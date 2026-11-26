Электрическая плита относится к мощным бытовым приборам. Во время приготовления пищи она может потреблять значительно больше электроэнергии, чем холодильник, телевизор или ноутбук.

Сколько электроэнергии потребляет электрическая плита, читайте в материале Фактов ICTV.

Сколько Вт потребляет электрическая плита

Мощность электрической плиты зависит от ее конструкции. Существуют модели с чугунными конфорками, стеклокерамические и индукционные поверхности. Они по-разному нагревают посуду и расходуют электроэнергию.

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В исследовании британской организации National Energy Action проверили работу разных электрических приборов для приготовления пищи. В частности, специалисты измеряли потребление отдельной электрической конфорки и индукционной поверхности.

Во время тестирования использовали следующие показатели:

обычная электрическая конфорка — номинальная мощность 1 000 Вт;

индукционная конфорка — номинальная мощность 2 000 Вт.

Если речь идет о плите с несколькими конфорками, общая мощность зависит от того, сколько из них работают одновременно. Дополнительно электроэнергию потребляет духовка, если она встроена в плиту и включена.

Сколько электроэнергии потребляет одна конфорка электрической плиты

Расход одной конфорки зависит от ее мощности и времени работы. Для приблизительного расчета нужно знать эти два показателя.

Например, если конфорка имеет мощность 1 000 Вт, за час непрерывной работы на полной мощности она потребит 1 кВт·ч. Если ее мощность составляет 2 000 Вт, за то же время расход составит 2 кВт·ч.

Однако в реальных условиях конфорка не всегда работает на максимуме. После нагревания посуды мощность может уменьшаться. В некоторых плитах нагревательный элемент периодически включается и выключается, чтобы поддерживать заданную температуру.

Поэтому фактическое потребление за час обычно отличается от расчета по номинальной мощности.

Сколько электроэнергии потребляет электрическая плита за час

Чтобы определить, сколько электроэнергии потребляет электрическая плита за час, нужно умножить ее мощность на время работы.

Потребление электроэнергии = мощность прибора × время работы.

Например:

конфорка мощностью 1 кВт за час потребляет до 1 кВт·ч;

конфорка мощностью 1,5 кВт — до 1,5 кВт·ч;

конфорка мощностью 2 кВт — до 2 кВт·ч.

Это расчет для непрерывной работы на полной мощности. Если конфорка нагревается не постоянно или работает на более низком уровне, фактический расход будет меньше.

Во время одного из тестов обычная электрическая конфорка за 25 минут приготовления блюда израсходовала 0,25 кВт·ч. В другом испытании на ней за 8 минут вскипятили 500 мл воды. На это ушло примерно 0,13 кВт·ч.

Сколько электроэнергии потребляет электроплита разных типов

На расход влияет не только мощность, но и принцип работы поверхности:

Обычная электрическая плита с чугунными конфорками. Нагревательный элемент сначала разогревает металлическую конфорку, а она передает тепло посуде. Такая поверхность медленнее нагревается и остывает.

Нагревательный элемент сначала разогревает металлическую конфорку, а она передает тепло посуде. Такая поверхность медленнее нагревается и остывает. Стеклокерамическая плита. Нагревательные элементы расположены под стеклянной поверхностью. Она также сначала нагревает конфорку, а затем посуду. После выключения поверхность еще некоторое время остается горячей.

Нагревательные элементы расположены под стеклянной поверхностью. Она также сначала нагревает конфорку, а затем посуду. После выключения поверхность еще некоторое время остается горячей. Индукционная плита. Она нагревает непосредственно дно посуды с помощью магнитного поля. Такой способ позволяет быстрее передавать тепло и уменьшать потери энергии.

В исследовании Объединенного исследовательского центра Европейской комиссии сравнивали разные типы бытовых варочных поверхностей. По результатам стандартизированного испытания расход составлял около 190 Вт·ч на нагревание 1 кг воды для обычной стеклокерамической поверхности и 185 Вт·ч для индукционной.

Как уменьшить потребление электроэнергии во время приготовления пищи

Чтобы электрическая плита расходовала меньше электроэнергии, стоит соблюдать несколько простых правил:

подбирайте конфорку в соответствии с диаметром посуды;

накрывайте кастрюли и сковородки крышками;

после закипания воды уменьшайте мощность нагрева;

не включайте конфорку заранее, если в этом нет необходимости;

используйте посуду с ровным дном, которое хорошо контактирует с поверхностью;

выключайте конфорку немного раньше, если можно использовать остаточное тепло.

Также не стоит без необходимости включать все конфорки одновременно. Это поможет уменьшить общее потребление электроэнергии.

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