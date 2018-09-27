В Виннице психиатр напал на бывшую жену и покусал ее до кровавых ран.

Об этом рассказывается в сюжете Чрезвычайных новостей.

32-летняя Ольга демонстрирует рану на руке, на которой до сих пор виден отек. Зубы чудом не задели сухожилия. Из-за травмы женщине пришлось две недели провести на больничном. Укус такой силы Ольге нанес бывший муж Олег.

– Я рукой закрыла экран телефон, а он как-то выкрутил мне ее, что она оказалась позади меня и укусил, – рассказывает пострадавшая.

Ольга и Олег в браке уже 8 лет, у них двое детей, но год как пара разошлась. Олег по решению суда три раза в неделю забирает дочь и сына к себе.

В тот день мужчина пришел забрать детей к себе на глазах, которых началась семейная ссора. Теперь женщина волнуется и за безопасность детей, которые часто остаются с отцом.

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Ольга рассказывает, что на людях мужчина себя ведет интеллигентно, а за дверью квартиры женщине приходилось терпеть побои и унижения.

Ольга врач-педиатр и аспирантка медуниверситета, а бывший муж преподает в том же ВУЗе психиатрию. Сам Олег Масик не захотел комментировать ситуацию.

Правоохранители уже открыли уголовное производство за ст.125 УК Украины.

Ранее Факты ICTV писали, что на Тернопольщине девушка выжила после того, как нападавшие перерезали ей горло.