20 ноября, во Всемирный день ребенка, во Львове во второй раз прошла церемония вручения национального отличия Родина для кожної дитини. Better Care Awards.

В этом году на участие подали 515 заявок из разных уголков страны — это на 40% больше, чем в прошлом. Среди 18 лауреатов и лауреаток — семьи, общины, общественные организации и представители бизнеса, которые каждый день меняют жизнь украинских детей к лучшему.

Во Львове наградили 18 лауреатов Better Care Awards 2026

Событие произошло:

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под патронатом первой леди Украины Елены Зеленской;

при участии вице-премьер-министра по гуманитарной политике — министра культуры Украины Татьяны Бережной;

министра социальной политики, семьи и единства Дениса Улютина;

председателя Государственной службы Украины по делам детей Валентины Зозули;

председателя Координационного центра по развитию семейного воспитания и ухода за детьми Ирины Туляковой;

главы Представительства UNICEF в Украине Анн-Клер Дюфей;

заместителя и председателя Верховной Рады, народного депутата Елены Кондратюк.

Премию начали в 2025 году, чтобы отметить тех, кто дарит детям семью, поддерживает семьи и внедряет современные подходы к заботе о малышах.

Эти истории являются важной частью реформы системы ухода и поддержки детей, которую государство реализует в рамках Стратегии обеспечения права каждого ребенка на рост в семейном окружении.

— Я знаю, что эта деятельность не ради наград. Но наше спасибо им все равно нужно. И не только им всем нам. Так мы демонстрируем, что забота о детях для Украины — безусловная ценность, без поправки на трудные времена, — отметила Елена Зеленская.

Среди награжденных – мать-воспитательница большой приемной семьи из Харьковской области Лариса Дрильчук. 18 лет назад женщина приняла в семью троих родных братьев, а всего воспитала 12 детей. Из-за российской оккупации семья вынуждена была эвакуироваться, а позже узнала, что их дом разрушен. Сегодня они живут в новом, полностью обустроенном доме, который Фонд Елены Зеленской возвел в пределах проекта Адреса дитинства.

— Когда мы вынуждены были покинуть свой дом, я думала только об одном: чтобы все дети были рядом. Для меня это отличие – символ силы каждого, кто принял ребенка в семью и не отпускает его руку даже тогда, когда очень сложно, – поделилась Лариса Дрильчук.

В список лауреатов 2026 также вошли общины, которые помогают семьям еще до возникновения угрозы развода с ребенком, центры, которые обеспечили доступную реабилитацию рядом с домом, а также бизнесы, которые системно поддерживают украинские семьи.

— Будущее Украины зависит от того, в каких условиях наши дети растут, какие ценности они усваивают и какие возможности получают. Поэтому защита прав детей, поддержка семей и создание условий для полноценного развития каждого ребенка являются ключевыми приоритетами гуманитарной политики.

Истории лауреатов этого года демонстрируют, насколько много мы можем сделать, объединяя усилия государства, общин, бизнеса и гражданского общества. Благодарна каждому, кто своей ежедневной работой помогает украинским детям расти в любви, заботе и безопасности, — подчеркнула Татьяна Бережная.

Победителей определили в четырех номинациях:

Архітектори турботи — за лидерство во внедрении реформы;

Сила родини – за поддержку семьи как лучшей среды для ребенка;

Амбасадори тепла — за развитие семейных форм воспитания и усыновления;

Голос змін – за общественную адвокацию и поддержку реформы.

— Родина для кожної дитини. Better Care Awards — прежде всего о людях и лидерах, ежедневно берущих на себя ответственность за детей. Это семьи, чей пример вдохновляет других сделать первый шаг. Это проекты и инициативы, благодаря которым в общинах появляются решения для каждого ребенка: патронат, семейные формы воспитания, реабилитация ребенка рядом с домом, наставник для подростка на пути к самостоятельной жизни. Именно так формируются устоявшиеся изменения, в центре которых всегда остается ребенок, — подчеркнула Ирина Тулякова.

Церемонию традиционно проводят 20 ноября – во Всемирный день ребенка, который призван напомнить об общей ответственности государства, общин, бизнеса и каждого гражданина за защиту прав детей.

— Права детей воплощаются в жизнь через конкретные решения и действия: когда семьи получают поддержку, общины имеют необходимые услуги, а дети могут расти в семейном окружении. ЮНИСЕФ рад поддерживать Украину во внедрении этой важной реформы.

Сегодня мы отмечаем тех, кто уже превращает эти принципы в реальные изменения для детей. И важно, чтобы их пример вдохновлял все больше людей приобщаться и действовать — чтобы каждый ребенок мог реализовать свои права, развиваться и иметь будущее, которого он заслуживает, — отметила Анн-Клер Дюфей.

Ознакомиться с именами и историями всех лауреатов можно на официальном сайте. Методологическое сопровождение отбора номинантов обеспечила компания KPMG в Украине.

Национальное отличие Родина для кожної дитини. Better Care Awards основана в 2025 году как совместная инициатива Координационного центра по развитию семейного воспитания и ухода за детьми, UNICEF, Фонда Елены Зеленской и Центра социальных изменений и поведенческой экономики при поддержке Европейского Союза.

Партнерами нынешней церемонии стали бизнесы, которые инвестируют в поддержку семей с детьми: Киевстар, Lenovo, сеть АЗК WOG, благотворительная организация BGV Charity Fund, ювелирный дом SOVA и сервис Gift Mall. Информационную поддержку оказали медиагруппа Starlight Media, издание Рубрика и Громадське радіо.

Фото: Better Care Award

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