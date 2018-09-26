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На аукционе за $375 тыс. продали первый компьютер от Apple

В США анонимный бизнесмен приобрел на аукционе первую модель компьютера Apple I за 375 тысяч долларов. Проданная на аукционе модель – одна из немногих, которые до сих пор работают.

Об этом сообщает Украинская служба BBC.

– Наши эксперты говорят, что во всем мире сейчас осталось лишь около 15 таких компьютеров. Вы можете включить его и почувствовать, что вы в 1976 году. Это странно, – сказал один из организаторов аукциона.

Что касается возможностей Apple I, то сейчас использовать компьютер в работе невозможно. Однако известно, что данные на нем хранятся на кассетном магнитофоне. А клавиатура к нему сперва не прилагалась.

Устройство было собрано лично одним из соучредителей Apple Стивом Возняком. Стив Джобс уговорил его выставить компьютер на продажу. В 1976 году Apple I впервые начали продавать по цене 666 долларов 66 центов.

По сравнению с последующей моделью – Apple II – Apple I был очень несовершенным. Однако именно он показал миру, что персональный компьютер может быть доступным и полезным, – сказал Возняк.

По оценкам, Возняк с Джобсом только в первый год продали около 200 устройств Apple I. Это стало возможным благодаря сотрудничеству с магазином компьютерной техники в городе Пало-Альто, Калифорния.

Отметим, что Apple I – первый персональный компьютер в истории, который продавался в полностью собранном состоянии.

Объем продаж Apple II составил уже 5 миллионов единиц. Именно с этих продуктов началась история Apple и ее путь к тому, чтобы превратиться в самую дорогую компанию в истории США.

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К слову, анкету на поиск работы основателя компании Apple Стива Джобса, датированную 1973 годом, выставили на продажу на аукционе в Бостоне за $50 тысяч.

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