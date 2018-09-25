Украина поделена на две части: победу и предательство – Юрий Гудыменко

Блогер, ведущий, сооснователь политической партии Демократическая сокира Юрий Гудыменко поделился с Фактами ICTV своими мыслями о блогерстве и фейковой информации.

Facebook Юрия насчитывает фактически 33 тысячи подписчиков. В данный момент он входит в список 10-ти лидеров ТОП-100 блогеров Украины.

Далее – прямая речь.

Пылающая церковь матриархального патриархата

У меня с церковью Московского патриархата отношения не очень. Они начались уже достаточно давно, а своего пика достигли в начале этого года. Церковь Московского патриархата отказалась отпевать ребенка, потому что он был крещен в Киевском патриархате. Родители погибшего ребенка – мои знакомые еще с университета. Когда я об этом узнал, меня поразила эта ситуация.

Я начал флешбом “принеси куклу”. Люди со всей Украины и с оккупированных территорий приносили к церквям Московского патриархата куклы, тем самым показывая свое отношение к этой ужасной трагедии в Запорожье. Тогда я начал более детально углубляться в церковные темы взаимоотношения церкви и государства в современной Украине. После того, как мы с товарищами, блогерами, создали политическую партию Демократическая сокира, мне пришло в голову создать такую ​​тройскую церковь. Чтоб под веселыми перфоменсами освещать серьезные и критические для государства проблемы.

Церковная проблема и проблема Московского патриархата в Украине – одна из самых главных. Московский патриархат почти с начала своего существования стал официальным рупором пропаганды РФ и огромной системой, которая разрушает украинское государство изнутри.

В отличие от российских СМИ, которые можно легко остановить, в Московском патриархате миллионы прихожан, которых заставляли голосовать за какого-либо кандидата, выходить на антиукраинские марши и тому подобное.

Поэтому мы создали ПЦМП, название церкви отсылает одновременно к известной фразе: Свет несет только та церковь, которая горит. Также, название ПЦМП – отсылка к УПЦМП.

Мы положили начало на очередном партийном собрании и сейчас идем процессом регистрации, как официальная религиозная организация. Он оказался намного сложнее, чем я думал. Постараемся с помощью религиозной структуры показывать людям, насколько странными выглядят некоторые аспекты взаимоотношений современной Украины с церквями на ее территории. Например, церковь имеет льготы на газ по непонятным причинам.

Я не вижу никакой причины, по которой любые религиозные учреждения должны иметь от государства льготы.

В моем понимании, а я атеист, любое религиозное общество – это нечто вроде организации ролевиков, толкинистов или другого. То есть, это люди, которые собираются, носят странную одежду, проводят странные, магические ритуалы и собирают при этом друзей по интересам. Но они почему-то льготы от государства не получают, а церкви получают.

Меня очень смутила эта разница. И я хочу, чтобы ее не было, чтобы любые церковные учреждения либо льгот не имели вообще, либо имели все другие организации: общественные, спортивные и так далее. Чтобы к ним соответственно относилось государство.

Есть такая замечательная фраза, не знаю кто ее сказал: Какая-то дрянь примотала скотчем церковь к государству. В нашем случае это выглядит примерно так.

У нас есть устав, с которым я пришел к профильному департаменту Киевской городской государственной регистрации. Там люди немного удивились. Устав создавали вместе с юристом. В силу того, что я историк, там очень много вещей, которые подчеркивают странные стороны взаимоотношений религии к государству. Когда мы выбирали направление, то взяли известную в настоящее время франшизу – Игру Престолов. Некоторых персонажей, канву и выстроили концепт, на базе которого мы являемся поклонниками именно этого Бога.

У вас есть свои святые книги, у нас – свои. И если люди ссылаются на свои религиозные книги, и говорят, что они очень популярны, потому что старые, то у нас книги также есть, и их также немало, а то, что они моложе ваших, не означает, что они более неправильные.

Рейтинг ТОП-100 блогеров Украины

Сейчас говорят, что источник власти в Украине является Facebook, и рейтинг довольно прозрачно отображает этих людей.

Если мерить количеством, то я вижу, что тот же Андрей Карпов, с его подписчиками на YouTube, которые смотрят его регулярно, перебивает любого блогера Facebook. В Украине ТОП-блогером Facebook считается тот, у кого есть 10 тысяч подписчиков, а в Instagram нужно в 10 раз больше.

На самом деле, в рейтинге – большинство людей, которых я читаю, уважаю и они действительно влияют на развитие истории в Украине.

Блогерство

С удовольствием читаю Сашу Нойнеца, Горького Лука, Татусю Бо. На 5 канале есть передача БлогПост, куда я приглашаю большую часть вашего списка. Как-то не успел, как большинство моих друзей, перевоевать с другой половиной списка. Поэтому читаю почти всех и со всеми общаюсь.

Я рад, что сейчас социальные сети дают возможность людям, которым ранее приходилось писать толстые тома, бегать по редакциям, за 10 минут запостить пост в социальную сеть. Люди могут прочитать действительно умные и оригинальные взгляды на современные вещи.

Источник фейков

Как в стране, воюющей в XXI веке – это почти в первую очередь информационная война. Украина разделена, условно говоря, на разделы между предательством и победой. Те, которые за победу – пессимисты, которые удивлены, что Украина не капитулировала и выстояла. Люди, которые всячески пытаются подчеркнуть положительные изменения, сдвиги, правильный курс.

Другая сторона – предательство. Которая подчеркивает негативные стороны. Я бы назвал их базово оптимистами, которые считали, что сразу после революции достоинства молочные реки должны потечь, ожидали экономическое чудо, но этого не произошло. Понимаю и тех, и других. Но если мы говорим о фейках, то конечно, чаще всего их постят те, кто привлек к себе негативную аудиторию.

Человек в первую очередь не является существом рациональным, логичным, он является существом, которое ориентируется на эмоции. Любой эмоциональный пост приводит к тому, что люди даже не проверяют информацию, которая в нем изложена.

Люди покупаются на эмоциональность, которая побеждает рациональность. Фейков много, и они к нам приходят с РФ, так или иначе. Здесь работают профессионалы по Украине.

Очень жаль, что часть украинской блогосферы – это люди, которым доверяют – помогают РФ в распространении их фейков, которые должны дезориентировать, деморализовать население Украины.

Фейк или правда

100% рецепта нет, и работать он не будет.

Банальный Google дает много информации. Есть специальные сайты, которые проводят фейкчекинг, но их не много. И более того, очень многие СМИ в Украине подконтрольные людям с собственными политическими интересами. Даже материалы известных СМИ нужно проверять. На проверку каждой новости уйдет минут 10-15, информационная тенденция показывает, что человек за день видит 50-100 новостей. Фактически за сутки невозможно проверить даже 10% полученной информации. Единственный совет – это выбирать источники, которые лгут меньше, чем другие. А также помнить о том, что информация все равно может быть или фейковый, или искаженной.

Общалась Карина Зуева