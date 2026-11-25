Только 39% опрошенных украинцев верят, что цены на Черную пятницу действительно снижаются.

Об этом свидетельствуют данные исследования Gradus, проведенного накануне Черной пятницы.

Опрос украинцев перед Черной пятницы

Подготовка к Черной пятнице начинается задолго до самой распродажи. 46% респондентов следят за ценами на товары, которые хотят приобрести еще до старта акционных предложений.

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41% проверяют историю цен, чтоб отличить реальную скидку от рекламного приема.

При этом уровень доверия к ценовым предложениям Черной пятницы остается невысоким: только 39% опрошенных верят, что цены при распродаже действительно снижаются.

В таких условиях размер заявленной скидки сам по себе может быть недостаточным аргументом для покупки. Потребители формируют свои ценовые ориентиры еще до начала акций, по которым впоследствии оценивают выгодность предложений ритейлеров.

Каждый пятый покупатель (22%) заранее составляет список покупок, столько же добавляют нужные товары в корзину или “избранное” и откладывают деньги на покупки.

Еще 11% подписываются на рассылки и оповещения магазинов. В то же время, только 11% респондентов решают, что приобрести, непосредственно во время распродажи.

Следовательно, для многих опрошенных украинцев Черная пятница скорее возможность реализовать уже сложившийся план покупок, чем спонтанно воспользоваться привлекательным предложением.

Что и где планируют покупать и сколько готовы тратить

Около половины покупателей планируют приобрести на Черную пятницу одежду и обувь.

В то же время, заметное место в потребительских приоритетах занимает оборудование для энергоавтономности: каждый четвертый планирует приобрести со скидкой павербанк, зарядную станцию ​​или фонарь. По популярности эта категория сравнялась с электроникой и опережает бытовую технику.

Три четверти тех, кто планирует онлайн-покупки на Черную пятницу, выбирают украинские площадки, треть будут заказывать на китайских маркетплейсах. При этом часть покупателей планирует заказывать и там, и там. Среди украинских платформ лидирует Rozetka (47%), далее следуют EVA (32%) и Prom.ua (29%).

В то же время, офлайн-шопинг также остается актуальным: более половины покупателей планируют посещать физические магазины или сочетать их с онлайн-покупками.

Наибольшую часть опрошенных покупателей (22%) планирует потратить на Черную пятницу 2,5–5 тыс. грн. Еще 20% рассчитывают на бюджет 5–10 тыс. грн, а 16% готовы потратить более 10 тыс. грн. В то же время, часть покупателей еще не определилась с бюджетом.

При этом мужчины готовятся к большим расходам: 44% из них планируют потратить более 5 тыс. грн, в то время как среди женщин таких 27%.

Практические потребности преобладают над импульсивными желаниями

Мотивы покупок также свидетельствуют о рациональном подходе к распродажам. Около 70% всех названных мотивов связано с практическими потребностями: люди стремятся приобрести то, что давно планировали, пополнить запасы или обеспечить автономность при отключениях. Остальные 30% приходится на покупки для удовольствия – чтобы порадовать себя или сделать подарки.

Такое распределение мотивов согласовывается и с более широким потребительским поведением: только 20% украинцев соглашаются с утверждением, что часто совершают импульсивные покупки.

– Украинские потребители подходят к покупкам все более осознанно. Это не значит, что эмоциональная составляющая потребления исчезает, но война изменяет само понимание нужного. Товары, которые раньше могли восприниматься как дополнительные или ситуативные, становятся частью повседневных потребностей. В этом смысле выгодна покупка сегодня — та, что отвечает реальным потребностям и оправдывает потраченные средства. Поэтому для ритейла важно не только предлагать скидки, но и понимать, какую ценность потребитель ищет в конкретной категории товаров, — комментирует социолог, основательница и CEO исследовательской компании Gradus Евгения Близнюк.

Исследование проведено исследовательской компанией Gradus методом самозаполнения анкеты в мобильном приложении Gradus.

Выборка отражает структуру населения городов с количеством жителей более 50 тыс. в возрасте 18–60 лет по полу, возрасту, размеру населенного пункта и региону, за исключением временно оккупированных территорий и территорий ведения активных боевых действий.

Период проведения поля: 12-13 ноября 2026 года.

Размер подборки: 1000 респондентов.

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