 55 дюймов

Телевизоры с диагональю 55 дюймов обычно мощнее компактных моделей. Их ориентировочное потребление составляет 60-110 Вт за час, или 0,06-0,11 кВт·ч.

При просмотре в течение пяти часов ежедневно расход будет следующим:

за час — 0,06-0,11 кВт·ч;

за день — 0,3-0,55 кВт·ч;

за 30 дней — 9-16,5 кВт·ч.

Таким образом, телевизор на 55 дюймов за месяц может израсходовать примерно 9-17 кВт·ч электроэнергии при условии, что он работает по пять часов ежедневно.

Сколько киловатт потребляет телевизор за месяц

Если телевизор мощностью 100 Вт работает пять часов ежедневно, его потребление составит:

за час — 0,1 кВт·ч;

за день — 0,5 кВт·ч;

за 30 дней — 15 кВт·ч;

за год — 182,5 кВт·ч.

Чтобы определить стоимость электроэнергии, достаточно умножить месячное потребление на действующий тариф за 1 кВт·ч.

Сколько электроэнергии потребляет плазменный телевизор в выключенном состоянии

Когда телевизор выключают пультом, он обычно переходит в режим ожидания, а не полностью отключается от электросети.

В таком состоянии устройство продолжает потреблять электроэнергию для поддержания отдельных функций. Например, при мощности 0,5 Вт круглосуточная работа в режиме ожидания в течение месяца составит примерно 0,36 кВт·ч.

Как уменьшить потребление электроэнергии

Чтобы телевизор потреблял меньше электроэнергии, стоит придерживаться нескольких простых правил:

уменьшить яркость экрана;

включить режим энергосбережения;

использовать таймер автоматического выключения;

не оставлять телевизор работающим, если его никто не смотрит;

при необходимости отключить функцию быстрого запуска, которая может увеличивать потребление в режиме ожидания.

Точную мощность конкретной модели можно найти в инструкции или на информационной наклейке на корпусе. Также фактическое потребление поможет измерить бытовой ваттметр.

Таким образом, телевизор мощностью 100 Вт при просмотре по пять часов ежедневно потребляет около 15 кВт·ч в месяц. Чтобы сократить расходы, достаточно правильно настроить яркость и не оставлять устройство включенным без необходимости.

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