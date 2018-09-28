Канадская певица Аврил Лавин презентовала новый клип на песню Head Above Water, в которой рассказала о своем страшном недуге.

Клип появился в сети 27 сентября, в день рождения певицы. Композиция очень личная для Аврил Лавин так, как в ней рассказывается история о борьбе с болезнью Лайма, которая едва не забрала жизнь певицы.

– В одну ночь я думала, что уже умираю, и даже приняла это. Моя мама лежала рядом со мной в постели и обнимала меня. Я чувствовала, будто тону, едва слышно просила: Боже, пожалуйста, держи мою голову над водой, – рассказала Аврил Лавин, передает Entertainment Tonight.

Клип на песню Head Above Water (Голова над водой. – Ред.) снимали в Исландии и Лос-Анджелесе.

Читайте: STRUM – ONUKA сняла новый клип на свалке

Ранее Факты ICTV писали, что в сети опубликовали совместный трек Lil Peep и XXXTentacion. На момент выхода композиции оба исполнителя умерли.

Фото: Скриншот из видео

Видео: Avril Lavigne