Умер в больнице: на Сумщине пьяный водитель сбил велосипедиста

В Шостке Сумской области микроавтобус сбил велосипедиста. Пострадавший скончался в больнице.
– 43-летний водитель автомобиля Volkswagen Transporter наехал на велосипедиста, который двигался в попутном направлении. Сбив двухколесник, микроавтобус выскочил на обочину и врезался в дерево, – рассказали в пресс-службе ГУ НП в Сумской области.
В результате аварии 35-летний велосипедист получил открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, скальпированную рану теменной области головы, открытый перелом левой ноги. Пострадавший от полученных травм ночью умер.
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По предварительным данным водитель автомобиля находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения.
По данному факту в полиции открыли уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 286 УК Украины.
Ранее Факты ICTV писали, что на железнодорожном переезде под Николаевом скоростной поезд Интерсити сообщением Херсон-Киев протаранил автомобиль Славуту. Водитель и пассажир авто погибли.
Фото: ГУ НП в Сумской области.