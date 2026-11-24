Чтобы контролировать расходы на электроэнергию, нужно понимать, сколько потребляет каждый бытовой прибор. Это особенно актуально во время отключений света, когда украинцы пользуются аккумуляторами, зарядными станциями и инверторами и стараются правильно распределить нагрузку.

Рассчитать потребление можно самостоятельно. Для этого нужно знать мощность прибора и примерное время его работы. По этим показателям можно определить, сколько электроэнергии он использует за день или месяц.

Факты ICTV разобрались, как рассчитать потребление электроэнергии дома, как посчитать расходы отдельных приборов и сколько придется платить за их работу.

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Как посчитать потребление электроэнергии

Для расчета нужно знать мощность прибора. Ее указывают на корпусе, этикетке или в техническом паспорте. Измеряется она в ваттах (Вт).

Но электросчетчик считает не ватты, а киловатт-часы (кВт·ч). Поэтому для расчета нужно перевести мощность из ватт в киловатты. Для этого число нужно разделить на 1 000.

Например, если телевизор имеет мощность 100 Вт, это равно 0,1 кВт.

Далее нужно определить, сколько часов в день работает прибор, и умножить его мощность на это время.

Рассмотрим пример. Телевизор мощностью 100 Вт работает по 5 часов ежедневно в течение 30 дней.

Расчет будет таким:

100 Вт умножаем на 5 часов — получаем 500 Вт·ч в день.

Умножаем 500 на 30 дней — получаем 15 000 Вт·ч в месяц.

Делим 15 000 на 1000, чтобы перевести результат в киловатт-часы.

Итак, телевизор использует 15 кВт·ч электроэнергии в месяц. По такому же принципу можно посчитать потребление любого прибора, если известны его мощность и продолжительность работы.

Как рассчитать потребление электроэнергии в доме или квартире

Чтобы определить общие расходы, нужно отдельно посчитать потребление основных электроприборов, а затем сложить результаты.

Например, можно рассчитать расходы таких устройств:

Телевизор мощностью

Ноутбук мощностью 60 Вт работает по 6 часов в день — это примерно 10,8 кВт·ч.

Пять LED-ламп мощностью 10 Вт каждая работают по 5 часов в день — примерно 7,5 кВт·ч.

Электрочайник мощностью 2 000 Вт работает в общей сложности 10 минут в день — примерно 10 кВт·ч.

Обогреватель мощностью 1 500 Вт работает по 4 часа в день — примерно 180 кВт·ч.

Если сложить эти результаты, получим примерно 223,3 кВт·ч в месяц. К этой сумме нужно добавить потребление холодильника, стиральной машины, бойлера и других устройств, которыми пользуются жильцы.

Такой подсчет помогает понять, какие приборы больше всего влияют на общие расходы. Например, обогреватель в приведенном примере использует значительно больше электроэнергии, чем телевизор или освещение.

Как рассчитать потребление электроэнергии в квартире по счетчику

Если нужно узнать фактическое потребление всей квартиры, можно воспользоваться обычным электросчетчиком.

Для этого нужно:

Записать показания счетчика в начале месяца. В конце месяца снять показания повторно. Вычесть начальное значение из конечного.

Например, в начале месяца счетчик показывал 12 450 кВт·ч, а в конце — 12 730 кВт·ч. Разница составляет 280 кВт·ч. Именно столько электроэнергии использовала квартира за этот период.

Этот способ учитывает работу всех подключенных приборов. Однако по общему счетчику нельзя определить, сколько именно электричества израсходовал холодильник или бойлер отдельно.

Калькулятор потребления электроэнергии: как им пользоваться

Чтобы не считать вручную, можно воспользоваться онлайн-калькулятором потребления электроэнергии. Нужно указать мощность прибора, количество часов работы и период, за который необходимо провести расчет.

Например, если обогреватель мощностью 1 000 Вт работает по 3 часа ежедневно в течение месяца, он использует 90 кВт·ч.

Чтобы узнать стоимость электроэнергии, полученный результат нужно умножить на тариф.

Такой расчет можно сделать и обычным калькулятором на телефоне. Главное — правильно указать мощность и время работы устройства.

Почему расчетное потребление отличается от фактического

При подсчетах важно учитывать, что мощность, указанная на корпусе прибора, не всегда соответствует его реальному потреблению на протяжении всего времени работы.

Например, холодильник подключен к электросети круглосуточно, но его компрессор периодически включается и выключается. Поэтому неправильно просто умножать его мощность на 24 часа.

Похожая ситуация с бойлером. После нагрева воды до нужной температуры он отключает нагревательный элемент. Повторно устройство начинает нагревать воду, когда она остывает.

Стиральная машина также потребляет разное количество электроэнергии на разных этапах работы. Самая большая нагрузка обычно приходится на нагрев воды.

Поэтому расчет по паспортной мощности не всегда показывает реальные расходы. Это особенно важно для техники, которая работает автоматически или циклически.

Что показало исследование потребления холодильника

Разницу между расчетным и фактическим потреблением бытовой техники изучали и украинские ученые. Исследователи Национального технического университета Харьковский политехнический институт для эксперимента выбрали однокамерный холодильник Liebherr KT 15340 с морозильным отделением. Измерения проводили с помощью специального умного выключателя Atorch GR2PWS, который фиксировал потребленную электроэнергию.

Наблюдения продолжались 30 дней. За это время исследователи получили следующие результаты:

за месяц холодильник потребил 14,1515 кВт·ч;

среднее суточное потребление составило 0,4717 кВт·ч;

если сохранить такой же уровень потребления в течение года, результат составит около 172,17 кВт·ч.

Также авторы сравнили полученный результат с показателем годового потребления, указанным для этой модели, — 230 кВт·ч.

Таким образом, прибор не работает постоянно с максимальной нагрузкой, поэтому фактическое потребление нужно измерять в течение длительного времени.

Однако результаты касаются только одной модели холодильника. У других устройств показатели могут отличаться в зависимости от объема, технического состояния, температуры в помещении и частоты открывания дверцы.

Если нужно узнать, сколько электричества на самом деле использует конкретный прибор, можно воспользоваться специальным измерителем — ваттметром.

Итак, рассчитать потребление электроэнергии дома можно несколькими способами. Для приблизительной оценки достаточно знать мощность прибора и время его работы. Если нужны более точные результаты, стоит воспользоваться электросчетчиком или ваттметром.

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