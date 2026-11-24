Инверторы помогают обеспечить работу бытовой техники во время отключений электроэнергии. Однако часть энергии расходуется на работу самого устройства и преобразование тока.

Факты ICTV разбирались, сколько энергии потребляет инвертор, от чего зависят расходы и сколько энергии требуется для зарядки аккумулятора.

Сколько электроэнергии потребляет инвертор

Собственное потребление зависит от модели, режима работы и подключенной нагрузки. Важно не путать его с номинальной мощностью.

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Например, инвертор на 10 кВт способен обеспечивать подключенные приборы мощностью до 10 000 Вт.

Часть энергии теряется во время преобразования тока. По данным производителя Deye, максимальный КПД серии гибридных инверторов SUN-5/6/8/10/12K-SG04LP3 составляет 97,6%.

Сколько потребляет инвертор 10 кВт и 12 кВт

Для примера рассмотрим модели Deye SUN-10K-SG04LP3-EU и SUN-12K-SG04LP3-EU.

Если взять КПД 97%, получим следующие результаты:

Инвертор 10 кВт для обеспечения нагрузки 10 кВт потребует примерно 10,31 кВт входной мощности. Разница составит около 310 Вт.

Инвертор 12 кВт для обеспечения нагрузки 12 кВт потребует примерно 12,37 кВт. Потери составят около 370 Вт.

При меньшей нагрузке показатели будут меняться.

Сколько потребляет инвертор при зарядке аккумулятора

Во время зарядки часть электроэнергии теряется при преобразовании тока и непосредственно в аккумуляторе.

Например, чтобы передать аккумулятору 10 кВт·ч, при условном КПД 97% потребуется примерно 10,31 кВт·ч входной энергии. Разница — 0,31 кВт·ч.

На расходы также влияет мощность зарядки. Чем она выше, тем быстрее заряжается аккумулятор, но фактические потери зависят от характеристик оборудования и режима работы.

Инвертор: сколько потребляет электроэнергии и как сэкономить

Чтобы сократить расходы, стоит:

выключать ненужные электроприборы;

не подключать лишнюю нагрузку;

правильно настроить режим зарядки аккумулятора;

выбирать инвертор с подходящей мощностью и высоким КПД.

Таким образом, сколько энергии потребляет инвертор, зависит не только от его мощности, но и от нагрузки, КПД и режима работы. Для точного расчета необходимо учитывать характеристики конкретной модели.

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