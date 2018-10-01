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Новинского наградили орденом за заслуги перед вселенским Православием

Лидера партии мира Вадима Новинского наградили орденом за заслуги перед вселенским Православием.

Предстоятель Александрийской Православной Церкви Блаженнейший Патриарх Александрийский и всея Африки Феодор II удостоил меня высочайшей чести, и за заслуги перед Вселенским Православием наградил высшей наградой Александрийской Православной Церкви – нагрудным крестом святого Апостола и евангелиста Марка.

Об этом на своей странице в Фейсбук написал лидер партии мира Вадим Новинский.

Напомним, 27 сентября 2018 года в Одессу с дружественным визитом прибыл Блаженнейший Патриарх Александрийский и всей Африки Феодор – предстоятель Александрийской Православной Церкви – второй по чести среди предстоятелей Православных Церквей мира.

28 сентября в 09.00 Блаженнейший Патриарх Феодор совершил Божественную литургию в Свято-Троицком соборе г. Одессы. 29 сентября Предстоятель Украинской православной церкви Московского патриархата, митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий прибыл с визитом в Одессу.

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Как передает корреспондент Думской, там Онуфрия ждало большое количество верующих, а также патриарх Александрийский Феодор II и митрополит Одесский и Измаильский Агафангел, нардеп от Опоблока Вадим Новинский. Затем Онуфрий встретился с Феодором II, а потом они вместе приняли участие в божественной литургии по случаю дня памяти преподобного Кукши Одесского.

– Как мы помним, наибольшей проблемой в Церкви всего мира были ереси и расколы, — подчеркнул Блаженнейший Патриарх. — Я хочу вас попросить, чтобы вы оставались верными перед лицом Христа своей Церкви. Высшей ценностью в мире является каноничность Церкви. Ваша Церковь — каноническая, Православная и Святая, — подчеркнул Патриарх Александрийский и всей Африки Феодор.

Официальный сайт УПЦ сообщает, Александрийский Патриарх своим присутствием на торжествах в Одесской епархии свидетельствует о том, что именно Украинская Православная Церковь является единственной канонической Церковью в Украине.

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