В Шостке Сумской области микроавтобус сбил велосипедиста. Пострадавший скончался в больнице.

– 43-летний водитель автомобиля Volkswagen Transporter наехал на велосипедиста, который двигался в попутном направлении. Сбив двухколесник, микроавтобус выскочил на обочину и врезался в дерево, – рассказали в пресс-службе ГУ НП в Сумской области.

В результате аварии 35-летний велосипедист получил открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, скальпированную рану теменной области головы, открытый перелом левой ноги. Пострадавший от полученных травм ночью умер.

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По предварительным данным водитель автомобиля находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

По данному факту в полиции открыли уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 286 УК Украины.







Умер в больнице: на Сумщине пьяный водитель сбил велосипедиста / 4 фотографии

Ранее Факты ICTV писали, что на железнодорожном переезде под Николаевом скоростной поезд Интерсити сообщением Херсон-Киев протаранил автомобиль Славуту. Водитель и пассажир авто погибли.

Фото: ГУ НП в Сумской области.