Временно оккупированные территории не исчезают из повестки дня украинских онлайн-медиа, однако все чаще оказываются на втором плане на фоне новостей о военных ударах и мирных переговорах.

Об этом свидетельствуют результаты исследования Центра исследований ОО Детектор медиа, проанализировавшего почти 400 тыс. публикаций за 2022–2025 годы.

Как изменилось освещение ВОТ в украинских СМИ

Специалисты обработали 397 004 публикации в 5 737 национальных и местных онлайн-изданиях, где упоминаются оккупированные части Крыма, Севастополя, Донбасса, Луганской области, Запорожья, Херсонщины и Харьковщины.

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Для каждого года аналитики сформировали случайную выборку из тысячи текстов и вручную определили, является ли оккупация главной темой материала или только контекстом.

По выводам авторов отчета, количество изданий, публикующих материалы с упоминаниями ВОТ, остается относительно постоянным — от 2 900 до 3 666 медиа в год.

Однако сам подход к освещению существенно изменился. Доля публикаций, где временно оккупированные территории являются главной темой, сократилась с 51,5% в 2022 году до 21,1% в 2025 году. Доля материалов, где ВОТ упоминаются только как фон или контекст для других событий, выросла до 78,9%.

На втором плане доля новостей об ударах Сил обороны по объектам на временно оккупированных территориях увеличилась с 6,8% до 17,1%, а упоминаний оккупации в контексте мирных переговоров — с 4,7% до 13,3%.

Доля материалов первого плана об условиях жизни людей в оккупации упала с 4% в 2022 году до 1,9% в 2025 году, а о реинтеграции – с 3,6% до 0,1%. Как контекст, тему реинтеграции упоминали в 14,1% публикаций в 2023 году и только в 3,7% в 2025 году.

Кроме того, доля материалов первого плана, построенных вокруг заявлений оккупационных чиновников, сократилась почти в десять раз — с 12,7% в 2022 году до 1,3% в 2025 году.

Авторы исследования отмечают, что медиа последовательно фиксируют репрессии, депортацию детей, принудительную мобилизацию и русификацию образования, однако делают это преимущественно через отдельные инфоповоды и комментарии должностных лиц, правозащитников или экспертов. Голоса и повседневный опыт самих жителей ВОТ в национальных медиа остаются менее заметными.

Чем отличается освещение разных оккупированных регионов

Исследование показало, что каждый оккупированный регион имеет собственный медийный контекст.

В Херсонской области заметной темой остается депортация детей. Доля материалов первого плана выросла с 9,7% в 2023 году до 10,1% в 2024 году.

В Луганской области фокус сосредоточен на образовании, милитаризации и проблемах инфраструктуры.

В то же время в Запорожской области преобладают темы прав человека и репрессий.

Временно оккупированный Севастополь отличается вниманием к мобилизации, военным ударам и движению сопротивления.

В отчете отмечают, что круг редакций и журналистов, системно и глубоко работающих с темой временно оккупированных территорий Украины вне новостных сводок и рерайтов, остается небольшим.

Для изменения ситуации аналитики предложили ряд практических шагов для редакций, государственных институтов и донорских организаций. Среди них — закрепление темы ВОТ за ответственным журналистом в редакции и внедрение программ поддержки для медийщиков, системно освещающих жизнь в оккупации.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 736-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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