Несмотря на войну, постоянные обстрелы и сложные условия жизни, украинцы стараются находить поводы для радости и хотя бы ненадолго отвлекаться от повседневных забот. Один из способов сделать это — подготовка к зимним праздникам, создание уюта дома и ожидание рождественской атмосферы в городах.

Факты ICTV узнавали, когда в Киеве установят главную елку страны в 2026 году, какой ее планируют сделать и что известно о праздничном оформлении в этом году.

Новогодняя елка в Киеве 2026: что известно о дизайне праздничного дерева

Подготовка к зимним праздникам в столице уже началась. Компания Folk Ukraine, которая на протяжении многих лет занимается организацией и оформлением главной елки Киева, разработала новую концепцию праздничной локации.

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Как сообщил РБК-Украина директор компании Folk Ukraine Игорь Добруцкий, организаторы предложили городской администрации концепцию под названием Свет внутри.

По его словам, в этот раз команда хочет создать не слишком яркую и масштабную праздничную локацию, а пространство, которое поможет людям почувствовать тепло, уют и приближение Рождества. При разработке оформления организаторы учли нынешние обстоятельства в стране.

Именно поэтому главная идея концепции Свет внутри — напомнить о внутреннем свете, надежде и возможности находить радость даже в непростые времена.

Когда установят елку в Киеве в 2026 году

По словам Виталия Кличко, сегодня, 27 ноября, на Софийской площади начинают устанавливать главную новогоднюю елку столицы. Завершить монтаж планируют 4 декабря.

Праздничная локация традиционно откроется в День святого Николая — 6 декабря. При этом проведение массовых мероприятий не предусмотрено.

Елку устанавливают по инициативе представителей бизнеса. Все расходы на монтаж, оформление, обслуживание и содержание праздничной локации берет на себя организатор. Средства из городского бюджета на это выделять не будут.

Концепция под названием Свет внутри предусматривает необычное оформление не только самой елки, но и пространства внутри нее. Высота конструкции составит 16 метров. На локации также обустроят ярмарочный домик и детский паровоз.

Какой была главная елка Киева в прошлом году

В сезоне 2025–2026 годов главную елку столицы оформили в белых и голубых цветах. Праздничное дерево украсили голубыми гирляндами, а белый цвет выбрали как символ нового начала и чистого листа.

На локации также обустроили фотозоны с декоративными сердечками. Посетители могли забрать такие украшения за донат в поддержку Вооруженных сил Украины.

При этом масштабных новогодних и рождественских мероприятий с участием городской администрации не проводили. От массовых празднований отказались по соображениям безопасности.

В этом году организаторы также планируют учитывать военные реалии. Поэтому главный акцент новой концепции сделан не на масштабных развлечениях, а на создании уютной рождественской атмосферы для киевлян и гостей столицы.

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