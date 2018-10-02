Мэр Киева Виталий Кличко накануне дня учителя отметил лучших педагогов столицы.

– Хотел бы поблагодарить каждого из вас. За ваши знания, ваши силы, энергию и время, которые вы дарите детям, – отметил мэр Киева. – А наша задача – сделать все, чтобы каждый из вас имел достойные условия для работы и для жизни, – сказал Кличко.

Мэр отметил, что большую часть бюджета Киева – 13 млрд грн – в этом году выделили на сферу образования.

– Это больше, чем на другие отрасли, потому что мы понимаем, что инвестиции в наших детей – это инвестиции в будущее нашей страны, – отметил Кличко.

Также он напомнил, что за последние несколько лет в столице построено или полностью реконструировали 7 школ и 19 детских садов. Очередь в дошкольные учебные заведения удалось сократить с 15 тысяч детей до трех тысяч.

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Мэр также отметил и проблему, которую сегодня пытается решить столичная власть – недостаток средств государственной образовательной субвенции.

– Субвенцию государство нам задолжало, ситуация сегодня сложная. Но мы, как городская администрация, делаем все, чтобы и дальше финансово поддерживать преподавателей, наших педагогов, – сказал Виталий Кличко.

Во время праздничного мероприятия в КГГА наградили победителей и лауреатов ІІ городского тура Всеукраинского конкурса Учитель года-2018. Киевской городской властью введена выплата денежных премий победителям и лауреатам в каждой номинации конкурса: за первое место педагоги получат 14 892 грн (4 минимальных зарплаты) и по три и две минимальных зарплаты выделят лауреатам, которые заняли второе и третье места – по 11 169 грн и 7446 грн соответственно.

В свою очередь, Киевская городская организация профсоюза работников образования и науки Украины подарила мэру столицы памятную монету Сердце отдаю детям, выпущенную к 100-летию Василия Сухомлинского.